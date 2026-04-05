Alert pogodowy dla Warszawy i Mazowsza. Mieszkańcy muszą zachować ostrożność
Pogoda w Polsce znów daje się we znaki – po krótkim okresie spokoju wracają silne podmuchy wiatru i niebezpieczne warunki. IMGW objął ostrzeżeniami dużą część kraju, a najbliższe godziny mogą przynieść realne utrudnienia, szczególnie na drogach. Dla wielu osób to ważny moment, bo zmiany pogody zbiegają się z powrotami po świętach i zwiększonym ruchem w całej Polsce.
IMGW ostrzega przed silnym wiatrem. Alerty w kilkunastu województwach
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia dla dużej części kraju. Najbliższe dni mogą przynieść trudne warunki pogodowe, szczególnie dla kierowców i osób podróżujących w okresie świątecznym.
Co się zmienia?
IMGW ogłosił ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym wiatrem, które obejmują obszary w aż 13 województwach. Prognozowany wiatr ma osiągać prędkość 35–45 km/h, a w porywach nawet do 85 km/h.
Najsilniejsze podmuchy spodziewane są na Wybrzeżu oraz w północno-wschodniej Polsce.
Fakty i tło sytuacji
Zmiany pogody są związane z napływem frontów atmosferycznych znad północnej Europy. Po krótkim okresie spokojniejszej aury wracają warunki bardziej dynamiczne i wymagające.
Choć Wielkanoc przyniosła miejscami wyższe temperatury, już początek tygodnia zapowiada się znacznie trudniej. Synoptycy ostrzegają nie tylko przed silnym wiatrem, ale także przed przymrozkami oraz szybkim pogorszeniem warunków atmosferycznych.
Pierwsze skutki wiatru są już widoczne. Na Pomorzu strażacy interweniowali ponad 60 razy – głównie w związku z powalonymi drzewami i uszkodzeniami infrastruktury.
Gdzie obowiązują ostrzeżenia
Alerty IMGW obejmują województwa: zachodniopomorskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie, mazowieckie, podlaskie i lubelskie.
Częściowo dotyczą także województw: lubuskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego i dolnośląskiego. W większości regionów ostrzeżenia obowiązują do poniedziałku, 6 kwietnia.
Co to oznacza dla mieszkańców
Silny wiatr może powodować łamanie gałęzi, uszkodzenia dachów oraz utrudnienia w ruchu drogowym. Szczególnie niebezpieczne mogą być otwarte odcinki dróg, gdzie podmuchy wpływają na stabilność pojazdów.
Służby zalecają zabezpieczenie przedmiotów na balkonach i posesjach, unikanie parkowania pod drzewami oraz zachowanie ostrożności podczas podróży.
W najbliższych dniach kluczowe będzie śledzenie komunikatów pogodowych i dostosowanie planów do zmieniających się warunków.
