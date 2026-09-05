„Adrian odszedł”. Anita wydała oświadczenie. Rodzina stawia jasną granicę po jego śmierci
Anita Szydłowska-Szymaniak wydała oświadczenie po śmierci Adriana Szymaniaka, znanego z programu „Ślub od pierwszego wejrzenia”. W poruszającym komunikacie poinformowała o odejściu męża i zwróciła się z jednoznaczną prośbą do mediów oraz osób śledzących historię rodziny. Pogrzeb będzie prywatny. Bliscy nie zgadzają się na wykonywanie zdjęć ani nagrywanie ceremonii.
„Z ogromnym bólem informujemy, że Adrian odszedł” – tymi słowami rozpoczyna się oświadczenie opublikowane przez Anitę Szydłowską-Szymaniak.
Rodzina przeżywa teraz żałobę i chce pożegnać Adriana z dala od zainteresowania osób postronnych. Jak podkreślono w komunikacie, najważniejsze są obecnie cisza, bliskość i możliwość przeżywania tych chwil w gronie najbliższych.
Pogrzeb Adriana Szymaniaka będzie prywatny
Rodzina podjęła decyzję, że uroczystość pogrzebowa będzie miała wyłącznie rodzinny i prywatny charakter. Anita zwróciła się bezpośrednio do przedstawicieli mediów, prosząc, aby nie pojawiali się podczas ceremonii.
Bliscy nie wyrażają również zgody na fotografowanie ani nagrywanie pogrzebu, a także na późniejsze publikowanie jakichkolwiek materiałów z uroczystości wykonanych przez osoby postronne.
Mocne słowa do mediów. „Nie chcemy, aby ktokolwiek budował rozgłos na naszym cierpieniu”
W dalszej części oświadczenia pojawia się bardzo stanowczy apel. Rodzina nie chce, aby śmierć Adriana i cierpienie jego najbliższych stały się przedmiotem medialnego zainteresowania.
„Nie chcemy, aby ktokolwiek budował przekaz, zainteresowanie czy rozgłos na naszym cierpieniu” – napisano w oświadczeniu.
Anita podkreśliła, że najbliżsi potrzebują obecnie przede wszystkim spokoju i przestrzeni, aby pożegnać Adriana „z miłością, godnością i w ciszy”.
Rodzina prosi także o nieskładanie kondolencji osobiście
Apel dotyczy nie tylko mediów. Bliscy poprosili również o powstrzymanie się od osobistego składania kondolencji, telefonowania i wysyłania wiadomości.
Rodzina chce przeżyć najtrudniejsze chwile bez dodatkowego zainteresowania z zewnątrz. Na zakończenie podziękowała wszystkim, którzy uszanują jej wolę oraz potrzebę prywatności.
Oświadczenie nie pozostawia wątpliwości: najbliżsi Adriana Szymaniaka chcą teraz jednego – możliwości pożegnania go w ciszy, bez kamer, zdjęć i medialnego rozgłosu.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.