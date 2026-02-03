Alert RCB na Mazowszu. Unikaj aktywności na zewnątrz
Mieszkańcy powiatu otwockiego otrzymali dziś pilne ostrzeżenie od Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Prognozy wskazują na znaczące pogorszenie jakości powietrza. Chodzi o wysokie stężenie pyłu zawieszonego PM10, czyli smog, który może utrzymywać się przez cały dzień.
‼️Uwaga! Alert RCB‼️
„Uwaga! Dziś (03.02) prognozowana zła jakość powietrza – SMOG (pył zawieszony – PM10). Jeśli możesz, unikaj aktywności na zewnątrz i nie wietrz pomieszczeń.”
Alert RCB został wysłany do odbiorców na terenie powiatu otwockiego (woj. mazowieckie). pic.twitter.com/Dbi5jpmTdI
— Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (@RCB_RP) February 3, 2026
Co się dzieje dziś w powiecie otwockim
Alert RCB obowiązuje w poniedziałek 3 lutego. Ostrzeżenie dotyczy złej jakości powietrza spowodowanej podwyższonym stężeniem pyłu PM10. To jeden z najczęstszych składników smogu, który zimą regularnie przekracza normy w wielu regionach Mazowsza.
RCB apeluje, aby jeśli to możliwe, ograniczyć przebywanie na zewnątrz oraz zrezygnować z intensywnej aktywności fizycznej na świeżym powietrzu. W komunikacie znalazło się również zalecenie niewietrzenia pomieszczeń w czasie największego zanieczyszczenia.
Dlaczego to ważne
Pył PM10 pochodzi głównie z ogrzewania domów, ruchu samochodowego oraz warunków atmosferycznych sprzyjających utrzymywaniu się zanieczyszczeń. W bezwietrzne, chłodne dni smog może utrzymywać się przez wiele godzin, a nawet cały dzień.
Alert RCB wysyłany jest tylko w sytuacjach, gdy prognozowane warunki mogą realnie wpłynąć na codzienne funkcjonowanie mieszkańców. Oznacza to, że skala zanieczyszczenia jest istotna i potwierdzona prognozami.
Co to oznacza dla czytelnika
Jeśli mieszkasz w powiecie otwockim, dziś warto zaplanować dzień inaczej niż zwykle. Lepiej odłożyć spacery, bieganie czy inne aktywności na świeżym powietrzu. Zamknięte okna mogą pomóc ograniczyć napływ zanieczyszczonego powietrza do mieszkań.
Rodzice powinni zwrócić uwagę na plan dnia dzieci, a osoby pracujące na zewnątrz śledzić bieżące komunikaty dotyczące jakości powietrza. Warto też regularnie sprawdzać lokalne pomiary i prognozy.
RCB przypomina, że alerty mają charakter prewencyjny. Ich celem jest umożliwienie mieszkańcom podjęcia prostych decyzji, które mogą poprawić komfort i bezpieczeństwo dnia codziennego.
Alert RCB dla powiatu otwockiego obowiązuje dziś, 3 lutego, i dotyczy złej jakości powietrza spowodowanej smogiem PM10. Sytuacja może utrzymywać się przez kilka godzin. Warto śledzić kolejne komunikaty i dostosować swoje plany do aktualnych warunków.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.