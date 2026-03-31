Alert w całym kraju. Rząd podnosi poziom bezpieczeństwa. Obowiązują nowe stopnie alarmowe

31 marca 2026 17:30 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

W całej Polsce wprowadzono podwyższone stopnie alarmowe. Decyzja władz obejmuje zarówno terytorium kraju, jak i kluczową infrastrukturę, także poza jego granicami. Nowe zasady obowiązują od 1 marca i mają potrwać do końca maja 2026 roku.

To ważny sygnał dla służb i administracji, ale również dla obywateli.

Drugi poziom alarmowy w całej Polsce

Na terenie całego kraju obowiązuje stopień BRAVO. To drugi poziom w czterostopniowej skali zagrożeń, stosowany w sytuacji zwiększonego ryzyka, gdy nie wskazano konkretnego celu potencjalnego ataku.

W praktyce oznacza to większą aktywność służb. Można spodziewać się częstszych kontroli, zwiększonej liczby patroli oraz dodatkowych zabezpieczeń w miejscach publicznych i instytucjach.

Administracja i służby pozostają w podwyższonej gotowości.

Wzmożona ochrona w cyberprzestrzeni

Równolegle obowiązuje stopień BRAVO-CRP, który dotyczy bezpieczeństwa systemów informatycznych. Obejmuje on administrację publiczną oraz elementy infrastruktury krytycznej.

Wprowadzono całodobowy monitoring systemów, większą kontrolę usług elektronicznych oraz szybsze reagowanie na ewentualne zagrożenia w sieci.

To działanie ma ograniczyć ryzyko cyberataków.

Ochrona infrastruktury poza granicami kraju

Podwyższony poziom alarmowy dotyczy także polskiej infrastruktury energetycznej znajdującej się poza Polską. Ma to zapewnić bezpieczeństwo dostaw i ochronę strategicznych interesów państwa.

To element szerszej strategii zabezpieczenia systemów kluczowych dla funkcjonowania kraju.

Wyższy stopień na kolei

Najbardziej restrykcyjny poziom wprowadzono na części infrastruktury kolejowej. Obowiązuje tam stopień CHARLIE, czyli trzeci poziom alarmowy.

Oznacza to całodobowy nadzór, większą liczbę patroli oraz gotowość do natychmiastowego reagowania w przypadku zagrożenia.

Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl