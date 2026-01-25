Alerty RCB dla 7 województw! Silny mróz i marznące opady w wielu regionach Polski.

Prognoza pogody i zagrożenia meteorologiczne. Wyjaśniamy przyczyny niskiej temperatury

Obecnie nad Polskę napływa masa mroźnego powietrza o charakterze arktycznym, co skutkuje gwałtownym spadkiem temperatury zwłaszcza w godzinach nocnych. Sprawdzamy dane ze stacji pomiarowych, które wskazują, że najtrudniejsza sytuacja występuje w pasie od północnego wschodu po centrum kraju. Wyjaśniamy, że marznące opady deszczu oraz mżawki w połączeniu z ujemną temperaturą gruntu tworzą na drogach i chodnikach warstwę lodu, co bezpośrednio wpływa na wzrost ryzyka wypadków komunikacyjnych. Decyzja o wydaniu ostrzeżeń 1 oraz 2 stopnia ma na celu przygotowanie służb drogowych oraz mieszkańców na trudne warunki w bieżącym tygodniu.

Raport IMGW przewiduje, że silny mróz utrzyma się przez najbliższe 48 godzin, a najniższe wartości na termometrach zostaną odnotowane w nocy z niedzieli na poniedziałek. Sprawdzamy również, że w 7 województwach objętych alertem RCB spodziewane są przerwy w dostawach energii elektrycznej spowodowane oblodzeniem linii napowietrznych. Zasady bezpieczeństwa publikowane przez służby kładą nacisk na ograniczenie przebywania na zewnątrz oraz dbanie o odpowiednią izolację termiczną budynków w 2026 roku.