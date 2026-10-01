Wielka promocja w Biedronce. Ludzie będą robić zapasy. Drugi produkt za symboliczną złotówkę
Biedronka ruszyła z kolejną bardzo mocną promocją na początek października. Od 1 do 3 października wszystkie kiełbasy śląskie Kraina Wędlin są objęte akcją, w której drugi, tańszy produkt kosztuje zaledwie 1 zł. Różne warianty można dowolnie łączyć, dlatego oferta może zachęcić klientów do zrobienia większych zapasów przed weekendem. Trzeba jednak pamiętać o karcie lub aplikacji Moja Biedronka oraz dziennym limicie.
Biedronka ponownie postawiła na mechanizm, który przy większych zakupach może przynieść sporą oszczędność. Tym razem promocja obejmuje całą wskazaną kategorię produktów, a nie tylko jedno konkretne opakowanie.
Wszystkie kiełbasy śląskie Kraina Wędlin w promocji
Akcja obejmuje wszystkie kiełbasy śląskie marki Kraina Wędlin uczestniczące w promocji.
Najważniejsza zasada brzmi:
Drugi, tańszy produkt za 1 zł
Co istotne, Biedronka pozwala dowolnie mieszać produkty. Nie trzeba więc kupować dwóch identycznych opakowań. Można wybrać różne warianty, a za tańszy produkt z pary zapłacić złotówkę.
To może być szczególnie atrakcyjne dla osób, które chcą kupić kilka opakowań na kolejne dni.
Można kupić aż trzy produkty za 1 zł
Promocja ma jednak limit.
Na jedną kartę Moja Biedronka obowiązuje dzienny limit 6 sztuk, z czego maksymalnie 3 produkty można otrzymać w cenie 1 zł za sztukę.
W praktyce klient może więc w ciągu jednego dnia skompletować maksymalnie trzy promocyjne pary.
Do skorzystania z oferty potrzebna jest karta lub aplikacja Moja Biedronka.
Przy większych zakupach różnica może być znacząca
Mechanizm promocji najlepiej widać na prostym przykładzie.
Jeżeli dwa wybrane opakowania kosztowałyby po 15 zł, bez promocji trzeba byłoby zapłacić 30 zł. W ramach akcji jedno kosztowałoby 15 zł, a drugie tylko 1 zł, czyli łącznie 16 zł.
To jedynie przykład pokazujący sposób naliczania rabatu – rzeczywista oszczędność zależy od cen wybranych kiełbas.
Warto też pamiętać, że przy łączeniu produktów o różnych cenach za 1 zł otrzymujemy produkt tańszy.
Tylko trzy dni na zakupy
Promocja obowiązuje od 1 do 3 października, a więc obejmuje czwartek, piątek i sobotę.
Krótki termin, możliwość łączenia różnych wariantów oraz cena drugiego produktu wynosząca symboliczną złotówkę mogą sprawić, że część klientów wykorzysta akcję właśnie do uzupełnienia domowych zapasów przed weekendem.
Najważniejsze warunki promocji w Biedronce: wszystkie kiełbasy śląskie Kraina Wędlin, drugi tańszy produkt za 1 zł, możliwość dowolnego mieszania wariantów, karta lub aplikacja Moja Biedronka oraz limit 6 sztuk dziennie, w tym maksymalnie 3 za 1 zł. Oferta kończy się 3 października.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.