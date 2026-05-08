Amerykański gigant szuka oszczędności! Koniec biura w Polsce

8 maja 2026 12:31 | Autor: Marek Borkowski | Aktualności | Brak komentarzy

Koncern Nike ogłosił globalny plan redukcji zatrudnienia, który obejmuje również operacje firmy w naszym kraju. W ramach restrukturyzacji zapadła decyzja o zamknięciu warszawskiego biura administracyjnego.

Zgodnie z informacjami serwisu Business Insider, amerykański producent odzieży i obuwia sportowego realizuje program oszczędnościowy. Redukcja etatów dotyczy około 2 proc. całkowitej liczby pracowników Nike na całym świecie, co oznacza zwolnienie ponad 1500 osób.

Likwidacja biura w Warszawie

Proces restrukturyzacji uderza bezpośrednio w polski oddział firmy. Kluczowe fakty dotyczące zmian w Polsce obejmują:

  • Zamknięcie siedziby: Nike likwiduje swoje biuro w Warszawie, które pełniło funkcje administracyjne i koordynacyjne.
  • Zwolnienia pracowników: Decyzja o likwidacji biura oznacza zakończenie współpracy z kilkudziesięcioma osobami zatrudnionymi dotychczas w polskiej strukturze korporacyjnej.
  • Dostępność produktów: Likwidacja biura nie oznacza wycofania marki z rynku. Produkty Nike nadal będą sprzedawane w Polsce za pośrednictwem sklepów własnych, platform internetowych oraz partnerów handlowych.

Przyczyny globalnej restrukturyzacji

Nike wprowadza zmiany w odpowiedzi na wyzwania rynkowe i finansowe. Koncern dąży do wypracowania oszczędności w wysokości 2 mld dol. w ciągu najbliższych trzech lat. Strategia ta jest wynikiem prognoz wskazujących na słabsze wyniki sprzedaży oraz konieczności dostosowania się do rosnącej konkurencji w branży artykułów sportowych.

Nowy model operacyjny

Zwolnienia i likwidacja biur regionalnych, w tym placówki w Polsce, są częścią szerszego planu uproszczenia struktury zarządzania firmą. Nike zamierza przenieść część procesów do centralnych jednostek operacyjnych, co ma zwiększyć efektywność i pozwolić na szybsze reagowanie na zmiany trendów konsumenckich. Zaoszczędzone środki mają zostać zainwestowane w rozwój kluczowych kategorii produktów oraz wzmocnienie kanałów sprzedaży bezpośredniej.

 

 

 

Źródło: Opracowanie na podstawie materiału serwisu Business Insider Polska dotyczącego zwolnień w Nike (08.05.2026).

