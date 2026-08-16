Andrzej Seweryn zaprasza na Dzień Niepodległości Ukrainy i apeluje do Polaków. „Spotkajmy się na Placu Zamkowym”
Andrzej Seweryn zaprasza mieszkańców Warszawy na wydarzenie organizowane 24 sierpnia z okazji Dnia Niepodległości Ukrainy. Aktor, reżyser i dyrektor Teatru Polskiego w Warszawie zaapelował o udział w spotkaniu na Placu Zamkowym i wyrażenie solidarności z Ukrainą. W opublikowanym nagraniu padły również mocne słowa dotyczące postaw Polaków.
Wydarzenie pod hasłem „Niepodległość. Nasza wspólna” zaplanowano na 24 sierpnia w centrum Warszawy. Andrzej Seweryn zwrócił się bezpośrednio do osób, które chcą tego dnia zamanifestować swoje poparcie dla Ukrainy.
Andrzej Seweryn zaprasza na Plac Zamkowy
W nagraniu opublikowanym przez Euromaidan-Warszawa Andrzej Seweryn przypomniał, że 24 sierpnia obchodzony jest Dzień Niepodległości Ukrainy.
„Szanowni Państwo, 24 sierpnia Ukraina obchodzi Dzień Niepodległości. Spotkajmy się tego dnia na Placu Zamkowym o godzinie 18:30, aby wyrazić naszą solidarność z walczącą Ukrainą” – powiedział Andrzej Seweryn.
Aktor nawiązał następnie do reakcji polskiego społeczeństwa po rozpoczęciu pełnoskalowej rosyjskiej inwazji na Ukrainę. W pierwszych tygodniach i miesiącach ogromna liczba Polaków zaangażowała się w pomoc osobom przybywającym do naszego kraju.
„Polska wciąż ma tę twarz, która zadziwiła cały świat”
Seweryn przekonuje, że właśnie taki obraz Polski powinien być pokazany również podczas sierpniowego wydarzenia w Warszawie.
„Aby pokazać, że Polska wciąż ma tę twarz, która zadziwiła cały świat na początku wojny, naszą twarz” – mówi w nagraniu.
W dalszej części wypowiedzi aktor zdecydowanie przeciwstawił temu inną postawę. Użył przy tym bardzo mocnych określeń.
„Nie tę agresywną, nietolerancyjną, brutalną, szkodzącą Polsce, Ukrainie i Unii Europejskiej” – powiedział.
Andrzej Seweryn: „Nie pomagajmy rosyjskiemu agresorowi”
W końcowej części apelu Seweryn odniósł się bezpośrednio do trwającej wojny i zaapelował o dalszą solidarność z Ukraińcami.
„Nie pomagajmy rosyjskiemu agresorowi, ale tym, którzy od kilku już lat walczą z tą agresją. Do zobaczenia na Placu Zamkowym” – zakończył Andrzej Seweryn.
Wypowiedź aktora jest zaproszeniem na wydarzenie zapowiadane przez organizatorów na 24 sierpnia na Placu Zamkowym w Warszawie.
24 sierpnia na Placu Zamkowym w Warszawie
Data wydarzenia nie jest przypadkowa. 24 sierpnia przypada Dzień Niepodległości Ukrainy, upamiętniający ogłoszenie niepodległości państwa w 1991 roku.
Według informacji zamieszczonych w poście Euromaidan-Warszawa spotkanie odbędzie się w sercu stolicy, na Placu Zamkowym. W opublikowanym materiale Andrzej Seweryn wskazuje godzinę 18:30.
Apel aktora ma wyraźnie społeczny charakter. Seweryn nie tylko zachęca do obecności na wydarzeniu, ale mówi również o tym, jaki obraz Polski chciałby tego dnia zobaczyć. Odwołuje się do solidarności i pomocy, które po rosyjskiej inwazji stały się jednym z najbardziej widocznych elementów polskiej reakcji na wydarzenia za wschodnią granicą.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeżeli 24 sierpnia będziesz w Warszawie i chcesz wziąć udział w wydarzeniu związanym z Dniem Niepodległości Ukrainy, organizatorzy zapraszają na Plac Zamkowy.
Zgodnie z apelem Andrzeja Seweryna spotkanie zaplanowano na 24 sierpnia o godzinie 18:30. Wydarzenie ma być publicznym wyrazem solidarności z Ukrainą.
W przypadku planowania udziału warto przed wyjściem sprawdzić najnowsze komunikaty organizatorów, ponieważ szczegóły wydarzeń plenerowych mogą ulec zmianie.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.