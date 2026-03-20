Alert w całym kraju! Rząd podnosi poziom zagrożenia. Wchodzą w życie nowe zasady bezpieczeństwa
W całej Polsce zaczęły obowiązywać podwyższone stopnie alarmowe. Decyzję podjął premier, podpisując pakiet zarządzeń dotyczących bezpieczeństwa państwa. To reakcja na rosnące napięcia i potencjalne zagrożenia.
Nowe zasady obowiązują od 1 marca i pozostaną w mocy do 31 maja 2026 roku.
Drugi stopień alarmowy w całym kraju
Na terenie całej Polski wprowadzono stopień BRAVO. To drugi poziom alarmowy, który oznacza realne ryzyko zagrożenia, choć bez wskazania konkretnego celu.
W praktyce oznacza to jedno – państwo przechodzi w tryb zwiększonej czujności. Jak podaje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, należy spodziewać się większej liczby kontroli i obecności służb w przestrzeni publicznej.
Policja, straż graniczna i inne formacje będą działać intensywniej. Wzmocniona zostanie ochrona urzędów i miejsc o znaczeniu strategicznym.
Cyberzagrożenia pod lupą
Równolegle wprowadzono stopień BRAVO-CRP, który dotyczy bezpieczeństwa w sieci. To sygnał, że zagrożenia mogą pojawić się także w cyberprzestrzeni.
Administracja publiczna i operatorzy infrastruktury krytycznej przechodzą na wyższy poziom gotowości. Systemy informatyczne są stale monitorowane, a specjaliści pełnią całodobowe dyżury.
Celem jest szybkie wykrycie ewentualnych ataków i natychmiastowa reakcja.
Kolej pod szczególnym nadzorem
Najbardziej rygorystyczne środki wprowadzono na kolei. Na liniach zarządzanych przez PKP PLK oraz LHS obowiązuje trzeci stopień alarmowy CHARLIE.
To poziom stosowany w sytuacji, gdy istnieją wiarygodne informacje o możliwym zagrożeniu o charakterze terrorystycznym.
W praktyce oznacza to wzmożone patrole, monitoring i gotowość do natychmiastowych działań kryzysowych.
Ochrona także poza granicami
Decyzje rządu obejmują nie tylko terytorium Polski. Stopień BRAVO wprowadzono również dla polskiej infrastruktury energetycznej znajdującej się za granicą.
To element zabezpieczenia ciągłości dostaw energii i ochrony strategicznych interesów państwa.
Co to oznacza dla ciebie?
Na co dzień zmiany mogą nie być od razu odczuwalne, ale warto zachować czujność. Możesz częściej spotkać patrole, kontrole i dodatkowe zabezpieczenia, zwłaszcza w miejscach publicznych i na dworcach.
Rząd apeluje, aby zgłaszać każdą podejrzaną sytuację. W takich momentach kluczowa jest szybka reakcja.
