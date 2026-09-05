PILNE! Alert RCB dla dwóch województw. Rosyjski atak powietrzny na Ukrainę, w polskiej przestrzeni operuje lotnictwo
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało pilny alert do mieszkańców dwóch województw. Powodem jest rosyjski atak powietrzny na terytorium Ukrainy. Z przekazanego komunikatu wynika, że sytuacja jest monitorowana, a w polskiej przestrzeni powietrznej operuje polskie lotnictwo. Mieszkańcy powinni śledzić oficjalne komunikaty.
Alert został skierowany do odbiorców przebywających na terenie województwa lubelskiego i podkarpackiego, czyli regionów położonych przy granicy z Ukrainą.
RCB rozsyła pilny komunikat
Treść wiadomości jest jednoznaczna:
„UWAGA! UWAGA! UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Śledź komunikaty.”
RCB zaznacza, że sytuacja jest na bieżąco obserwowana. Uruchomienie działań polskiego lotnictwa ma związek z trwającym rosyjskim atakiem na Ukrainę.
Alert dla Lubelszczyzny i Podkarpacia
Komunikat otrzymują osoby znajdujące się w województwach lubelskim oraz podkarpackim. RCB apeluje przede wszystkim o śledzenie kolejnych informacji.
Na podstawie samego komunikatu nie ma informacji o konieczności ewakuacji ani o bezpośrednim zagrożeniu dla mieszkańców Polski. Alert informuje o sytuacji za wschodnią granicą oraz działaniach podejmowanych w polskiej przestrzeni powietrznej.
Sytuacja jest dynamiczna
Mieszkańcy południowo-wschodniej Polski powinni zwracać uwagę na kolejne wiadomości RCB oraz komunikaty służb. W przypadku pojawienia się nowych zaleceń należy stosować się do instrukcji przekazywanych przez właściwe instytucje.
To informacja rozwijająca się. Artykuł będzie aktualizowany po pojawieniu się kolejnych oficjalnych komunikatów.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.