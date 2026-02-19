Alior Bank wydaje pilny komunikat. Dotyczy wszystkich klientów

19 lutego 2026 13:36 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Od 13 lutego 2026 roku proces walki o swoje prawa w instytucjach finansowych stał się prostszy niż kiedykolwiek wcześniej. Alior Bank, dostosowując się do nowelizacji ustawy o rozpatrywaniu reklamacji, wprowadził nowe standardy komunikacji, które eliminują zbędną biurokrację. Największą zmianą jest obowiązek przyjmowania zgłoszeń drogą elektroniczną oraz zasada „lustrzanego odbicia” – bank ma obowiązek odpowiedzieć Ci w takiej samej formie, w jakiej złożyłeś reklamację, chyba że sam zażyczysz sobie inaczej.

Autorstwa This file was added by User JoymasterTen plik został dodany przez Wikipedystę JoymasterJoymastere-mailGG 6403904COMMONSpl.wikiJoymasters upload list – Praca własna, Domena publiczna, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6681366

Zobacz również:

Nowe przepisy, które weszły w życie w lutym 2026 r., mają na celu pełną cyfryzację i ułatwienie kontaktu z bankiem. Jeśli irytowało Cię czekanie na list polecony w sprawie drobnego błędu na koncie, teraz możesz załatwić wszystko jednym kliknięciem w aplikacji mobilnej i tam też otrzymać oficjalną decyzję. Bank podkreśla, że zmiany te nie są wynikiem zagrożenia, lecz krokiem w stronę większej elastyczności i przejrzystości procesu, który dotyczy każdego posiadacza konta.

Trzy ścieżki składania reklamacji w 2026 roku

Zgodnie z nowymi wytycznymi, masz teraz pełną swobodę w wyborze sposobu, w jaki poinformujesz bank o nieprawidłowościach.

Pisemnie (postać papierowa): Tradycyjna metoda – możesz złożyć pismo osobiście w dowolnym oddziale lub wysłać je pocztą na adres korespondencyjny banku.

Elektronicznie (nowy standard): Najwygodniejsza opcja przez bankowość internetową, aplikację mobilną lub na oficjalny adres do e-doręczeń.

Zobacz również:

Ustnie: Możesz zgłosić problem telefonicznie na infolinii lub osobiście do protokołu podczas wizyty w placówce.

Kontrola nad formą odpowiedzi – Ty decydujesz

Jednym z najważniejszych udogodnień jest prawo klienta do wskazania preferowanego kanału komunikacji zwrotnej.

  • Automatyczne dopasowanie: Jeśli wyślesz reklamację przez e-mail, bank domyślnie odpowie Ci tą samą drogą.
  • Wybór alternatywny: Składając reklamację ustnie, możesz wyraźnie poprosić o odpowiedź w formie papierowej (listownie) lub elektronicznej.
  • Zakaz odpowiedzi ustnych: Bank nie może już „załatwić sprawy” jedynie przez telefon – każda decyzja musi mieć formę trwałą (papierową lub cyfrową).

Szybszy zwrot pieniędzy przy nieautoryzowanych transakcjach

Nowe regulacje doprecyzowują również zasady postępowania w sytuacjach kryzysowych, takich jak kradzież środków z konta czy nieuznane płatności BLIK.

Natychmiastowy zwrot: W przypadku zgłoszenia nieautoryzowanej transakcji, bank może zwrócić środki na Twoje konto jeszcze przed zakończeniem pełnego dochodzenia.

Koniec blokad: Pieniądze te nie są już blokowane na rachunku – możesz z nich korzystać w trakcie rozpatrywania sprawy.

Warunek zwrotu: Jeśli jednak reklamacja zostanie ostatecznie odrzucona (np. bank udowodni rażące niedbalstwo), kwota ta zostanie ponownie pobrana z Twojego salda.

W 2026 roku odzyskanie niesłusznie pobranej prowizji lub wyjaśnienie błędnej płatności stało się kwestią kilku minut spędzonych w smartfonie. Pamiętaj, że przed zwróceniem się o pomoc do Rzecznika Finansowego, musisz najpierw przejść nową, uproszczoną ścieżkę reklamacyjną bezpośrednio w Alior Banku.

Dzięki e-doręczeniom i cyfrowym odpowiedziom nie musisz już martwić się o odbiór awizo z poczty – wszystkie kluczowe dokumenty znajdziesz w swojej skrzynce odbiorczej w aplikacji. Jeżeli Twoja sprawa dotyczy usług płatniczych, bank ma na odpowiedź maksymalnie 15 dni roboczych, co znacznie skraca czas oczekiwania na Twoje pieniądze.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl