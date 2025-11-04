ALERT RCB. Pilne ostrzeżenie dla mieszkańców

Autor: Anna Szkutnik

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało pilny komunikat ostrzegawczy dla mieszkańców powiatu dzierżoniowskiego w województwie dolnośląskim. W miejscowości Nowa Wieś Niemczańska wykryto zanieczyszczenie wody, która nie nadaje się do spożycia.

Treść alertu RCB

RCB rozesłało wiadomość SMS do wszystkich osób przebywających na terenie objętym zagrożeniem. W treści komunikatu czytamy:

„Uwaga! Woda niezdatna do spożycia w m. Nowa Wieś Niemczańska. Śledź komunikaty urzędu gminy.”

Ostrzeżenie obejmuje cały powiat dzierżoniowski. Mieszkańcy proszeni są o nieużywanie wody z kranu do picia, przygotowywania posiłków ani mycia zębów. Woda może być wykorzystywana wyłącznie do celów sanitarnych – spłukiwania toalet czy sprzątania.

Gmina ostrzega: nie pij, nie gotuj, nie myj

Służby sanitarne i samorządowe prowadzą badania, by ustalić przyczynę skażenia. Do czasu uzyskania wyników mieszkańcy powinni korzystać wyłącznie z wody butelkowanej lub dostarczanej przez gminę w punktach dystrybucji.

Władze apelują również, by nie gotować wody z kranu, ponieważ nawet po przegotowaniu może być ona niebezpieczna dla zdrowia. Objawy zatrucia mogą obejmować bóle brzucha, gorączkę i wymioty.

Trwają działania służb

Na miejscu pracują przedstawiciele sanepidu, straży pożarnej i lokalnych wodociągów. Zabezpieczane są próbki wody z sieci oraz ze studni prywatnych. Do czasu usunięcia zagrożenia będą uruchomione mobilne punkty wydawania wody pitnej.

Gmina apeluje, by mieszkańcy śledzili na bieżąco komunikaty w mediach lokalnych, na stronie urzędu oraz w oficjalnych profilach RCB.

Co zrobić, jeśli spożyłeś wodę z kranu?

Osoby, które mogły wypić skażoną wodę, powinny obserwować swój stan zdrowia i w przypadku wystąpienia objawów skontaktować się z lekarzem lub sanepidem.

Gdzie szukać informacji

Aktualne komunikaty publikowane są na stronach:

  • Rządowego Centrum Bezpieczeństwa – rcb.gov.pl

  • Gminy Niemcza

  • Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Wrocławiu

Służby zapowiadają, że kolejne komunikaty zostaną wydane po uzyskaniu wyników badań laboratoryjnych.

Mieszkańcy Nowej Wsi Niemczańskiej powinni zachować szczególną ostrożność – do odwołania obowiązuje zakaz spożywania wody z sieci.

