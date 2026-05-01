Alert na Mazowszu. Mieszkańcy dostają SMS-y
Na Mazowszu uruchomiono alert dla mieszkańców po dużym pożarze składowiska odpadów w Nowym Modlinie. Do osób przebywających w okolicy zaczęły trafiać wiadomości SMS z pilnymi zaleceniami. Służby apelują o ostrożność.
SMS-y z ostrzeżeniem dla mieszkańców
Mieszkańcy Nowego Modlina i pobliskiego Stanisławowa otrzymali alerty z informacją o zagrożeniu. W komunikatach zalecono zamknięcie okien i ograniczenie przebywania na zewnątrz.
Powodem jest gęsty dym i możliwość pojawienia się szkodliwych substancji w powietrzu. Tego typu działania stosuje się przy pożarach odpadów, szczególnie tworzyw sztucznych.
Ogromny pożar hałdy odpadów
Do zdarzenia doszło 1 maja na terenie zakładu zajmującego się gospodarką odpadami przy ulicy Usługowej. Ogień objął dużą hałdę plastiku o wymiarach około 100 na 60 metrów.
Zgłoszenie wpłynęło do służb o godzinie 13:19. Na miejsce skierowano ponad 30 zastępów straży pożarnej z kilku powiatów oraz z Warszawy.
Trwa akcja, ogień opanowany
Jak przekazał kpt. Paweł Plagowski z PSP w Nowym Dworze Mazowieckim, pożar został zlokalizowany i nie rozprzestrzenia się dalej. Na miejsce skierowano dodatkowe siły, aby odciążyć pracujące wcześniej jednostki.
Akcja gaśnicza potrwa jeszcze kilka godzin. Po jej zakończeniu strażacy będą pilnować terenu, aby nie doszło do ponownego zapłonu.
Brak osób poszkodowanych
Na szczęście w wyniku zdarzenia nikt nie ucierpiał. Służby od początku koncentrują się na ograniczeniu rozprzestrzeniania ognia i minimalizowaniu skutków dla mieszkańców.
Na miejscu pracują również przedstawiciele gminy Pomiechówek, którzy koordynują działania i monitorują sytuację.
To miejsce już płonęło
To nie pierwszy taki pożar w tej lokalizacji. W styczniu doszło tam do dużego pożaru hali z odpadami. Wówczas również konieczna była akcja z udziałem kilkudziesięciu strażaków.
Zakład zajmuje się przetwarzaniem i składowaniem odpadów, w tym tworzyw sztucznych i papieru. Sprawą wcześniejszego pożaru zajmował się Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska.
