Alior Bank ostrzega przed groźnymi atakami! Przestępcy podszywają się pod pracowników
Alior Bank wydał pilny komunikat dotyczący nowej fali ataków wymierzonych w klientów instytucji finansowych. Przestępcy podszywają się pod pracowników banku i za pomocą manipulacji skłaniają nieświadome osoby do instalacji złośliwego oprogramowania, które pozwala na przejęcie pełnej kontroli nad oszczędnościami
Mechanizm oszustwa i niebezpieczne nazwy aplikacji
Atak rozpoczyna się zazwyczaj od połączenia telefonicznego. Oszust, podając się za konsultanta, informuje o rzekomym zagrożeniu środków i konieczności instalacji „dodatkowego zabezpieczenia”. Przestępcy przesyłają linki do programów, których nazwy mają budzić zaufanie i sugerować oficjalne pochodzenie.
Do najczęściej wykorzystywanych fałszywych nazw należą:
Klucz Bezpieczeństwa Alior
Token U2F Mobilna Ochrona Alior
YubiKey Alior
Alior NFC
Podczas rozmowy sprawcy wywierają presję czasu, wzbudzają niepokój i nakazują ignorowanie ostrzeżeń systemowych o niebezpiecznym oprogramowaniu. W niektórych przypadkach żądają nawet przyłożenia karty płatniczej do telefonu, co pozwala im na zdalny odczyt wrażliwych danych płatniczych.
Oficjalne stanowisko banku
Alior Bank przypomina, że żaden pracownik banku nigdy nie prosi o instalację dodatkowych aplikacji ani o podawanie pełnych uprawnień do urządzenia osobom trzecim. Oficjalna komunikacja odbywa się wyłącznie sprawdzonymi kanałami, a każda prośba o pobranie zewnętrznego oprogramowania powinna być natychmiast uznana za próbę kradzieży.
Jak możemy bronić się przed atakami?
Nigdy nie instaluj aplikacji z linków: Oficjalną aplikację bankową pobieraj wyłącznie z autoryzowanych sklepów (Google Play, App Store).
Ignoruj prośby o „dodatkową ochronę”: Jeśli rzekomy pracownik banku namawia Cię do instalacji programu typu „Klucz Bezpieczeństwa”, natychmiast rozłącz się i samodzielnie zadzwoń na oficjalną infolinię.
Nie zbliżaj karty do telefonu na polecenie: Bank nigdy nie wymaga fizycznego kontaktu karty z telefonem podczas rozmowy telefonicznej z konsultantem.
Czytaj komunikaty systemowe: Jeśli Twój telefon ostrzega przed niebezpiecznym plikiem lub aplikacją, nie ignoruj tego ostrzeżenia – przerwij proces instalacji.
Zareaguj w razie błędu: Jeśli zainstalowałeś podejrzaną aplikację, natychmiast wyłącz telefon (odetnij go od sieci) i skontaktuj się z bankiem z innego urządzenia, aby zablokować dostęp do konta.
Psycholog, dziennikarka i ekspertka ds. społecznych. Absolwentka psychologii na Uniwersytecie SWPS oraz malarstwa i scenografii w Wyższej Szkole Artystycznej (WSA). W redakcji łączy wiedzę o mechanizmach ludzkiej psychiki z artystyczną wrażliwością na otoczenie. Specjalizuje się w tematach dotyczących psychologii, problemów mieszkańców oraz warszawskiej kultury. W swoich tekstach analizuje zjawiska społeczne, tłumacząc, jak zmiany w mieście wpływają na dobrostan i codzienne życie Polaków.