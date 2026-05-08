Amerykański gigant szuka oszczędności! Koniec biura w Polsce
Koncern Nike ogłosił globalny plan redukcji zatrudnienia, który obejmuje również operacje firmy w naszym kraju. W ramach restrukturyzacji zapadła decyzja o zamknięciu warszawskiego biura administracyjnego.
Zgodnie z informacjami serwisu Business Insider, amerykański producent odzieży i obuwia sportowego realizuje program oszczędnościowy. Redukcja etatów dotyczy około 2 proc. całkowitej liczby pracowników Nike na całym świecie, co oznacza zwolnienie ponad 1500 osób.
Likwidacja biura w Warszawie
Proces restrukturyzacji uderza bezpośrednio w polski oddział firmy. Kluczowe fakty dotyczące zmian w Polsce obejmują:
- Zamknięcie siedziby: Nike likwiduje swoje biuro w Warszawie, które pełniło funkcje administracyjne i koordynacyjne.
- Zwolnienia pracowników: Decyzja o likwidacji biura oznacza zakończenie współpracy z kilkudziesięcioma osobami zatrudnionymi dotychczas w polskiej strukturze korporacyjnej.
- Dostępność produktów: Likwidacja biura nie oznacza wycofania marki z rynku. Produkty Nike nadal będą sprzedawane w Polsce za pośrednictwem sklepów własnych, platform internetowych oraz partnerów handlowych.
Przyczyny globalnej restrukturyzacji
Nike wprowadza zmiany w odpowiedzi na wyzwania rynkowe i finansowe. Koncern dąży do wypracowania oszczędności w wysokości 2 mld dol. w ciągu najbliższych trzech lat. Strategia ta jest wynikiem prognoz wskazujących na słabsze wyniki sprzedaży oraz konieczności dostosowania się do rosnącej konkurencji w branży artykułów sportowych.
Nowy model operacyjny
Zwolnienia i likwidacja biur regionalnych, w tym placówki w Polsce, są częścią szerszego planu uproszczenia struktury zarządzania firmą. Nike zamierza przenieść część procesów do centralnych jednostek operacyjnych, co ma zwiększyć efektywność i pozwolić na szybsze reagowanie na zmiany trendów konsumenckich. Zaoszczędzone środki mają zostać zainwestowane w rozwój kluczowych kategorii produktów oraz wzmocnienie kanałów sprzedaży bezpośredniej.
Źródło: Opracowanie na podstawie materiału serwisu Business Insider Polska dotyczącego zwolnień w Nike (08.05.2026).
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.