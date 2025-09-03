Andrzej Duda debiutuje jako dziennikarz! Były Prezydent we własnym show na YouTubie! Były prezydent dostaje własny program i zgarnia widzów.
Andrzej Duda z własnym programem, były prezydent staje się gwiazdą YouTube! To informacja, która odbiła się szerokim echem w polskich mediach. Andrzej Duda, jeszcze niedawno prezydent RP, szykuje swój własny autorski program w Kanale Zero.
Decyzja byłej głowy państwa zaskoczyła nie tylko obserwatorów sceny politycznej, ale też widzów, którzy dotąd kojarzyli go wyłącznie z oficjalnymi wystąpieniami i pałacową powagą.
Prezydent w nowej roli
Duda wejdzie w rolę prowadzącego cykl, w którym ma poruszać zarówno sprawy polityczne, jak i tematy społeczne, kulturalne oraz międzynarodowe. Kanał Zero, prowadzony przez Krzysztofa Stanowskiego, już od dawna przyciąga uwagę odważnym podejściem do rozmówców i formatu, który nie mieści się w tradycyjnych ramach telewizji. Teraz jednak pojawienie się w nim byłego prezydenta nadaje mu zupełnie nowy wymiar.
Dlaczego właśnie Kanał Zero?
To nie przypadek. Duda od miesięcy podkreślał, że media społecznościowe i internet stały się głównym forum debaty publicznej. Telewizja traci na znaczeniu, a młodsze pokolenia szukają opinii i komentarzy właśnie w sieci. Program w Kanale Zero to dla niego szansa na dotarcie do odbiorców, których wcześniej nie przyciągała polityczna retoryka.
Co zobaczą widzowie?
Format ma być rozmowny i nieformalny. Zamiast oficjalnych oświadczeń, widzowie usłyszą bardziej osobiste komentarze i refleksje byłego prezydenta. Duda ma zapraszać gości, którzy reprezentują różne środowiska — od polityków i ekspertów, po artystów i sportowców. Pierwsze nagrania mają ukazać się jeszcze w tym roku i już budzą ogromne emocje.
Polityczna rewolucja czy medialny eksperyment?
Występy byłych przywódców w mediach internetowych to zjawisko coraz częstsze na świecie. Jednak w Polsce to przełom. Po raz pierwszy były prezydent nie ogranicza się do wystąpień w studiach telewizyjnych czy na konferencjach, lecz wchodzi w przestrzeń, w której króluje zupełnie inny język i tempo. To może otworzyć nowy rozdział w relacji polityków z opinią publiczną. Duda w Kanale Zero to ruch, który wywołuje skrajne opinie. Jedni widzą w nim próbę ocieplenia wizerunku i odzyskania kontaktu z wyborcami, inni mówią o medialnym eksperymencie bez precedensu. Pewne jest jedno: o tym programie będzie głośno.
Źródło: wierualnemedia.pl/warszawawpigulce.pl
Ekspert ds. ekonomii i tematów społecznych. Kocha Warszawę i nowe technologie.