Alerty IMGW w 14 województwach. Ostrzeżenia przed burzami i gwałtownymi opadami

1 czerwca 2026 08:02 | Autor: Małgorzata Skarbek | Aktualności | Brak komentarzy

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed dynamiczną zmianą pogody i gwałtownymi burzami, podczas których wiatr może rozpędzać się w porywach do 60 kilometrów na godzinę. Dla większości regionów kraju wydano również alarmy przed intensywnymi ulewami, które wystąpią w czasie wyładowań atmosferycznych. Synoptycy IMGW zdecydowali o wprowadzeniu ostrzeżeń pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali zagrożenia

Piorun na burzowym niebie. Fot. Pixabay
Poniedziałek przyniesie załamanie pogody w wielu częściach kraju. Front atmosferyczny, który przechodzi nad krajem, przyniesie ze sobą nie tylko wyładowania, ale przede wszystkim bardzo intensywne opady deszczu, które lokalnie mogą powodować podtopienia. Synoptycy apelują o zachowanie szczególnej ostrożności, zwłaszcza na obszarach mocno zurbanizowanych.

Żółte alarmy przed burzami

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami objęły znaczną część terytorium kraju. Żółte alarmy obowiązują w następujących rejonach:

  • warmińsko-mazurskim, poza powiatami wschodnimi;

  • podlaskim, w powiatach południowo-zachodnich;

  • pomorskim, w powiatach południowo-wschodnich;

  • mazowieckim, lubelskim oraz świętokrzyskim (całe województwa);

  • podkarpackim, poza powiatami południowymi;

  • małopolskim, w powiatach północnych;

  • śląskim, w powiatach położonych w północnej połowie regionu;

  • łódzkie, poza powiatami zachodnimi;

  • kujawsko-pomorskim, w powiatach położonych we wschodniej połowie regionu;

  • wielkopolskim, w powiecie kolskim.

W wyznaczonych strefach lokalnie wystąpią burze, którym towarzyszyć będą silne opady deszczu rzędu od 25 do 30 litrów wody na metr kwadratowy. Prędkość wiatru w porywach może dochodzić do 60 km/h. Choć same zjawiska burzowe mają mieć charakter krótkotrwały, synoptycy zaznaczają, że po ich ustąpieniu mogą przez dłuższy czas utrzymywać się opady o natężeniu umiarkowanym.

Ze względu na akumulację wody, największe zagrożenie dotyczy miast i terenów zabudowanych. Niebezpieczne zjawiska w tych regionach spodziewane są w godzinach od 12:00 do 19:00 w poniedziałek.

Intensywne ulewy na południu: Silny deszcz z burzami

Osobne komunikaty ostrzegawcze zostały wydane dla regionów południowych, gdzie głównym czynnikiem niebezpiecznym będzie długotrwały, silny deszcz, któremu okresowo mogą towarzyszyć wyładowania. Alarmy pierwszego stopnia przed silnym deszczem z burzami obowiązują w województwach:

  • dolnośląskim, w powiatach położonych na krańcach południowych;

  • opolskim, w powiatach południowych;

  • śląskim, w południowej części województwa;

  • małopolskim, w powiatach położonych na południu regionu.

Na tych obszarach meteorolodzy spodziewają się opadów deszczu o natężeniu umiarkowanym, które okresami będą przybierać na sile. Prognozy wskazują, że miejscami spadnie tam od 25 do nawet 40 litrów wody na metr kwadratowy. Opadom przejściowo mogą towarzyszyć burze z porywami wiatru osiągającymi do 60 km/h.

Okres obowiązywania ostrzeżeń

Czas trwania alarmów na południu i zachodzie kraju jest zróżnicowany. W województwach lubuskim i dolnośląskim alerty pogodowe pozostają w mocy do godziny 10:00 w poniedziałek. Z kolei w województwach opolskim, śląskim oraz małopolskim niebezpieczne warunki mogą utrzymać się dłużej – tam ostrzeżenia będą obowiązywać do godziny 15:00 w poniedziałek.

Służby ratunkowe zalecają zabezpieczenie lekkich przedmiotów na balkonach i podwórkach oraz dostosowanie prędkości jazdy do trudnych warunków na drogach.

