Ameryka ostrzega Polskę. Może być wyjątkowo niebezpiecznie
Polska może mieć przed sobą wyjątkowo trudne lato. Amerykańskie modele pogodowe wskazują, że sezon 2026 roku może należeć do najcieplejszych w historii pomiarów. Szczególnie niepokojąco wyglądają prognozy dla wschodniej i centralnej części kraju. Tam wysokim temperaturom może towarzyszyć niedobór opadów.
To na razie prognozy długoterminowe, a nie pewny scenariusz. Mimo to warto potraktować je poważnie. Takie modele nie pokazują pogody dzień po dniu, ale wskazują ogólny trend. A ten jest jasny: lato ma być cieplejsze od normy.
Modele pokazują gorący sezon
Amerykański model CFS prognozuje, że temperatura w Polsce może być wyższa od normy wieloletniej nawet o ponad 1,5 stopnia Celsjusza. Gdyby taki scenariusz się sprawdził, lato 2026 roku mogłoby zbliżyć się do rekordów, a miejscami nawet je pobić.
Europejski model ECMWF jest ostrożniejszy. Według jego wskazań sezon także ma być cieplejszy niż zwykle, ale skala odchylenia może być mniejsza. Mowa raczej o anomalii od 0,5 do 1 stopnia Celsjusza. To nadal oznacza gorące lato, choć niekoniecznie rekordowe.
IMGW podchodzi do takich prognoz z rezerwą. Instytut przypomina, że przy tak długim horyzoncie czasowym nie da się mówić o pewnej prognozie. Wstępne analizy dla czerwca wskazują raczej temperatury i opady w granicach normy klimatycznej.
Wschód Polski może odczuć upały najmocniej
Najbardziej niepokojące mapy dotyczą wschodniej i północno-wschodniej Polski. Jeśli sprawdzi się amerykański wariant, silne odchylenia temperatur mogą objąć Suwalszczyznę, Podlasie i Lubelszczyznę.
To oznacza, że regiony zwykle kojarzone z chłodniejszym klimatem mogą znaleźć się w centrum gorących mas powietrza. Wśród miast szczególnie narażonych wymieniane są m.in. Białystok, Suwałki, Łomża, Chełm i Biała Podlaska.
Na Mazowszu, Kujawach i Pomorzu problemem może być nie tylko temperatura, ale też brak deszczu. Według części prognoz opady mogą być niższe od normy. Dla rolnictwa, sadów i lasów to bardzo zła kombinacja. Upał bez regularnych opadów szybko prowadzi do suszy i podnosi ryzyko pożarów.
Urlop na południu Europy może zaskoczyć
Ciekawie wyglądają też prognozy dla południa Europy. Tam, gdzie wielu turystów spodziewa się suchego słońca, modele pokazują większe ryzyko burz i intensywnych opadów.
Dotyczy to m.in. Hiszpanii, Włoch, Grecji, Bałkanów, Turcji oraz rejonu Morza Czarnego. Nie oznacza to, że urlopy będą stracone. Oznacza jednak, że pogoda może być bardziej kapryśna niż zwykle. Zamiast stabilnego słońca mogą pojawiać się gwałtowne burze, ulewy i lokalne podtopienia.
Dlatego osoby planujące wakacje w tych regionach powinny śledzić prognozy bliżej terminu wyjazdu. Długoterminowe modele pokazują kierunek, ale szczegóły pogody będą znane dopiero na kilka lub kilkanaście dni wcześniej.
Upał to realne zagrożenie dla zdrowia
Gorące lato nie jest tylko tematem dla turystów i rolników. Długie fale upałów są szczególnie groźne dla seniorów, dzieci, osób z chorobami serca, układu oddechowego i przewlekłymi schorzeniami.
Największym problemem nie jest pojedynczy gorący dzień. Najgroźniejsze są okresy, gdy wysokie temperatury utrzymują się przez wiele dni, a noce nie przynoszą ochłodzenia. Organizm nie ma wtedy czasu na regenerację.
W takich warunkach rośnie ryzyko odwodnienia, udaru cieplnego, zasłabnięć i zaostrzenia chorób przewlekłych. Dlatego przygotowania warto zacząć wcześniej, a nie dopiero po pierwszym alercie pogodowym.
Co warto zrobić już teraz
Jeśli lato rzeczywiście będzie bardzo gorące, wentylator lub klimatyzator mogą przestać być luksusem. W mieszkaniach na ostatnich piętrach, w blokach bez dobrej izolacji i w domach z dużymi przeszkleniami temperatura może szybko stać się trudna do zniesienia.
Warto sprawdzić stan rolet, zasłon, wentylatorów i klimatyzacji. Dobrze mieć w domu zapas wody, lekkie elektrolity i plan dla osób starszych. Jeżeli w rodzinie jest senior, warto wcześniej ustalić, kto będzie do niego zaglądał podczas fali upałów.
Miasta często uruchamiają specjalne punkty chłodzenia, miejsca odpoczynku i wsparcie dla osób najbardziej narażonych. Najlepiej sprawdzić takie informacje wcześniej, zanim temperatura przekroczy 30 stopni.
Prognozy mogą się jeszcze zmienić. Pogoda długoterminowa nie jest wyrokiem. Ale jeśli kilka modeli pokazuje cieplejszy sezon, lepiej przygotować się z wyprzedzeniem. W najgorszym razie wentylator postoi w kącie. W najlepszym – może naprawdę pomóc przetrwać najgorętsze dni.
