Alert w całej Polsce. Uzbrojeni funkcjonariusze w szkołach i na ulicach. Co to oznacza dla obywateli

10 października 2025 11:37 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Od dziś w całym kraju obowiązuje przedłużony stopień alarmowy BRAVO, a na ulicach i w instytucjach publicznych widać wzmożoną obecność służb. Decyzję o utrzymaniu drugiego stopnia zagrożenia terrorystycznego do 30 listopada 2025 roku podpisał premier. To sygnał dla policji, wojska i administracji, że ryzyko incydentów o charakterze terrorystycznym lub cybernetycznym nadal jest realne.

Fot. DALL·E 3 / Warszawa w Pigułce

Trzy stopnie alarmowe obowiązują jednocześnie

W całym kraju obowiązują obecnie trzy poziomy ostrzeżenia: BRAVO – dotyczący fizycznego bezpieczeństwa obywateli, BRAVO-CRP – odnoszący się do zagrożeń w cyberprzestrzeni oraz BRAVO dla polskich obiektów infrastruktury energetycznej poza granicami kraju. Wszystkie trzy oznaczają drugi poziom w czterostopniowej skali i mają charakter prewencyjny.

Decyzja o ich utrzymaniu wynika z utrzymującej się napiętej sytuacji geopolitycznej, trwającej wojny w Ukrainie i wzrostu aktywności grup hakerskich powiązanych z Rosją.

Co się zmienia w praktyce?

W praktyce Polacy mogą spodziewać się większej liczby patroli policji i wojska w przestrzeni publicznej – zwłaszcza w dużych miastach, na dworcach, lotniskach, w centrach handlowych i podczas wydarzeń masowych.
Służby mają obowiązek:

  • prowadzenia kontroli osób, pojazdów i budynków,

  • wzmożonego nadzoru nad szkołami, przedszkolami i uczelniami,

  • noszenia broni długiej oraz kamizelek kuloodpornych przez funkcjonariuszy w rejonach szczególnego ryzyka,

  • zapewnienia całodobowej gotowości personelu reagującego na sytuacje kryzysowe.

W instytucjach publicznych mogą pojawić się dodatkowe kontrole tożsamości, a w szkołach ograniczenia wstępu dla osób postronnych. Rodzice mogą zostać poproszeni o wcześniejsze zgłaszanie wizyt lub okazywanie dokumentów przy wejściu.

BRAVO-CRP – cyberczujność na najwyższym poziomie

W ramach stopnia BRAVO-CRP wszystkie urzędy i instytucje publiczne mają obowiązek prowadzenia ciągłego monitoringu bezpieczeństwa systemów informatycznych. Administratorzy dyżurują całą dobę, aby reagować na potencjalne próby włamań do sieci lub ataki ransomware.
Służby ostrzegają, że w ostatnich miesiącach znacząco wzrosła liczba cyberataków na instytucje państwowe, banki i portale informacyjne.

Co oznacza to dla obywateli

Choć stopień BRAVO nie jest powodem do paniki, eksperci podkreślają, że warto zachować większą czujność.
Jeśli zauważysz:

  • pozostawiony bez opieki bagaż,

  • podejrzanie zaparkowany samochód,

  • osobę zachowującą się nienaturalnie w miejscu publicznym –
    zadzwoń pod numer alarmowy 112 lub poinformuj policję.

To samo dotyczy internetu – podejrzane wiadomości, e-maile czy linki mogą być elementem prób phishingu lub ataków hakerskich.

Dlaczego rząd utrzymuje alarm

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa podkreśla, że decyzja o utrzymaniu stopnia BRAVO nie wynika z konkretnego incydentu, lecz z ogólnej oceny sytuacji bezpieczeństwa w Europie. Polska jako kraj frontowy NATO i kluczowy punkt logistyczny dla pomocy wojskowej dla Ukrainy pozostaje w grupie państw potencjalnie narażonych na działania sabotażowe.

Eksperci ds. bezpieczeństwa przypominają, że utrzymanie drugiego stopnia alarmowego ma charakter zapobiegawczy – pozwala służbom działać szybciej, wprowadzać kontrole i reagować, zanim dojdzie do realnego zagrożenia.

Co dalej?

Stopień BRAVO będzie obowiązywał co najmniej do końca listopada, ale jego odwołanie lub zaostrzenie zależeć będzie od rozwoju sytuacji międzynarodowej. W razie wzrostu ryzyka ataku premier może wprowadzić trzeci stopień – CHARLIE, który oznacza całodobowe dyżury, natychmiastowe przygotowanie jednostek reagowania i ścisły nadzór nad strategicznymi obiektami.

Na razie jednak służby zapewniają, że sytuacja w kraju jest stabilna, a zwiększona obecność mundurowych ma chronić, a nie niepokoić obywateli.

