Alert RCB po ataku na Ukrainę. Wydano nowy komunikat: „Brak zagrożenia na terytorium RP”

5 września 2026 16:35 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przekazało ważną informację po zakończeniu ataku na Ukrainę. Z najnowszego komunikatu wynika, że nie ma obecnie zagrożenia na terytorium Polski. Mieszkańcy powinni jednak nadal śledzić oficjalne komunikaty służb.

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Fot. Warszawa w Pigułce

Alert został zaktualizowany w sobotę, 5 września 2026 roku o godz. 15:57. Komunikat dotyczy województwa lubelskiego.

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RCB: Atak na Ukrainę zakończył się

W powiadomieniu opublikowanym przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa pojawiła się informacja o zakończeniu ataku na obszarze Ukrainy.

„Zakończył się atak na obszarze Ukrainy. Brak zagrożenia na terytorium RP. Śledź komunikaty” – przekazano w alercie RCB.

To istotna zmiana dla mieszkańców regionu, którzy wcześniej zostali ostrzeżeni w związku z sytuacją za wschodnią granicą Polski. Najnowszy komunikat oznacza, że według informacji przekazanych przez RCB zagrożenie dla terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustało.

Komunikat dotyczy województwa lubelskiego

Z informacji widocznych w systemie alertowym wynika, że komunikat został wydany dla województwa lubelskiego. Powiadomienie obowiązuje 5 września do godz. 23:59.

RCB jednocześnie zaleca dalsze śledzenie komunikatów. Sytuacja bezpieczeństwa związana z trwającą wojną w Ukrainie może się dynamicznie zmieniać, dlatego w przypadku kolejnych działań mogą pojawić się następne informacje lub ostrzeżenia.

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Najważniejsza wiadomość dla mieszkańców jest jednak uspokajająca: zgodnie z komunikatem RCB z godz. 15:57 obecnie nie ma zagrożenia na terytorium Polski.

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