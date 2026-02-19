Alior Bank wydaje pilny komunikat. Dotyczy wszystkich klientów
Od 13 lutego 2026 roku proces walki o swoje prawa w instytucjach finansowych stał się prostszy niż kiedykolwiek wcześniej. Alior Bank, dostosowując się do nowelizacji ustawy o rozpatrywaniu reklamacji, wprowadził nowe standardy komunikacji, które eliminują zbędną biurokrację. Największą zmianą jest obowiązek przyjmowania zgłoszeń drogą elektroniczną oraz zasada „lustrzanego odbicia” – bank ma obowiązek odpowiedzieć Ci w takiej samej formie, w jakiej złożyłeś reklamację, chyba że sam zażyczysz sobie inaczej.
Nowe przepisy, które weszły w życie w lutym 2026 r., mają na celu pełną cyfryzację i ułatwienie kontaktu z bankiem. Jeśli irytowało Cię czekanie na list polecony w sprawie drobnego błędu na koncie, teraz możesz załatwić wszystko jednym kliknięciem w aplikacji mobilnej i tam też otrzymać oficjalną decyzję. Bank podkreśla, że zmiany te nie są wynikiem zagrożenia, lecz krokiem w stronę większej elastyczności i przejrzystości procesu, który dotyczy każdego posiadacza konta.
Trzy ścieżki składania reklamacji w 2026 roku
Zgodnie z nowymi wytycznymi, masz teraz pełną swobodę w wyborze sposobu, w jaki poinformujesz bank o nieprawidłowościach.
Pisemnie (postać papierowa): Tradycyjna metoda – możesz złożyć pismo osobiście w dowolnym oddziale lub wysłać je pocztą na adres korespondencyjny banku.
Elektronicznie (nowy standard): Najwygodniejsza opcja przez bankowość internetową, aplikację mobilną lub na oficjalny adres do e-doręczeń.
Ustnie: Możesz zgłosić problem telefonicznie na infolinii lub osobiście do protokołu podczas wizyty w placówce.
Kontrola nad formą odpowiedzi – Ty decydujesz
Jednym z najważniejszych udogodnień jest prawo klienta do wskazania preferowanego kanału komunikacji zwrotnej.
- Automatyczne dopasowanie: Jeśli wyślesz reklamację przez e-mail, bank domyślnie odpowie Ci tą samą drogą.
- Wybór alternatywny: Składając reklamację ustnie, możesz wyraźnie poprosić o odpowiedź w formie papierowej (listownie) lub elektronicznej.
- Zakaz odpowiedzi ustnych: Bank nie może już „załatwić sprawy” jedynie przez telefon – każda decyzja musi mieć formę trwałą (papierową lub cyfrową).
Szybszy zwrot pieniędzy przy nieautoryzowanych transakcjach
Nowe regulacje doprecyzowują również zasady postępowania w sytuacjach kryzysowych, takich jak kradzież środków z konta czy nieuznane płatności BLIK.
Natychmiastowy zwrot: W przypadku zgłoszenia nieautoryzowanej transakcji, bank może zwrócić środki na Twoje konto jeszcze przed zakończeniem pełnego dochodzenia.
Koniec blokad: Pieniądze te nie są już blokowane na rachunku – możesz z nich korzystać w trakcie rozpatrywania sprawy.
Warunek zwrotu: Jeśli jednak reklamacja zostanie ostatecznie odrzucona (np. bank udowodni rażące niedbalstwo), kwota ta zostanie ponownie pobrana z Twojego salda.
W 2026 roku odzyskanie niesłusznie pobranej prowizji lub wyjaśnienie błędnej płatności stało się kwestią kilku minut spędzonych w smartfonie. Pamiętaj, że przed zwróceniem się o pomoc do Rzecznika Finansowego, musisz najpierw przejść nową, uproszczoną ścieżkę reklamacyjną bezpośrednio w Alior Banku.
Dzięki e-doręczeniom i cyfrowym odpowiedziom nie musisz już martwić się o odbiór awizo z poczty – wszystkie kluczowe dokumenty znajdziesz w swojej skrzynce odbiorczej w aplikacji. Jeżeli Twoja sprawa dotyczy usług płatniczych, bank ma na odpowiedź maksymalnie 15 dni roboczych, co znacznie skraca czas oczekiwania na Twoje pieniądze.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.