PILNE! Alert RCB dla dwóch województw. Rosyjski atak powietrzny na Ukrainę, w polskiej przestrzeni operuje lotnictwo

5 września 2026 15:27 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało pilny alert do mieszkańców dwóch województw. Powodem jest rosyjski atak powietrzny na terytorium Ukrainy. Z przekazanego komunikatu wynika, że sytuacja jest monitorowana, a w polskiej przestrzeni powietrznej operuje polskie lotnictwo. Mieszkańcy powinni śledzić oficjalne komunikaty.

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Fot. Warszawa w Pigułce

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Alert został skierowany do odbiorców przebywających na terenie województwa lubelskiego i podkarpackiego, czyli regionów położonych przy granicy z Ukrainą.

RCB rozsyła pilny komunikat

Treść wiadomości jest jednoznaczna:

„UWAGA! UWAGA! UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Śledź komunikaty.”

RCB zaznacza, że sytuacja jest na bieżąco obserwowana. Uruchomienie działań polskiego lotnictwa ma związek z trwającym rosyjskim atakiem na Ukrainę.

Alert dla Lubelszczyzny i Podkarpacia

Komunikat otrzymują osoby znajdujące się w województwach lubelskim oraz podkarpackim. RCB apeluje przede wszystkim o śledzenie kolejnych informacji.

Na podstawie samego komunikatu nie ma informacji o konieczności ewakuacji ani o bezpośrednim zagrożeniu dla mieszkańców Polski. Alert informuje o sytuacji za wschodnią granicą oraz działaniach podejmowanych w polskiej przestrzeni powietrznej.

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Sytuacja jest dynamiczna

Mieszkańcy południowo-wschodniej Polski powinni zwracać uwagę na kolejne wiadomości RCB oraz komunikaty służb. W przypadku pojawienia się nowych zaleceń należy stosować się do instrukcji przekazywanych przez właściwe instytucje.

To informacja rozwijająca się. Artykuł będzie aktualizowany po pojawieniu się kolejnych oficjalnych komunikatów.

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