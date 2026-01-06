Alert RCB w górach. Intensywne opady śniegu i trudne warunki
Warunki w Tatrach gwałtownie się pogorszyły. Po intensywnych opadach śniegu ratownicy TOPR ogłosili drugi stopień zagrożenia lawinowego, a Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert dla powiatu tatrzańskiego. Służby ostrzegają, że sytuacja w górach jest bardzo trudna i apelują o szczególną ostrożność.
Warunki w Tatrach gwałtownie się pogorszyły. Ratownicy TOPR ogłosili drugi, umiarkowany stopień zagrożenia lawinowego, a Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert drugiego stopnia dla powiatu tatrzańskiego w związku z intensywnymi opadami śniegu. Służby apelują o szczególną ostrożność i rozważenie rezygnacji z górskich wycieczek.
W piątek rano w Zakopanem zalegało około 20 centymetrów świeżego śniegu, a opady nie ustawały. Temperatura wynosiła minus 2 stopnie Celsjusza. Jeszcze trudniejsze warunki panują w wyższych partiach gór. Na Kasprowym Wierchu pokrywa śnieżna osiągnęła 24 centymetry, a termometry wskazywały minus 9 stopni. Silny wiatr dodatkowo potęguje zagrożenie, powodując nawiewanie śniegu i tworzenie niebezpiecznych depozytów na stromych stokach.
Drugi stopień zagrożenia lawinowego oznacza, że lawiny mogą zostać wyzwolone przy większym obciążeniu, zwłaszcza na stromych zboczach wskazanych w komunikatach lawinowych. Samoistne zejścia bardzo dużych lawin są mało prawdopodobne, jednak ryzyko dla turystów i narciarzy pozostaje realne. Ratownicy TOPR podkreślają, że prognozowane dalsze opady śniegu w połączeniu z silnym wiatrem mogą sprawić, że zagrożenie utrzyma się co najmniej przez najbliższą dobę. Najtrudniejsze warunki spodziewane są w rejonach graniowych i szczytowych.
Równocześnie Tatrzański Park Narodowy ostrzega przed bardzo trudnymi warunkami do uprawiania turystyki pieszej. Szlaki są zasypane świeżym śniegiem, w wielu miejscach ich przebieg jest całkowicie niewidoczny. Występują liczne oblodzenia, a śliska nawierzchnia znacząco zwiększa ryzyko upadków. Niski pułap chmur ogranicza widoczność i utrudnia orientację w terenie, co w połączeniu z zimowymi warunkami może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji.
Służby podkreślają, że w wyższych partiach Tatr poruszanie się wymaga dużego doświadczenia w zimowej turystyce górskiej oraz odpowiedniego wyposażenia. Niezbędne są raki, czekan i kask, a także umiejętność bezpiecznego korzystania z tego sprzętu. Osoby bez odpowiedniego przygotowania powinny ograniczyć aktywność do niższych partii gór lub całkowicie zrezygnować z wyjść na szlaki.
Alert drugiego stopnia wydany przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa dla powiatu tatrzańskiego dotyczy intensywnych opadów śniegu. Prognozy wskazują na opady okresami umiarkowane i silne, które mogą spowodować przyrost pokrywy śnieżnej od 25 do 35 centymetrów, a w górach nawet od 35 do 50 centymetrów. Ostrzeżenie obowiązuje do soboty wieczorem.
Pogarszające się warunki atmosferyczne mają również wpływ na sytuację drogową. Na zakopiance ruch jest znacznie spowolniony, między innymi z powodu ciężarówek mających problemy z podjazdami. Utrudnienia występują także na drodze krajowej nr 28 na odcinku Mszana Dolna – Limanowa – Nowy Sącz – Grybów. Kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność, dostosować prędkość do warunków oraz liczyć się z opóźnieniami.
Służby apelują o śledzenie aktualnych komunikatów pogodowych i lawinowych oraz o odpowiedzialne planowanie aktywności w górach. W obecnych warunkach bezpieczeństwo powinno być absolutnym priorytetem.
Kucharz z dyplomem i szef kuchni w wielu restauracjach. W Warszawie w Pigułce odpowiada głównie za dział porad gastronomicznych.