Analitycy alarmują: Ceny w sklepach gwałtownie wzrosną. Nadchodzi trudny czas dla Polaków
Ceny warzyw i owoców mogą w najbliższych miesiącach wyraźnie wzrosnąć, a powodem nie będzie tylko inflacja czy koszty produkcji. Coraz więcej analiz wskazuje na wpływ zjawiska El Niño, które może zaburzyć uprawy w wielu regionach świata jednocześnie. W efekcie problemy z pogodą mogą przełożyć się na niższe plony i droższe zakupy także w Polsce.
Warzywa i owoce mogą mocno zdrożeć. Wszystko przez El Niño i pogodowe ekstremy
Polacy mogą w najbliższych miesiącach odczuć wyraźne podwyżki cen warzyw i owoców. Powodem nie są już wyłącznie koszty energii czy transportu, ale coraz częściej pogoda. Meteorolodzy i analitycy rynku alarmują, że rozwijające się zjawisko El Niño może mocno uderzyć w światowe rolnictwo, a skutki zobaczymy również na sklepowych półkach w Polsce.
El Niño wraca z dużą siłą. Naukowcy mówią o możliwym rekordzie
Modele pogodowe z Europy, USA i Australii wskazują, że El Niño w latach 2026/2027 może osiągnąć wyjątkowo dużą siłę. Prognozy zakładają gwałtowne ocieplenie wód Pacyfiku, które wpływa na pogodę praktycznie na całym świecie.
Eksperci ostrzegają, że skutkiem mogą być długotrwałe susze, fale upałów, gwałtowne burze oraz problemy z produkcją żywności. Organizacja FAO podkreśla, że El Niño regularnie zakłóca produkcję rolną i bezpieczeństwo żywnościowe w wielu regionach świata.
Dlaczego owoce i warzywa reagują na pogodę szybciej niż inne produkty?
Warzywa i owoce należą do najbardziej wrażliwych produktów spożywczych. Wystarczy kilka tygodni suszy, nadmiernych opadów lub ekstremalnych temperatur, aby plony gwałtownie spadły.
Największy problem polega na tym, że El Niño destabilizuje pogodę jednocześnie w wielu krajach produkujących żywność. Oznacza to, że niedobory mogą pojawić się równolegle w różnych częściach świata.
Już teraz analizy rynku pokazują, że ekstremalne zjawiska pogodowe przekładają się na wyższe ceny żywności w Europie. W ostatnich miesiącach problemy pogodowe w Hiszpanii, Portugalii czy Maroku wpływały na ceny pomidorów, papryki, cytrusów i innych produktów eksportowanych do Europy.
Polska także odczuje skutki. Problemy mogą dotknąć sadowników i rolników
Choć El Niño najmocniej wpływa na region Pacyfiku, jego skutki mogą być odczuwalne również w Europie Środkowej. Prognozy sugerują możliwość wystąpienia dłuższych fal upałów oraz okresowych niedoborów opadów nad centralną Europą.
Dla polskiego rolnictwa oznacza to realne zagrożenie:
– niższych plonów warzyw gruntowych
– problemów z uprawami owoców miękkich
– większego ryzyka suszy
– wyższych kosztów nawadniania
Najbardziej narażone mogą być m.in. truskawki, maliny, jabłka, sałata, ogórki czy ziemniaki.
Ceny mogą rosnąć nie tylko przez pogodę
Eksperci zwracają uwagę, że El Niño wpływa nie tylko na same uprawy. Problemy pojawiają się również w logistyce, transporcie i kosztach produkcji.
Susze ograniczają dostęp do wody, a wysokie temperatury zwiększają zużycie energii potrzebnej do chłodzenia i przechowywania żywności. Jednocześnie rosną ceny nawozów i paliw. Europejski Bank Centralny już wcześniej ostrzegał, że silne El Niño może prowadzić do wzrostu cen żywności i nasilenia inflacji spożywczej.
W Wielkiej Brytanii analitycy rynku żywności wskazują, że zmiany klimatyczne i ekstremalne zjawiska pogodowe już teraz przyspieszają wzrost cen podstawowych produktów spożywczych.
Warszawa i duże miasta mogą odczuć podwyżki najmocniej
Mieszkańcy dużych miast, takich jak Warszawa, mogą szybciej zauważyć wzrost cen świeżych produktów. Powód jest prosty – sklepy w metropoliach są mocniej uzależnione od dużych dostaw i importu.
Jeśli problemy pogodowe ograniczą podaż warzyw i owoców w Europie, ceny w marketach i na bazarach mogą rosnąć bardzo szybko.
Dotyczy to szczególnie produktów sezonowych oraz importowanych z południa Europy.
Najbardziej zagrożone produkty. Lista może być długa
Analitycy rynku rolnego wskazują, że podczas silnych epizodów El Niño szczególnie podatne na wzrost cen są:
– warzywa szklarniowe
– owoce cytrusowe
– oliwa z oliwek
– kakao
– kawa
– cukier
Już dziś część tych produktów drożeje na światowych rynkach właśnie przez problemy klimatyczne i zakłócenia produkcji.
Co to oznacza dla Ciebie? Zakupy mogą być wyraźnie droższe
– ceny warzyw i owoców mogą rosnąć szybciej niż inflacja
– największe podwyżki mogą dotyczyć produktów sezonowych
– problemy pogodowe mogą ograniczyć dostępność części produktów
– warto śledzić promocje i planować większe zakupy wcześniej
– możliwe są dalsze wzrosty cen żywności w drugiej połowie 2026 roku
Inżynier gastronomii i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.