Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alerty dla części obszarów w czterech województwach, ostrzegając przed bardzo złą jakością powietrza. Z powodu wysokiego stężenia pyłu PM10 służby apelują do mieszkańców o unikanie wychodzenia z domu i ograniczenie aktywności na zewnątrz.
Alert RCB dla czterech województw. Ostrzegają przed wychodzeniem z domu
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alerty dotyczące złej jakości powietrza na części obszarów w czterech województwach. Ostrzeżenia obowiązują w środę 7 stycznia i związane są z wysokim stężeniem pyłu zawieszonego PM10. Służby apelują do mieszkańców o ograniczenie przebywania na zewnątrz, zwłaszcza w przypadku dzieci, seniorów oraz osób z chorobami układu oddechowego.
Gdzie obowiązuje alert RCB
Alert RCB został ogłoszony dla wybranych lokalizacji w następujących regionach:
- Łomża w województwie podlaskim,
- powiat otwocki w województwie mazowieckim,
- powiat kłodzki w województwie dolnośląskim,
- powiat łaski w województwie łódzkim.
W komunikacie RCB czytamy: „Uwaga! Dziś (07.01) prognozowana jest zła jakość powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM10 (smog). Unikaj aktywności na zewnątrz”.
Skąd bierze się smog
Pył PM10 to jeden z głównych składników smogu. Powstaje przede wszystkim w wyniku spalania paliw stałych w domowych piecach i kotłach, zwłaszcza w okresie zimowym. Niska temperatura, bezwietrzna pogoda oraz inwersja termiczna sprzyjają gromadzeniu się zanieczyszczeń przy powierzchni ziemi.
Według danych Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, w wielu polskich miastach normy stężenia pyłów PM10 i PM2,5 są regularnie przekraczane właśnie zimą, gdy nasila się tzw. niska emisja.
Zagrożenie dla zdrowia
Wysokie stężenie pyłu PM10 może powodować szereg problemów zdrowotnych. Najczęściej są to:
- podrażnienie dróg oddechowych,
- kaszel i duszności,
- zaostrzenie objawów astmy,
- pogorszenie samopoczucia u osób z chorobami serca i płuc.
Szczególnie narażone są dzieci, osoby starsze, kobiety w ciąży oraz osoby przewlekle chore.
Zalecenia dla mieszkańców
W związku z alertem RCB służby zalecają:
- ograniczenie aktywności fizycznej na zewnątrz,
- pozostanie w domach, jeśli nie ma konieczności wychodzenia,
- wietrzenie mieszkań tylko w godzinach, gdy jakość powietrza się poprawia,
- korzystanie z masek antysmogowych w razie potrzeby.
Sytuacja może się zmieniać w zależności od warunków pogodowych, dlatego mieszkańcy objętych alertem regionów powinni na bieżąco śledzić komunikaty RCB oraz lokalne informacje o jakości powietrza.
