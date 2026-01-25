Alerty RCB dla 7 województw! Silny mróz i marznące opady w wielu regionach Polski.
Prognoza pogody i zagrożenia meteorologiczne. Wyjaśniamy przyczyny niskiej temperatury
Obecnie nad Polskę napływa masa mroźnego powietrza o charakterze arktycznym, co skutkuje gwałtownym spadkiem temperatury zwłaszcza w godzinach nocnych. Sprawdzamy dane ze stacji pomiarowych, które wskazują, że najtrudniejsza sytuacja występuje w pasie od północnego wschodu po centrum kraju. Wyjaśniamy, że marznące opady deszczu oraz mżawki w połączeniu z ujemną temperaturą gruntu tworzą na drogach i chodnikach warstwę lodu, co bezpośrednio wpływa na wzrost ryzyka wypadków komunikacyjnych. Decyzja o wydaniu ostrzeżeń 1 oraz 2 stopnia ma na celu przygotowanie służb drogowych oraz mieszkańców na trudne warunki w bieżącym tygodniu.
Raport IMGW przewiduje, że silny mróz utrzyma się przez najbliższe 48 godzin, a najniższe wartości na termometrach zostaną odnotowane w nocy z niedzieli na poniedziałek. Sprawdzamy również, że w 7 województwach objętych alertem RCB spodziewane są przerwy w dostawach energii elektrycznej spowodowane oblodzeniem linii napowietrznych. Zasady bezpieczeństwa publikowane przez służby kładą nacisk na ograniczenie przebywania na zewnątrz oraz dbanie o odpowiednią izolację termiczną budynków w 2026 roku.
Lista województw objętych alertami. Sprawdzamy raport o zagrożeniach
Poniższa tabela przedstawia szczegółowy raport dotyczący regionów, w których 25 stycznia 2026 roku obowiązują ostrzeżenia meteorologiczne oraz komunikaty RCB:
|Województwo
|Rodzaj zagrożenia
|Przewidywany czas trwania
|Podlaskie
|Silny mróz (do -20°C)
|Do 27 stycznia 2026 roku
|Warmińsko-mazurskie
|Opady marznące i mróz
|Do 26 stycznia 2026 roku
|Mazowieckie
|Gołoledź i niskie temperatury
|Do 26 stycznia 2026 roku
|Lubelskie
|Silny mróz i oblodzenie
|Do 27 stycznia 2026 roku
|Łódzkie, Świętokrzyskie, Podkarpackie
|Opady marznące
|Do 26 stycznia 2026 roku
Zasady ochrony zdrowia i harmonogram prac służb technicznych
Sprawdzamy aktualny harmonogram działań służb energetycznych, które w regionach objętych alertem zostały postawione w stan najwyższej gotowości. Wyjaśniamy, że niska temperatura stanowi wyzwanie nie tylko dla organizmu człowieka, ale również dla infrastruktury technicznej oraz zwierząt domowych. Decyzja o zabezpieczeniu rur wodociągowych oraz sprawdzeniu stanu akumulatorów w pojazdach powinna zostać podjęta przed nadejściem głównej fali mrozu, co pozwoli uniknąć problemów technicznych w poniedziałkowy poranek.
Co to oznacza dla czytelnika?
W obliczu dynamicznej sytuacji pogodowej warto wdrożyć konkretne zasady bezpieczeństwa, które ochronią Twoje zdrowie oraz mienie. Oto lista praktycznych kroków:
- Ogranicz wyjścia z domu do minimum, zwłaszcza jeśli należysz do grupy seniorów lub cierpisz na schorzenia układu krążenia, ponieważ mróz poniżej -15 stopni Celsjusza jest dużym obciążeniem dla organizmu.
- Ubieraj się warstwowo, stosując tak zwaną metodę na cebulkę, co pozwoli na zachowanie optymalnej temperatury ciała podczas przebywania na zewnątrz.
- Naładuj telefony komórkowe oraz powerbanki, ponieważ w 7 województwach objętych alertem istnieje ryzyko przerw w dostawie prądu spowodowanych oblodzeniem linii.
- Zabezpiecz zwierzęta gospodarskie oraz domowe, zapewniając im odpowiednie schronienie i dostęp do niezamarzniętej wody pitnej.
- Zachowaj szczególną ostrożność na drogach i chodnikach, biorąc pod uwagę fakt, że opady marznące tworzą niewidoczną warstwę lodu, co wydłuża drogę hamowania pojazdów o kilkanaście metrów.
- Sprawdzaj regularnie oficjalny raport IMGW oraz komunikaty RCB na 25 stycznia 2026 roku w celu monitorowania ewentualnych zmian w stopniu zagrożenia.
Źródło: PAP/warszawawpigulce.pl
