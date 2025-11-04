ALERT RCB. Pilne ostrzeżenie dla mieszkańców
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało pilny komunikat ostrzegawczy dla mieszkańców powiatu dzierżoniowskiego w województwie dolnośląskim. W miejscowości Nowa Wieś Niemczańska wykryto zanieczyszczenie wody, która nie nadaje się do spożycia.
Treść alertu RCB
RCB rozesłało wiadomość SMS do wszystkich osób przebywających na terenie objętym zagrożeniem. W treści komunikatu czytamy:
„Uwaga! Woda niezdatna do spożycia w m. Nowa Wieś Niemczańska. Śledź komunikaty urzędu gminy.”
Ostrzeżenie obejmuje cały powiat dzierżoniowski. Mieszkańcy proszeni są o nieużywanie wody z kranu do picia, przygotowywania posiłków ani mycia zębów. Woda może być wykorzystywana wyłącznie do celów sanitarnych – spłukiwania toalet czy sprzątania.
Gmina ostrzega: nie pij, nie gotuj, nie myj
Służby sanitarne i samorządowe prowadzą badania, by ustalić przyczynę skażenia. Do czasu uzyskania wyników mieszkańcy powinni korzystać wyłącznie z wody butelkowanej lub dostarczanej przez gminę w punktach dystrybucji.
Władze apelują również, by nie gotować wody z kranu, ponieważ nawet po przegotowaniu może być ona niebezpieczna dla zdrowia. Objawy zatrucia mogą obejmować bóle brzucha, gorączkę i wymioty.
Trwają działania służb
Na miejscu pracują przedstawiciele sanepidu, straży pożarnej i lokalnych wodociągów. Zabezpieczane są próbki wody z sieci oraz ze studni prywatnych. Do czasu usunięcia zagrożenia będą uruchomione mobilne punkty wydawania wody pitnej.
Gmina apeluje, by mieszkańcy śledzili na bieżąco komunikaty w mediach lokalnych, na stronie urzędu oraz w oficjalnych profilach RCB.
Co zrobić, jeśli spożyłeś wodę z kranu?
Osoby, które mogły wypić skażoną wodę, powinny obserwować swój stan zdrowia i w przypadku wystąpienia objawów skontaktować się z lekarzem lub sanepidem.
Gdzie szukać informacji
Aktualne komunikaty publikowane są na stronach:
-
Rządowego Centrum Bezpieczeństwa – rcb.gov.pl
-
Gminy Niemcza
-
Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Wrocławiu
Służby zapowiadają, że kolejne komunikaty zostaną wydane po uzyskaniu wyników badań laboratoryjnych.
Mieszkańcy Nowej Wsi Niemczańskiej powinni zachować szczególną ostrożność – do odwołania obowiązuje zakaz spożywania wody z sieci.
