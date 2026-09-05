Alert RCB po ataku na Ukrainę. Wydano nowy komunikat: „Brak zagrożenia na terytorium RP”
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przekazało ważną informację po zakończeniu ataku na Ukrainę. Z najnowszego komunikatu wynika, że nie ma obecnie zagrożenia na terytorium Polski. Mieszkańcy powinni jednak nadal śledzić oficjalne komunikaty służb.
Alert został zaktualizowany w sobotę, 5 września 2026 roku o godz. 15:57. Komunikat dotyczy województwa lubelskiego.
RCB: Atak na Ukrainę zakończył się
W powiadomieniu opublikowanym przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa pojawiła się informacja o zakończeniu ataku na obszarze Ukrainy.
„Zakończył się atak na obszarze Ukrainy. Brak zagrożenia na terytorium RP. Śledź komunikaty” – przekazano w alercie RCB.
To istotna zmiana dla mieszkańców regionu, którzy wcześniej zostali ostrzeżeni w związku z sytuacją za wschodnią granicą Polski. Najnowszy komunikat oznacza, że według informacji przekazanych przez RCB zagrożenie dla terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustało.
Komunikat dotyczy województwa lubelskiego
Z informacji widocznych w systemie alertowym wynika, że komunikat został wydany dla województwa lubelskiego. Powiadomienie obowiązuje 5 września do godz. 23:59.
RCB jednocześnie zaleca dalsze śledzenie komunikatów. Sytuacja bezpieczeństwa związana z trwającą wojną w Ukrainie może się dynamicznie zmieniać, dlatego w przypadku kolejnych działań mogą pojawić się następne informacje lub ostrzeżenia.
Najważniejsza wiadomość dla mieszkańców jest jednak uspokajająca: zgodnie z komunikatem RCB z godz. 15:57 obecnie nie ma zagrożenia na terytorium Polski.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.