Andrzej Seweryn zaprasza na Dzień Niepodległości Ukrainy i apeluje do Polaków. „Spotkajmy się na Placu Zamkowym”

17 sierpnia 2026 00:20 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Andrzej Seweryn zaprasza mieszkańców Warszawy na wydarzenie organizowane 24 sierpnia z okazji Dnia Niepodległości Ukrainy. Aktor, reżyser i dyrektor Teatru Polskiego w Warszawie zaapelował o udział w spotkaniu na Placu Zamkowym i wyrażenie solidarności z Ukrainą. W opublikowanym nagraniu padły również mocne słowa dotyczące postaw Polaków.

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Autorstwa Paweł Matyka – Praca własna, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=114577099

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Wydarzenie pod hasłem „Niepodległość. Nasza wspólna” zaplanowano na 24 sierpnia w centrum Warszawy. Andrzej Seweryn zwrócił się bezpośrednio do osób, które chcą tego dnia zamanifestować swoje poparcie dla Ukrainy.

Andrzej Seweryn zaprasza na Plac Zamkowy

W nagraniu opublikowanym przez Euromaidan-Warszawa Andrzej Seweryn przypomniał, że 24 sierpnia obchodzony jest Dzień Niepodległości Ukrainy.

„Szanowni Państwo, 24 sierpnia Ukraina obchodzi Dzień Niepodległości. Spotkajmy się tego dnia na Placu Zamkowym o godzinie 18:30, aby wyrazić naszą solidarność z walczącą Ukrainą” – powiedział Andrzej Seweryn.

Aktor nawiązał następnie do reakcji polskiego społeczeństwa po rozpoczęciu pełnoskalowej rosyjskiej inwazji na Ukrainę. W pierwszych tygodniach i miesiącach ogromna liczba Polaków zaangażowała się w pomoc osobom przybywającym do naszego kraju.

„Polska wciąż ma tę twarz, która zadziwiła cały świat”

Seweryn przekonuje, że właśnie taki obraz Polski powinien być pokazany również podczas sierpniowego wydarzenia w Warszawie.

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„Aby pokazać, że Polska wciąż ma tę twarz, która zadziwiła cały świat na początku wojny, naszą twarz” – mówi w nagraniu.

W dalszej części wypowiedzi aktor zdecydowanie przeciwstawił temu inną postawę. Użył przy tym bardzo mocnych określeń.

„Nie tę agresywną, nietolerancyjną, brutalną, szkodzącą Polsce, Ukrainie i Unii Europejskiej” – powiedział.

Andrzej Seweryn: „Nie pomagajmy rosyjskiemu agresorowi”

W końcowej części apelu Seweryn odniósł się bezpośrednio do trwającej wojny i zaapelował o dalszą solidarność z Ukraińcami.

„Nie pomagajmy rosyjskiemu agresorowi, ale tym, którzy od kilku już lat walczą z tą agresją. Do zobaczenia na Placu Zamkowym” – zakończył Andrzej Seweryn.

Wypowiedź aktora jest zaproszeniem na wydarzenie zapowiadane przez organizatorów na 24 sierpnia na Placu Zamkowym w Warszawie.

24 sierpnia na Placu Zamkowym w Warszawie

Data wydarzenia nie jest przypadkowa. 24 sierpnia przypada Dzień Niepodległości Ukrainy, upamiętniający ogłoszenie niepodległości państwa w 1991 roku.

Według informacji zamieszczonych w poście Euromaidan-Warszawa spotkanie odbędzie się w sercu stolicy, na Placu Zamkowym. W opublikowanym materiale Andrzej Seweryn wskazuje godzinę 18:30.

Apel aktora ma wyraźnie społeczny charakter. Seweryn nie tylko zachęca do obecności na wydarzeniu, ale mówi również o tym, jaki obraz Polski chciałby tego dnia zobaczyć. Odwołuje się do solidarności i pomocy, które po rosyjskiej inwazji stały się jednym z najbardziej widocznych elementów polskiej reakcji na wydarzenia za wschodnią granicą.

Co to oznacza dla Ciebie?

Jeżeli 24 sierpnia będziesz w Warszawie i chcesz wziąć udział w wydarzeniu związanym z Dniem Niepodległości Ukrainy, organizatorzy zapraszają na Plac Zamkowy.

Zgodnie z apelem Andrzeja Seweryna spotkanie zaplanowano na 24 sierpnia o godzinie 18:30. Wydarzenie ma być publicznym wyrazem solidarności z Ukrainą.

W przypadku planowania udziału warto przed wyjściem sprawdzić najnowsze komunikaty organizatorów, ponieważ szczegóły wydarzeń plenerowych mogą ulec zmianie.

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