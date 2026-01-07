Alert RCB dla czterech województw. Ostrzegają przed wychodzeniem z domu

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alerty dla części obszarów w czterech województwach, ostrzegając przed bardzo złą jakością powietrza. Z powodu wysokiego stężenia pyłu PM10 służby apelują do mieszkańców o unikanie wychodzenia z domu i ograniczenie aktywności na zewnątrz.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alerty dotyczące złej jakości powietrza na części obszarów w czterech województwach. Ostrzeżenia obowiązują w środę 7 stycznia i związane są z wysokim stężeniem pyłu zawieszonego PM10. Służby apelują do mieszkańców o ograniczenie przebywania na zewnątrz, zwłaszcza w przypadku dzieci, seniorów oraz osób z chorobami układu oddechowego.

Gdzie obowiązuje alert RCB

Alert RCB został ogłoszony dla wybranych lokalizacji w następujących regionach:

  • Łomża w województwie podlaskim,
  • powiat otwocki w województwie mazowieckim,
  • powiat kłodzki w województwie dolnośląskim,
  • powiat łaski w województwie łódzkim.

W komunikacie RCB czytamy: „Uwaga! Dziś (07.01) prognozowana jest zła jakość powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM10 (smog). Unikaj aktywności na zewnątrz”.

Skąd bierze się smog

Pył PM10 to jeden z głównych składników smogu. Powstaje przede wszystkim w wyniku spalania paliw stałych w domowych piecach i kotłach, zwłaszcza w okresie zimowym. Niska temperatura, bezwietrzna pogoda oraz inwersja termiczna sprzyjają gromadzeniu się zanieczyszczeń przy powierzchni ziemi.

Według danych Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, w wielu polskich miastach normy stężenia pyłów PM10 i PM2,5 są regularnie przekraczane właśnie zimą, gdy nasila się tzw. niska emisja.

Zagrożenie dla zdrowia

Wysokie stężenie pyłu PM10 może powodować szereg problemów zdrowotnych. Najczęściej są to:

  • podrażnienie dróg oddechowych,
  • kaszel i duszności,
  • zaostrzenie objawów astmy,
  • pogorszenie samopoczucia u osób z chorobami serca i płuc.

Szczególnie narażone są dzieci, osoby starsze, kobiety w ciąży oraz osoby przewlekle chore.

Zalecenia dla mieszkańców

W związku z alertem RCB służby zalecają:

  • ograniczenie aktywności fizycznej na zewnątrz,
  • pozostanie w domach, jeśli nie ma konieczności wychodzenia,
  • wietrzenie mieszkań tylko w godzinach, gdy jakość powietrza się poprawia,
  • korzystanie z masek antysmogowych w razie potrzeby.

Sytuacja może się zmieniać w zależności od warunków pogodowych, dlatego mieszkańcy objętych alertem regionów powinni na bieżąco śledzić komunikaty RCB oraz lokalne informacje o jakości powietrza.

