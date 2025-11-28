Alerty IMGW dla 9 województw! Ostrzeżenia przed paraliżem dróg
Marznące opady i gęste mgły uderzą w dużą część kraju — IMGW wydał alerty dla aż dziewięciu województw, ostrzegając przed gołoledzią, śliskimi drogami i widocznością spadającą do 100 metrów. Trudne warunki pogodowe mają utrzymać się od soboty do niedzieli.
Pogoda ponownie staje się jednym z głównych zagrożeń dla kierowców i mieszkańców wielu regionów. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał kolejną serię alertów, obejmującą aż dziewięć województw. Najpoważniejszym ryzykiem są marznące opady, które mogą błyskawicznie pokryć drogi warstwą lodu, oraz gęste mgły ograniczające widoczność niemal do zera.
Synoptycy uprzedzają, że szczególnie trudne warunki pojawią się od sobotniego poranka i utrzymają się do niedzieli. Ostrzeżenia II stopnia dotyczą zachodniej części województwa warmińsko-mazurskiego, północno-zachodnich powiatów Mazowsza oraz kilku sąsiednich regionów. To obszary, w których marznący deszcz i mżawka mogą prowadzić do natychmiastowego tworzenia się gołoledzi. IMGW podkreśla, że prawdopodobieństwo wystąpienia tych zjawisk wynosi aż 80 procent.
W alertach I stopnia znalazły się m.in. Dolny Śląsk, Wielkopolska, fragmenty Pomorza oraz Kujaw. Na tych terenach kierowcy również muszą być przygotowani na oblodzoną nawierzchnię, szczególnie w godzinach porannych i wieczornych. Z kolei w województwach opolskim, śląskim, małopolskim oraz części świętokrzyskiego spodziewane są gęste mgły, które mogą ograniczyć widoczność nawet do 100 metrów, znacząco zwiększając ryzyko wypadków.
IMGW przypomina, że alerty I stopnia oznaczają warunki sprzyjające powstawaniu niebezpiecznych zjawisk, natomiast ostrzeżenia II stopnia sygnalizują realne i wysokie zagrożenie dla zdrowia i życia. W obu przypadkach konieczne jest zachowanie szczególnej ostrożności, a w wielu sytuacjach — rezygnacja z jazdy lub zaplanowanie trasy z wyprzedzeniem.
Instytut apeluje do kierowców o dostosowanie prędkości do warunków i większy dystans między pojazdami. W najbliższych dniach śliskie drogi i ograniczona widoczność mogą stać się częścią codziennej rzeczywistości w wielu częściach kraju, dlatego rosnąca czujność i ostrożność będą kluczowe.
