Alert RCB! Sytuacja jest bardzo niebezpieczna. Mieszkańcy proszeni o pozostanie w domach
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało pilny alert dla mieszkańców powiatu lublinieckiego w województwie śląskim. Powodem jest potężny pożar hali produkcyjnej w miejscowości Sadów, gdzie z żywiołem walczy już kilkadziesiąt zastępów straży pożarnej.
Oficjalny komunikat RCB
„Uwaga! Pożar hali produkcyjnej w Sadowie (powiat lubliniecki). Nie zbliżaj się do miejsca pożaru. Jeśli możesz, zostań w domu i zamknij okna” – brzmi treść komunikatu przesłanego SMS-em do mieszkańców regionu.
Alert RCB został wysłany na telefony wszystkich osób przebywających na terenie powiatu lublinieckiego. Ma on na celu ostrzeżenie mieszkańców przed zagrożeniem oraz ograniczenie ruchu w rejonie pożaru.
Wielka akcja straży pożarnej
Na miejscu trwa dramatyczna akcja gaśnicza. Ogień objął dużą halę produkcyjną należącą do zakładu przemysłowego w Sadowie. Z ogniem walczy już 21 zastępów straży pożarnej, a sytuacja wciąż nie jest opanowana.
Według wstępnych informacji nad miejscowością unosi się gęsty, czarny dym, który może być niebezpieczny dla zdrowia. Strażacy apelują, aby mieszkańcy nie otwierali okien i nie wychodzili z domów, dopóki akcja nie zostanie zakończona.
Służby apelują o zachowanie spokoju i ostrożność
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przypomina, że zadymienie może stanowić zagrożenie dla układu oddechowego i prosi o unikanie kontaktu z dymem. W okolicy wprowadzono tymczasowe ograniczenia w ruchu drogowym, by umożliwić swobodny dojazd służbom ratowniczym.
Na miejscu pracują również policjanci i ratownicy medyczni, którzy zabezpieczają teren i monitorują sytuację. Na ten moment nie ma informacji o osobach poszkodowanych.
Sytuacja jest rozwojowa
Akcja gaśnicza wciąż trwa i może potrwać wiele godzin. RCB zapowiada, że w razie pogorszenia sytuacji będą wysyłane kolejne alerty do mieszkańców.
Mieszkańców powiatu lublinieckiego apeluje się, by śledzili oficjalne komunikaty straży pożarnej, RCB oraz lokalnych władz.
