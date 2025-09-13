Alert RCB odwołany! Tusk potwierdza – polska przestrzeń bezpieczna, ale czujność trwa

13 września 2025 19:07 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Premier Donald Tusk przekazał dziś najnowsze informacje dotyczące sytuacji bezpieczeństwa przy wschodniej granicy Polski. Po intensywnym dniu działań wojskowych związanych z zagrożeniem atakiem dronów ze strony Rosji, stan najwyższej gotowości został oficjalnie odwołany.

Fot. Warszawa w Pigułce

„Stan zagrożenia odwołany. Dziękuję wszystkim zaangażowanym w operację w powietrzu i na ziemi. Pozostajemy czujni” – poinformował Tusk w serwisie X (d. Twitter).

Wcześniej myśliwce były w powietrzu, systemy obrony gotowe do działania

Przypomnijmy, że kilka godzin wcześniej, premier informował o rozpoczęciu prewencyjnych działań wojskowych z powodu rosyjskich dronów operujących nad Ukrainą w pobliżu granicy z Polską.

Zgodnie z przekazem Dowództwa Operacyjnego RSZ, w polskiej przestrzeni powietrznej operowały zarówno polskie, jak i sojusznicze statki powietrzne. W gotowości były także systemy rozpoznania i obrony powietrznej.

Szybka reakcja, skuteczna obrona, zero ofiar

Choć sytuacja była napięta, działania miały charakter czysto prewencyjny. Nie odnotowano żadnych naruszeń polskiej przestrzeni ani bezpośrednich ataków. Dzięki błyskawicznej reakcji służb i pełnej mobilizacji wojska, sytuacja została opanowana bez konieczności użycia siły.

Co to oznacza dla obywateli?

  • Nie ma bezpośredniego zagrożenia – stan alarmowy został cofnięty.

  • Wojsko nadal czuwa – choć operacja się zakończyła, służby pozostają w gotowości.

  • Czujność jest kluczowa – rząd i MON apelują o śledzenie oficjalnych komunikatów.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl