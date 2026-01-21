Alert RCB dla pięciu województw. Ostrzeżenie przed pogodą i zalecenia dla mieszkańców
W środę, 21 stycznia, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało wiadomości tekstowe do mieszkańców kilku regionów kraju. Powodem rozesłanych komunikatów jest prognozowane bardzo wysokie stężenie pyłu zawieszonego PM10. Służby rekomendują, aby w miarę możliwości pozostać w pomieszczeniach i zrezygnować z aktywności fizycznej na zewnątrz
Gdzie jakość powietrza budzi obawy?
Ostrzeżenia dotyczą wybranych powiatów i miast w pięciu województwach. Jeśli przebywasz w poniższych lokalizacjach, powinieneś zachować szczególną ostrożność:
Województwo mazowieckie: powiat otwocki.
Województwo małopolskie: Kraków oraz powiaty: krakowski, wielicki, nowotarski i oświęcimski.
Województwo podlaskie: Białystok, Łomża oraz Suwałki.
Województwo lubelskie: powiaty tomaszowski oraz radzyński.
Województwo warmińsko-mazurskie: powiat ełcki.
Czym jest PM10 i kogo dotyczy ostrzeżenie?
Pył PM10 to mieszanina cząstek zawieszonych w powietrzu, która jest głównym składnikiem smogu. Jego wysokie stężenie może być uciążliwe dla każdego, jednak RCB wskazuje grupy osób, które powinny dziś szczególnie unikać wychodzenia na zewnątrz:
Dzieci i młodzież,
Seniorzy,
Kobiety w ciąży,
Osoby zmagające się z chorobami układu oddechowego.
Zalecenia dla mieszkańców
Zgodnie z treścią otrzymanych SMS-ów, kluczowe jest ograniczenie wietrzenia mieszkań oraz unikanie uprawiania sportu na świeżym powietrzu. Sytuacja jest monitorowana, a komunikaty mają na celu umożliwienie mieszkańcom podjęcia odpowiednich kroków zapobiegawczych w celu ochrony zdrowia.
Uwaga! Aktualizacja obszaru!
Alert RCB został wysłany także do odbiorców przebywających na terenie powiatu otwockiego (woj. mazowieckie). https://t.co/RSc9Ym9Zf7
— Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (@RCB_RP) January 21, 2026
