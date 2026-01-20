Android po nowemu od 2026 roku. Google zaostrza zasady dla użytkowników
Od 2026 roku instalowanie aplikacji na Androidzie spoza Sklepu Play przestanie być tak proste jak dotąd. Google zapowiada zmiany, które mają zwiększyć bezpieczeństwo użytkowników, ale jednocześnie wprowadzą dodatkowe ograniczenia i utrudnienia przy korzystaniu z aplikacji z nieznanych źródeł.
Zmiany w Androidzie od 2026 roku. Google zaostrza zasady instalowania aplikacji
Google zapowiedziało kolejne zmiany w systemie Android, które wejdą w życie w 2026 roku. Dotyczą one instalowania aplikacji spoza oficjalnego Sklepu Play. Nowe zasady mają zwiększyć bezpieczeństwo użytkowników, ale jednocześnie sprawią, że instalowanie aplikacji z zewnętrznych źródeł stanie się bardziej ograniczone i czasochłonne.
Rejestracja obowiązkowa dla twórców aplikacji
Jedną z kluczowych zmian będzie obowiązek rejestracji wszystkich twórców aplikacji na Androida. Wymóg ten obejmie nie tylko deweloperów publikujących aplikacje w Sklepie Play, ale również tych, którzy udostępniają je w innych miejscach, na przykład w formie plików APK na własnych stronach internetowych.
Aplikacje pochodzące od niezarejestrowanych twórców nie będą mogły zostać zainstalowane na urządzeniach z Androidem.
Trudniejsza instalacja aplikacji spoza Sklepu Play
Google zdecydowało się złagodzić pierwotne zapowiedzi i pozostawić możliwość instalowania aplikacji spoza oficjalnego sklepu, ale tylko po spełnieniu dodatkowych warunków. W praktyce oznacza to, że:
- instalacja aplikacji z zewnętrznego źródła może wymagać połączenia z internetem w celu weryfikacji dewelopera,
- system wyświetli więcej ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa,
- proces instalacji będzie wymagał wykonania większej liczby kroków niż dotychczas.
Rozwiązanie to ma ograniczyć ryzyko przypadkowego instalowania złośliwego oprogramowania, szczególnie przez mniej doświadczonych użytkowników.
Podział na użytkowników zaawansowanych i standardowych
Google zapowiada, że większa swoboda instalowania aplikacji spoza Sklepu Play zostanie zachowana dla tzw. użytkowników zaawansowanych. Firma nie precyzuje jednak, jakie dokładnie kryteria będą decydować o zaliczeniu do tej grupy.
Dla większości użytkowników, którzy korzystają wyłącznie z oficjalnego sklepu z aplikacjami, zmiany pozostaną praktycznie niezauważalne.
Bezpieczeństwo jako główny argument
Google uzasadnia nowe regulacje koniecznością ochrony użytkowników przed oszustwami, kradzieżą danych oraz złośliwym oprogramowaniem. Według firmy to właśnie aplikacje instalowane z nieznanych źródeł najczęściej stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa danych przechowywanych na smartfonach.
Jednocześnie koncern podkreśla, że Android pozostanie systemem otwartym, choć dostęp do jego bardziej zaawansowanych funkcji będzie wymagał większej świadomości użytkownika.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeśli korzystasz wyłącznie ze Sklepu Play, zmiany nie wpłyną na codzienne używanie smartfona. Jeżeli jednak instalujesz aplikacje spoza oficjalnego sklepu, musisz liczyć się z dodatkowymi komunikatami, weryfikacją twórcy i dłuższym procesem instalacji.
Nowe zasady mają ograniczyć ryzyko, ale jednocześnie zmniejszą swobodę użytkowników, którzy dotąd bez problemu instalowali aplikacje z zewnętrznych źródeł.
