Alert RCB dla dwóch województw! „Jeśli możesz, zostań w domu”

26 stycznia 2026 08:45 | Autor: Małgorzata Skarbek | Aktualności | Brak komentarzy

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (RCB) uruchomiło system wczesnego ostrzegania, wysyłając wiadomości SMS do osób przebywających w północno-zachodniej części kraju. Alert dotyczy skrajnie trudnych warunków atmosferycznych spowodowanych opadami marznącego deszczu, które błyskawicznie zmieniają nawierzchnie dróg i chodników w lodowisko

Gdzie obowiązuje Alert RCB?

Ostrzeżenie zostało wysłane do odbiorców w dwóch województwach, gdzie prognozy wskazują na największe ryzyko wystąpienia niebezpiecznej gołoledzi. Komunikat trafił do mieszkańców:

Służby apelują o zachowanie szczególnej ostrożności, a jeśli to możliwe – o całkowitą rezygnację z przemieszczania się do czasu poprawy pogody. „Jeśli możesz, zostań w domu. Ogranicz podróże. Uważaj na drogach i chodnikach.”” – czytamy w oficjalnym komunikacie rozesłanym 26 stycznia.

Co to oznacza dla odbiorców:

  • Zrezygnuj z samochodu: Jeśli Twoja podróż nie jest konieczna, przełóż ją na godziny popołudniowe. Marznący deszcz tworzy warstwę lodu, której nie widać na pierwszy rzut oka.

  • Zadbaj o bezpieczeństwo pieszych: Przed wyjściem z domu załóż obuwie z przyczepną podeszwą. Na chodnikach w wymienionych powiatach panuje ekstremalna śliskość.

  • Śledź komunikaty pogodowe: Alert RCB jest sygnałem najwyższej gotowości. Monitoruj lokalne serwisy informacyjne pod kątem ewentualnych blokad dróg.

  • Sprawdź stan techniczny auta: Jeśli musisz jechać, upewnij się, że masz sprawny spryskiwacz z płynem zimowym, ponieważ lód będzie osadzał się również na przedniej szybie w trakcie jazdy.

