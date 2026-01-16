Alior Bank rozbija bank. Tysiąc złotych leży na stole, ale musisz się pospieszyć. Zegar tyka
Walka o klienta wchodzi na nowy, agresywny poziom. Alior Bank wytacza ciężkie działa i wprowadza ofertę, która może wstrząsnąć rynkiem. Do wzięcia jest aż 1000 złotych premii, ale pieniądze nie trafią do każdego. Wystarczy jeden błąd przy wypełnianiu wniosku, brak wpisania specjalnego kodu lub spóźnienie się o jeden dzień, by stracić szansę na gotówkę.
Połowa stycznia 2026 roku przynosi rewolucję w ofercie Alior Banku. Instytucja wycofuje znane Konto Jakże Osobiste i zastępuje je nowym produktem – Alior Kontem Plus. Aby zachęcić Polaków do migracji, bank uruchomił potężną promocję „Należy Ci się z Alior Kontem Plus”, która potrwa do 15 kwietnia 2026 roku lub do momentu jej wcześniejszego odwołania. Stawka jest wysoka, bo łączna wartość bonusów to okrągły tysiąc złotych.
Wyścig z czasem. Masz tylko 10 dni na pierwsze 200 złotych
Pierwsza transza pieniędzy, czyli tak zwana „szybka premia” w wysokości 200 złotych, wymaga błyskawicznego działania. Od momentu zawarcia umowy masz zaledwie 10 dni kalendarzowych na spełnienie dwóch warunków: wykonanie 5 transakcji kartą lub Blikiem oraz zarejestrowanie karty w programie Mastercard Bezcenne Chwile. Jeśli przegapisz ten termin, pieniądze przepadną. Nagroda trafi na konto do końca miesiąca następującego po zawarciu umowy.
Długa gra o 700 złotych zwrotu
Największa część premii to bonus za aktywność, który może wynieść łącznie 700 złotych. Jest to zwrot 10 procent wartości zakupów zrobionych kartą w sklepach stacjonarnych. Bank narzucił jednak sztywny limit – maksymalnie można odzyskać 100 złotych miesięcznie przez 7 kolejnych miesięcy. Aby otrzymać ten zwrot, w każdym miesiącu musisz spełnić dwa rygorystyczne warunki:
- Zapewnić jednorazowy wpływ na konto w wysokości minimum 3000 złotych (może pochodzić z Twojego konta w innym banku).
- Przynajmniej raz zalogować się do aplikacji mobilnej Alior Mobile.
Trzecim elementem układanki jest premia 100 złotych za wymianę walut. Otrzymasz ją, jeśli w ciągu 90 dni od otwarcia konta wymienisz jednorazowo minimum 100 jednostek dowolnej waluty w kantorze banku.
Pułapka dla zapominalskich. Jeden kod decyduje o wszystkim
Promocja skierowana jest do nowych klientów, czyli osób, które w ciągu ostatnich 3 lat nie posiadały konta osobistego w Alior Banku (posiadanie konta oszczędnościowego czy walutowego nie wyklucza z akcji).
Kluczowym momentem jest składanie wniosku o Alior Konto Plus wraz z kartą. Musisz pamiętać o wyrażeniu zgód marketingowych oraz – co najważniejsze – wpisaniu kodu promocji: BONUS1000. Jeśli o tym zapomnisz, bank nie przypisze Cię do promocji i stracisz szansę na jakąkolwiek premię.
Co to oznacza dla Ciebie? Decyzja należy do Ciebie
Nowa oferta Alior Banku to szansa na spory zastrzyk gotówki, ale wymaga żelaznej dyscypliny. Oto co musisz wziąć pod uwagę:
- Zyskasz 1000 zł, jeśli jesteś systematyczny: Musisz pilnować terminów (szczególnie pierwszych 10 dni) i comiesięcznych wpływów przez ponad pół roku.
- Uważaj na opłaty po okresie promocyjnym: Przez pierwsze 3 miesiące konto i karta są darmowe. Później standardowa opłata to 12 zł za konto i 6 zł za kartę. Unikniesz ich, zapewniając wpływ 3000 zł i robiąc 5 płatności kartą – czyli dokładnie to, co jest wymagane do otrzymania premii.
- Dodatkowy zysk z oszczędności: Oprócz premii gotówkowej, możesz skorzystać z 6 procent na Koncie Oszczędnościowym na Start (do 30 000 zł przez 4 miesiące), jeśli będziesz aktywnie płacić kartą (min. 500 zł miesięcznie).
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.