Alert RCB i pilny apel w Warszawie. Służby w najwyższej gotowości
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa bije na alarm, a władze stolicy ostrzegają przed niebezpiecznymi warunkami. Nadchodzące załamanie pogody przyniesie marznący deszcz i gołoledź. W wielu regionach Polski, w tym w Warszawie, kierowcy i piesi muszą zachować szczególną ostrożność.
Sytuacja pogodowa w najbliższych godzinach ulegnie gwałtownemu pogorszeniu. Służby meteorologiczne oraz centra zarządzania kryzysowego wydały szereg ostrzeżeń dotyczących zjawiska, które jest zmorą kierowców – marznącego deszczu, który natychmiast po zetknięciu z podłożem zamienia je w lodowisko.
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa: Zostań w domu, jeśli możesz
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało SMS-y z ostrzeżeniami do mieszkańców dużej części Polski. Alert obowiązuje dziś i jutro (14 i 15 stycznia). Treść komunikatu jest jednoznaczna: „Uwaga! Dziś i jutro (14/15.01) możliwy marznący deszcz oraz gołoledź. Ogranicz podróże. Zostań w domu, jeśli możesz. Uważaj na drogach i chodnikach”.
Alert RCB został wysłany do odbiorców przebywających na terenie województw:
- wielkopolskiego,
- kujawsko-pomorskiego,
- pomorskiego,
- warmińsko-mazurskiego,
- łódzkiego,
- świętokrzyskiego,
- lubelskiego,
- części województwa zachodniopomorskiego (powiaty: białogardzki, drawski, gryficki, kołobrzeski, Koszalin, koszaliński, łobeski, sławieński, szczecinecki, świdwiński, wałecki).
Warszawa w stanie gotowości. Ważny apel do zarządców
Osobnym komunikatem do mieszkańców stolicy zwrócił się Rafał Trzaskowski. Prezydent Warszawy potwierdził, że na środę prognozowana jest gołoledź spowodowana opadami marznącego deszczu.
Miejskie służby zostały postawione w stan pełnej mobilizacji. „Wszyscy pracownicy Zarządu Oczyszczania Miasta i wykonawcy odpowiedzialni za zimowe utrzymanie są w pełnej gotowości” – zapewnił włodarz miasta.
Jednak samo zaangażowanie miasta może nie wystarczyć, dlatego Rafał Trzaskowski wystosował specjalny apel do zarządców pozostałych ulic i chodników (np. spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych czy właścicieli prywatnych posesji). Prosi ich o szczególną mobilizację i wyprzedzające posypywanie nawierzchni piaskiem lub solą, zanim dojdzie do oblodzenia.
Co to oznacza dla Ciebie? Jak zadbać o bezpieczeństwo
Prognozowane warunki to realne zagrożenie zdrowia i mienia. Nawet krótki spacer czy dojazd do sklepu może zakończyć się niebezpiecznym upadkiem lub stłuczką. Oto co warto zrobić:
- Zrezygnuj z samochodu: Jeśli nie musisz wyjeżdżać, posłuchaj rady RCB i zostań w domu. Warunki drogowe mogą być ekstremalnie trudne.
- Zachowaj dystans: Prowadząc auto, zwiększ odstęp od poprzedzającego pojazdu co najmniej 3-krotnie. Na lodzie systemy ABS mogą nie skrócić drogi hamowania wystarczająco skutecznie.
- Uważaj na „czarny lód”: Jezdnia może wyglądać na czarną i mokrą, a w rzeczywistości być pokryta cienką warstwą lodu.
- Zabezpiecz teren: Jeśli jesteś właścicielem domu lub zarządcą nieruchomości, pamiętaj, że masz prawny obowiązek odśnieżenia i zabezpieczenia chodnika przylegającego do Twojej działki. Warto sypnąć piaskiem jeszcze przed wystąpieniem opadów.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.