Alert RCB dla pięciu województw. Ostrzeżenie przed pogodą i zalecenia dla mieszkańców

21 stycznia 2026 10:40 | Autor: Małgorzata Skarbek | Aktualności | Brak komentarzy

W środę, 21 stycznia, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało wiadomości tekstowe do mieszkańców kilku regionów kraju. Powodem rozesłanych komunikatów jest prognozowane bardzo wysokie stężenie pyłu zawieszonego PM10. Służby rekomendują, aby w miarę możliwości pozostać w pomieszczeniach i zrezygnować z aktywności fizycznej na zewnątrz

Fot. Warszawa w Pigułce

Zobacz również:

Gdzie jakość powietrza budzi obawy?

Ostrzeżenia dotyczą wybranych powiatów i miast w pięciu województwach. Jeśli przebywasz w poniższych lokalizacjach, powinieneś zachować szczególną ostrożność:

Czym jest PM10 i kogo dotyczy ostrzeżenie?

Pył PM10 to mieszanina cząstek zawieszonych w powietrzu, która jest głównym składnikiem smogu. Jego wysokie stężenie może być uciążliwe dla każdego, jednak RCB wskazuje grupy osób, które powinny dziś szczególnie unikać wychodzenia na zewnątrz:

  • Dzieci i młodzież,

  • Seniorzy,

  • Kobiety w ciąży,

  • Osoby zmagające się z chorobami układu oddechowego.

Zalecenia dla mieszkańców

Zgodnie z treścią otrzymanych SMS-ów, kluczowe jest ograniczenie wietrzenia mieszkań oraz unikanie uprawiania sportu na świeżym powietrzu. Sytuacja jest monitorowana, a komunikaty mają na celu umożliwienie mieszkańcom podjęcia odpowiednich kroków zapobiegawczych w celu ochrony zdrowia.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl