Alior Bank wydał ważny komunikat do klientów. Zapowiedziano duże zmiany

17 kwietnia 2026 19:03 | Autor: Małgorzata Skarbek | Aktualności | Brak komentarzy

Alior Bank zapowiedział wprowadzenie odświeżonej wersji swojego serwisu internetowego. Nowa odsłona portalu zadebiutuje już w przyszłym tygodniu i przyniesie modyfikacje w strukturze witryny oraz samym procesie uzyskiwania dostępu do konta. Zmiany mają na celu zwiększenie przejrzystości oraz przyspieszenie nawigacji

Znak banku na elewacji budynku. Fot. Shutterstock

Nowy wygląd i uproszczona nawigacja

Głównym założeniem aktualizacji jest nadanie stronie nowoczesnego wyglądu oraz poprawa jej czytelności. Najważniejszą modyfikacją techniczną będzie sposób przechodzenia do systemów bankowości online.

Po kliknięciu przycisku „Zaloguj” (znajdującego się w prawym górnym rogu) użytkownik zobaczy dedykowane okno wyboru. Z tego poziomu będzie można bezpośrednio wskazać odpowiedni system: Alior Online, Alior Business lub BusinessPro. Taki model ma skrócić czas potrzebny na dotarcie do formularza logowania.

Warto podkreślić, że adres strony głównej banku pozostaje taki sam, a bezpośrednie adresy stron logowania również nie ulegają zmianie. Ponadto dotychczasowa strona wyboru systemów nadal będzie aktywna, więc osoby korzystające z zakładek w przeglądarce nie muszą ich aktualizować.

Bezpieczeństwo danych w procesie zmian

Przy okazji wdrażania nowości, Alior Bank przypomina o kluczowych zasadach ochrony przed cyberprzestępczością. Instytucja podkreśla, że nigdy nie wysyła aktywnych linków do stron logowania w wiadomościach e-mail, SMS czy przez komunikatory. Wszelkie próby nakłaniania do kliknięcia w taki odnośnik powinny być traktowane jako próba wyłudzenia danych.

