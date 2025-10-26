Andrzej Duda ma nową pracę. Były prezydent zaskakuje
Były prezydent RP Andrzej Duda zasiadł w radzie nadzorczej ZEN.com – polskiej firmy technologicznej określanej jako konkurent Revoluta. Decyzja ta wywołała burzliwą dyskusję w internecie. Czy po dekadzie w Pałacu Prezydenckim to odpowiednia ścieżka kariery?
Polski fintech z byłym prezydentem
W październiku 2025 roku ZEN.com oficjalnie powołał trzyosobową radę nadzorczą. Oprócz Andrzeja Dudy zasiadają w niej założyciel firmy Dawid Rożek (jako przewodniczący) oraz dr Karolis Gudas, ekspert w zakresie prawa europejskiego i regulacji transgranicznych.
ZEN.com to firma założona w 2018 roku w Rzeszowie, posiadająca obecnie ponad 1,3 miliona klientów w Europie. Spółka oferuje karty wielowalutowe, rachunki bankowe i płatności internetowe. Posiada licencje w Unii Europejskiej (Litwa), Wielkiej Brytanii i Singapurze, a obecnie przygotowuje się do ekspansji na rynki Azji i Bliskiego Wschodu, w tym do Hongkongu.
Co będzie robił Duda?
W rozmowie z „Pulsem Biznesu” były prezydent wyjaśnił swoją motywację. – Po latach służby publicznej chcę wykorzystywać swoje doświadczenie do wspierania rozwoju technologii i innowacji, które mają realny wpływ na gospodarkę – powiedział Duda.
Jego rola ma charakter doradczo-nadzorczy, a nie operacyjny. – Przyjąłem na siebie współodpowiedzialność za nadzór nad tym, by ZEN.com był instytucją maksymalnie bezpieczną dla konsumentów. Będę też przyglądać się relacjom z regulatorami w krajach, w których firma uzyskuje nowe licencje – dodał.
Firma podkreśla, że rola byłego prezydenta ma charakter instytucjonalny i apolityczny. Duda będzie wspierać ZEN.com w dialogu z międzynarodowymi regulatorami oraz partnerami strategicznymi podczas planowanej ekspansji globalnej.
Emerytura prezydencka – ile to jest?
Dla wielu obywateli zaskoczeniem może być wysokość tzw. emerytury prezydenckiej. Zgodnie z przepisami wynosi ona 75 procent zasadniczego wynagrodzenia urzędującego prezydenta. W praktyce Andrzej Duda otrzymuje około 13,7 tysiąca złotych brutto miesięcznie (nieco ponad 18,5 tysiąca przed zmianami).
Dr Olgierd Annusewicz, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego, zwraca uwagę, że choć dla przeciętnego obywatela to istotna kwota, oczekiwania wobec byłych prezydentów dotyczące obecności w przestrzeni publicznej wymagają znacznych środków finansowych. – Dekada kierowania państwem pod presją i rozwiązywania sytuacji kryzysowych to cenna kompetencja w świecie korporacji – dodaje ekspert.
Burza w internecie
Decyzja Dudy wywołała lawinę komentarzy w sieci. Wielu internautów sugerowało, że osoba sprawująca najwyższy urząd w państwie przez całą dekadę powinna „mierzyć wyżej”. Spekulowano przecież, że Duda może trafić do Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego lub znaleźć zatrudnienie za oceanem, wykorzystując dobre relacje z Donaldem Trumpem.
W obronie byłego prezydenta
Nieoczekiwanie minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski stanął w obronie byłej pary prezydenckiej. Na platformie X napisał, że nie podziela oburzenia, sugerując jednocześnie, że prezydentom i premierom należałoby zapewnić godne emerytury. Wtedy mogliby unikać angażowania się w biznes.
Radosław Pyffel, ekspert ds. międzynarodowych z Instytutu Sobieskiego, zauważył, że były prezydent może stanowić istotny atut, szczególnie przy planowanym wejściu ZEN.com do Hongkongu, gdzie powiązania z chińskim rynkiem mają ogromne znaczenie.
Co to oznacza dla ciebie?
Jeśli zastanawiasz się, czy decyzja Dudy jest właściwa, warto spojrzeć na doświadczenia poprzednich prezydentów. Historia pokazuje, że życie po Pałacu Prezydenckim bywa skomplikowane.
Lech Wałęsa, 82-letni laureat Pokojowej Nagrody Nobla, pozostaje najbardziej rozpoznawalnym polskim przywódcą na arenie międzynarodowej. Jest aktywnym mówcą – organizacja wydarzenia z jego udziałem kosztuje od 40 do 75 tysięcy dolarów.
Aleksander Kwaśniewski prowadzi fundację Amicus Europae, która w 2023 roku osiągnęła przychody przekraczające 1,3 miliona złotych. W przeszłości zasiadał w radzie doradców Kulczyk Investments, gdzie – według doniesień medialnych – na podobnych stanowiskach można było zarabiać około 52 tysiące złotych miesięcznie.
Bronisław Komorowski również powołał własny instytut i uczestniczy w konferencjach. Wiosną w rozmowie z mediami stwierdził wprost, że wysokość prezydenckiej emerytury nie robi najlepszego wrażenia, dlatego wszyscy dorabiają.
Cinkciarz.pl – przestroga z przeszłości
Warto pamiętać o kontrowersyjnej promocji kantoru Cinkciarz.pl przez Komorowskiego i Wałęsę w 2015 roku. Byli przywódcy uczestniczyli w oficjalnej uroczystości podpisania umowy sponsorskiej z Chicago Bulls, wyrażając się o polskim przedsiębiorstwie z wielkim entuzjazmem.
Dziesięć lat później Interpol wydał czerwoną notę za Marcinem Pióro, prezesem zarządu spółki Cinkciarz.pl. 45-latek jest poszukiwany za oszustwo i pranie pieniędzy. Według szacunków prokuratury klienci stracili ponad 125 milionów złotych.
Plany na przyszłość
Duda nie ogranicza się tylko do pracy w ZEN.com. – Uruchomiłem biuro byłego prezydenta w Krakowie, ale chciałbym w przyszłości otworzyć je także w Warszawie – zapowiada. – Z moimi współpracownikami z czasów prezydenckich pracujemy nad stworzeniem think tanku. Chciałbym, żeby na obrzeżach polityki pełnił funkcję konsultacyjno-doradczą w kwestiach rozwoju Polski i kontynuacji idei Trójmorza – dodaje.
Były prezydent zastrzega jednak: – Nie zamykam drogi powrotu do aktywnej polityki.
Zdaniem politologa Annusewicza takiej sytuacji można uniknąć, jeśli system wynagradzania polityków, także po zakończonej kadencji, zostanie zmieniony. Bez strukturalnego zagospodarowania byłych prezydentów opinia publiczna musi zaakceptować, że są to wolni ludzie zarządzający swoją karierą.
Teraz pytanie brzmi: czy Andrzej Duda rzeczywiście pomoże polskiemu fintechowi podbić azjatyckie rynki, czy też za kilka lat jego nazwisko pojawi się w kontekście kolejnej afery gospodarczej? Czas pokaże, czy ten ruch okaże się sukcesem, czy przestrogą dla przyszłych prezydentów.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.