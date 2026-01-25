Alerty RCB dla 7 województw! Silny mróz i marznące opady w wielu regionach Polski.

25 stycznia 2026 08:20 | Autor: Marek Borkowski | Aktualności | Brak komentarzy
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał oficjalne ostrzeżenia meteorologiczne dla znacznej części kraju. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało komunikaty do mieszkańców 7 województw, w których prognozowany jest spadek temperatury poniżej -15 stopni Celsjusza oraz wystąpienie marznących opadów powodujących gołoledź.

Fot. Obraz wygenerowany przez DALL·E

Zobacz również:

Prognoza pogody i zagrożenia meteorologiczne. Wyjaśniamy przyczyny niskiej temperatury

Obecnie nad Polskę napływa masa mroźnego powietrza o charakterze arktycznym, co skutkuje gwałtownym spadkiem temperatury zwłaszcza w godzinach nocnych. Sprawdzamy dane ze stacji pomiarowych, które wskazują, że najtrudniejsza sytuacja występuje w pasie od północnego wschodu po centrum kraju. Wyjaśniamy, że marznące opady deszczu oraz mżawki w połączeniu z ujemną temperaturą gruntu tworzą na drogach i chodnikach warstwę lodu, co bezpośrednio wpływa na wzrost ryzyka wypadków komunikacyjnych. Decyzja o wydaniu ostrzeżeń 1 oraz 2 stopnia ma na celu przygotowanie służb drogowych oraz mieszkańców na trudne warunki w bieżącym tygodniu.

Raport IMGW przewiduje, że silny mróz utrzyma się przez najbliższe 48 godzin, a najniższe wartości na termometrach zostaną odnotowane w nocy z niedzieli na poniedziałek. Sprawdzamy również, że w 7 województwach objętych alertem RCB spodziewane są przerwy w dostawach energii elektrycznej spowodowane oblodzeniem linii napowietrznych. Zasady bezpieczeństwa publikowane przez służby kładą nacisk na ograniczenie przebywania na zewnątrz oraz dbanie o odpowiednią izolację termiczną budynków w 2026 roku.

Zobacz również:

Lista województw objętych alertami. Sprawdzamy raport o zagrożeniach

Poniższa tabela przedstawia szczegółowy raport dotyczący regionów, w których 25 stycznia 2026 roku obowiązują ostrzeżenia meteorologiczne oraz komunikaty RCB:

Województwo Rodzaj zagrożenia Przewidywany czas trwania
Podlaskie Silny mróz (do -20°C) Do 27 stycznia 2026 roku
Warmińsko-mazurskie Opady marznące i mróz Do 26 stycznia 2026 roku
Mazowieckie Gołoledź i niskie temperatury Do 26 stycznia 2026 roku
Lubelskie Silny mróz i oblodzenie Do 27 stycznia 2026 roku
Łódzkie, Świętokrzyskie, Podkarpackie Opady marznące Do 26 stycznia 2026 roku

Zasady ochrony zdrowia i harmonogram prac służb technicznych

Sprawdzamy aktualny harmonogram działań służb energetycznych, które w regionach objętych alertem zostały postawione w stan najwyższej gotowości. Wyjaśniamy, że niska temperatura stanowi wyzwanie nie tylko dla organizmu człowieka, ale również dla infrastruktury technicznej oraz zwierząt domowych. Decyzja o zabezpieczeniu rur wodociągowych oraz sprawdzeniu stanu akumulatorów w pojazdach powinna zostać podjęta przed nadejściem głównej fali mrozu, co pozwoli uniknąć problemów technicznych w poniedziałkowy poranek.

Co to oznacza dla czytelnika?

W obliczu dynamicznej sytuacji pogodowej warto wdrożyć konkretne zasady bezpieczeństwa, które ochronią Twoje zdrowie oraz mienie. Oto lista praktycznych kroków:

  • Ogranicz wyjścia z domu do minimum, zwłaszcza jeśli należysz do grupy seniorów lub cierpisz na schorzenia układu krążenia, ponieważ mróz poniżej -15 stopni Celsjusza jest dużym obciążeniem dla organizmu.
  • Ubieraj się warstwowo, stosując tak zwaną metodę na cebulkę, co pozwoli na zachowanie optymalnej temperatury ciała podczas przebywania na zewnątrz.
  • Naładuj telefony komórkowe oraz powerbanki, ponieważ w 7 województwach objętych alertem istnieje ryzyko przerw w dostawie prądu spowodowanych oblodzeniem linii.
  • Zabezpiecz zwierzęta gospodarskie oraz domowe, zapewniając im odpowiednie schronienie i dostęp do niezamarzniętej wody pitnej.
  • Zachowaj szczególną ostrożność na drogach i chodnikach, biorąc pod uwagę fakt, że opady marznące tworzą niewidoczną warstwę lodu, co wydłuża drogę hamowania pojazdów o kilkanaście metrów.
  • Sprawdzaj regularnie oficjalny raport IMGW oraz komunikaty RCB na 25 stycznia 2026 roku w celu monitorowania ewentualnych zmian w stopniu zagrożenia.

 

 

 

Źródło: PAP/warszawawpigulce.pl

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl