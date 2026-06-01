Alerty IMGW w 14 województwach. Ostrzeżenia przed burzami i gwałtownymi opadami
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed dynamiczną zmianą pogody i gwałtownymi burzami, podczas których wiatr może rozpędzać się w porywach do 60 kilometrów na godzinę. Dla większości regionów kraju wydano również alarmy przed intensywnymi ulewami, które wystąpią w czasie wyładowań atmosferycznych. Synoptycy IMGW zdecydowali o wprowadzeniu ostrzeżeń pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali zagrożenia
Poniedziałek przyniesie załamanie pogody w wielu częściach kraju. Front atmosferyczny, który przechodzi nad krajem, przyniesie ze sobą nie tylko wyładowania, ale przede wszystkim bardzo intensywne opady deszczu, które lokalnie mogą powodować podtopienia. Synoptycy apelują o zachowanie szczególnej ostrożności, zwłaszcza na obszarach mocno zurbanizowanych.
Żółte alarmy przed burzami
Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami objęły znaczną część terytorium kraju. Żółte alarmy obowiązują w następujących rejonach:
warmińsko-mazurskim, poza powiatami wschodnimi;
podlaskim, w powiatach południowo-zachodnich;
pomorskim, w powiatach południowo-wschodnich;
mazowieckim, lubelskim oraz świętokrzyskim (całe województwa);
podkarpackim, poza powiatami południowymi;
małopolskim, w powiatach północnych;
śląskim, w powiatach położonych w północnej połowie regionu;
łódzkie, poza powiatami zachodnimi;
kujawsko-pomorskim, w powiatach położonych we wschodniej połowie regionu;
wielkopolskim, w powiecie kolskim.
W wyznaczonych strefach lokalnie wystąpią burze, którym towarzyszyć będą silne opady deszczu rzędu od 25 do 30 litrów wody na metr kwadratowy. Prędkość wiatru w porywach może dochodzić do 60 km/h. Choć same zjawiska burzowe mają mieć charakter krótkotrwały, synoptycy zaznaczają, że po ich ustąpieniu mogą przez dłuższy czas utrzymywać się opady o natężeniu umiarkowanym.
Ze względu na akumulację wody, największe zagrożenie dotyczy miast i terenów zabudowanych. Niebezpieczne zjawiska w tych regionach spodziewane są w godzinach od 12:00 do 19:00 w poniedziałek.
Intensywne ulewy na południu: Silny deszcz z burzami
Osobne komunikaty ostrzegawcze zostały wydane dla regionów południowych, gdzie głównym czynnikiem niebezpiecznym będzie długotrwały, silny deszcz, któremu okresowo mogą towarzyszyć wyładowania. Alarmy pierwszego stopnia przed silnym deszczem z burzami obowiązują w województwach:
dolnośląskim, w powiatach położonych na krańcach południowych;
opolskim, w powiatach południowych;
śląskim, w południowej części województwa;
małopolskim, w powiatach położonych na południu regionu.
Na tych obszarach meteorolodzy spodziewają się opadów deszczu o natężeniu umiarkowanym, które okresami będą przybierać na sile. Prognozy wskazują, że miejscami spadnie tam od 25 do nawet 40 litrów wody na metr kwadratowy. Opadom przejściowo mogą towarzyszyć burze z porywami wiatru osiągającymi do 60 km/h.
Okres obowiązywania ostrzeżeń
Czas trwania alarmów na południu i zachodzie kraju jest zróżnicowany. W województwach lubuskim i dolnośląskim alerty pogodowe pozostają w mocy do godziny 10:00 w poniedziałek. Z kolei w województwach opolskim, śląskim oraz małopolskim niebezpieczne warunki mogą utrzymać się dłużej – tam ostrzeżenia będą obowiązywać do godziny 15:00 w poniedziałek.
Służby ratunkowe zalecają zabezpieczenie lekkich przedmiotów na balkonach i podwórkach oraz dostosowanie prędkości jazdy do trudnych warunków na drogach.
