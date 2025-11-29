Alert w całej Polsce. Uzbrojone patrole na ulicach, szkoły jak twierdze. To potrwa jeszcze miesiące
Widok funkcjonariuszy z bronią długą na dworcu czy w galerii handlowej już przestał zaskakiwać. Polska od miesięcy funkcjonuje w warunkach podwyższonego stanu gotowości, a rząd właśnie przedłużył go do końca lutego 2026 roku. Sprawdzamy, co to oznacza dla zwykłych Polaków.
Alarm przedłużony do końca lutego
Premier Donald Tusk podpisał zarządzenia nr 69, 70 i 71 z 18 listopada 2025 roku, które przedłużają obowiązywanie drugiego stopnia alarmowego BRAVO na terenie całego kraju do 28 lutego 2026 roku. Decyzja obejmuje trzy obszary: stopień BRAVO na terytorium Polski, stopień BRAVO-CRP dotyczący cyberprzestrzeni oraz stopień BRAVO wobec polskiej infrastruktury energetycznej znajdującej się za granicą.
To kolejne przedłużenie stanu alarmowego. Wcześniej obowiązywał do 30 listopada 2025 roku. Dodatkowo na wybranych liniach kolejowych zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe i PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa wprowadzono trzeci stopień alarmowy CHARLIE – reakcję na akty sabotażu na trasie Warszawa-Lublin.
Stopień BRAVO wprowadza się wtedy, gdy służby dysponują informacjami o zwiększonym zagrożeniu atakiem terrorystycznym lub działaniami sabotażowymi, choć konkretny cel nie został zidentyfikowany. Jak wyjaśnia Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, ma on charakter prewencyjny i wiąże się z aktualną sytuacją geopolityczną związaną z działaniami hybrydowymi prowadzonymi przez Rosję i Białoruś wobec Polski i innych krajów Unii Europejskiej.
Broń długa i kamizelki – nowa polska rzeczywistość
Wprowadzenie stopnia BRAVO zobowiązuje policję, straż graniczną oraz żandarmerię wojskową do noszenia broni długiej i kamizelek kuloodpornych podczas służby. Funkcjonariusze przeprowadzają regularne kontrole pojazdów, osób i bagaży w miejscach uznanych za potencjalnie zagrożone.
Szczególnie wzmożone patrole widać na dworcach kolejowych i autobusowych, w galeriach handlowych, przy budynkach rządowych i na lotniskach. Służby koncentrują się na stolicach województw i głównych węzłach komunikacyjnych, gdzie gromadzi się najwięcej ludzi. Elektrownie, stacje przesyłowe, obiekty rządowe i strategiczne instalacje pozostają pod stałym nadzorem.
Szkoły niedostępne dla rodziców
Wprowadzone zasady najbardziej odczuwają placówki edukacyjne. W szkołach i przedszkolach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego lub organy administracji rządowej obowiązuje całkowity zakaz wstępu dla osób postronnych. Rodzice, którzy jeszcze niedawno swobodnie wchodzili do szkoły po odbiór dziecka, dziś muszą czekać przed bramą.
Każda wizyta gościa w placówce wymaga wcześniejszego zgłoszenia i potwierdzenia tożsamości przy wejściu. Wiele szkół dodatkowo wprowadza elektroniczne zamki, przepustki dla rodziców i rejestry gości. Nauczyciele i dyrektorzy dostali zalecenie zachowania szczególnej czujności i zwracania uwagi na podejrzanie zachowujące się osoby w okolicy szkoły. Podobne procedury obowiązują w urzędach, gdzie wizyty często wymagają wcześniejszego umówienia.
Cyberatak w centrum uwagi
Równolegle z fizycznym zabezpieczeniem kraju działa stopień alarmowy BRAVO-CRP dotyczący cyberprzestrzeni. Administracja publiczna prowadzi całodobowy monitoring bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych. Specjaliści sprawdzają, czy nie dochodzi do prób włamań, przejęcia danych czy sabotażu cyfrowego.
Organy administracji muszą zapewnić dostępność personelu odpowiedzialnego za bezpieczeństwo systemów w trybie całodobowym. Wprowadzono również obowiązek weryfikowania, czy nie doszło do naruszenia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej. W ostatnich miesiącach odnotowano wzrost aktywności grup hakerskich powiązanych z Rosją i Białorusią, co potwierdza słuszność zachowania podwyższonej gotowości w sieci.
Co to oznacza dla ciebie?
Jeśli jesteś rodzicem, pogódź się z faktem, że wejście do szkoły jest niemożliwe bez wcześniejszego uzgodnienia. Zapomniany strój na WF czy drugie śniadanie oznacza, że nie możesz po prostu wejść i je dostarczyć. Większość szkół wprowadziła jednak elastyczne rozwiązania – rzeczy można zostawić w sekretariacie lub u woźnego.
Gdy planujesz podróż pociągiem czy samolotem, wyjechaj z większym wyprzedzeniem. Kontrole bezpieczeństwa mogą zająć więcej czasu, szczególnie w godzinach szczytu. Zawsze miej przy sobie dowód tożsamości – funkcjonariusze mają prawo sprawdzić twoje dane podczas rutynowych kontroli.
Przedsiębiorcy, szczególnie w branży energochłonnej czy produkcyjnej, mogą zauważyć zwiększoną liczbę kontroli służb. Warto mieć uporządkowaną dokumentację dotyczącą zabezpieczeń technicznych i procedur bezpieczeństwa. Firmy obsługujące systemy informatyczne administracji publicznej muszą zapewnić wzmożony monitoring i gotowość do szybkiej reakcji na incydenty.
Praktyczne porady na czas alarmu
Władze apelują o zachowanie spokoju, ale także czujności. Jeśli zauważysz porzuconą torbę na dworcu, nietypowo zaparkowany samochód przy urzędzie czy osobę zachowującą się dziwnie w okolicy szkoły, zadzwoń pod numer 112. W obecnej sytuacji lepiej raz za dużo zgłosić podejrzaną sytuację niż raz za mało.
Zwracaj uwagę na:
- pozostawiony bez opieki bagaż w miejscach publicznych,
- podejrzanie wyglądające paczki,
- samochody zaparkowane w miejscach niedozwolonych, szczególnie przy budynkach użyteczności publicznej,
- osoby zachowujące się nietypowo w okolicy szkół, urzędów czy obiektów infrastruktury krytycznej.
Dlaczego tak długo?
Władze tłumaczą przedłużanie stanu alarmowego narastającymi napięciami w Europie Środkowo-Wschodniej. Trwająca wojna w Ukrainie, działania hybrydowe Rosji i Białorusi wobec Polski oraz innych krajów UE, a także niedawne akty sabotażu na infrastrukturze kolejowej wymuszają utrzymanie wysokiej gotowości służb.
Polska pozostaje w pełnej gotowości zarówno w wymiarze fizycznym, jak i informatycznym. Wiele osób przyznaje, że początkowy niepokój związany z widokiem uzbrojonych patroli ustąpił z czasem poczuciu bezpieczeństwa. Stan alarmowy stał się po prostu częścią polskiej rzeczywistości – i wszystko wskazuje na to, że pozostanie nią jeszcze przez najbliższe miesiące.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.