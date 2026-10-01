Aldi odpala wielką promocję. Masło, mięso. Po te produkty klienci mogą ruszyć tłumnie
ALDI rozpoczyna październik od mocnych obniżek. W aktualnej ofercie znalazły się produkty, które regularnie trafiają do koszyków Polaków – masło, mięso, owoce, kawa czy ręczniki papierowe. Niektóre ceny spadają o kilkadziesiąt procent, a dodatkowo sieć przygotowała akcje typu 1+1 gratis czy 2+2 gratis. Przy takich promocjach część klientów może zdecydować się na większe zakupy i uzupełnienie domowych zapasów.
Jedną z najbardziej przyciągających uwagę ofert jest masło ekstra Łaciate 200 g. Przy zakupie dwóch opakowań cena jednej sztuki wynosi 3,49 zł. To produkt, którego ceny konsumenci szczególnie uważnie obserwują, dlatego taka obniżka może przyciągnąć do sklepów wielu klientów.
Banany za 3,49 zł. Mięso również mocno przecenione
Na tym promocje się nie kończą. Banany kosztują 3,49 zł za kilogram, a deklarowana obniżka sięga 50 proc.
Jeszcze ciekawiej może wyglądać oferta dla osób planujących obiady na kilka kolejnych dni. Łopatkę wieprzową można kupić za 7,99 zł za kilogram. Przy większej rodzinie różnica w rachunku może być już wyraźnie odczuwalna.
W aktualnych materiałach promocyjnych pojawiają się również polędwiczki z piersi kurczaka 400 g za 7,99 zł przy zakupie dwóch opakowań.
Kawa Dallmayr mocno w dół
Duża obniżka dotyczy również kawy. Kilogramowe opakowanie Dallmayr kosztuje 47,99 zł zamiast 79,99 zł, co oznacza przecenę o 40 proc.
Wśród innych ofert uwagę zwracają m.in. ser Gouda Milsani 500 g za 9,99 zł oraz awokado za 3,99 zł zamiast 5,99 zł.
Szczególnie mocno przecenione zostały również polskie śliwki – do 3,49 zł za kilogram, czyli według materiałów promocyjnych aż o 65 proc.
1+1 gratis i 2+2 gratis. Tutaj można zrobić większy zapas
ALDI wykorzystuje też mechanizmy wielosztukowe. W aktualnej ofercie można znaleźć promocje 1+1 gratis, 2+1, 2+2, a nawet 4+4 na wybrane artykuły.
Przykładem jest ręcznik papierowy Foxy Tornado w akcji 1+1 gratis. To właśnie promocje na produkty o długim terminie przydatności albo artykuły gospodarstwa domowego często zachęcają klientów do kupowania większej liczby opakowań.
Trzeba pilnować terminów i warunków
Część najmocniejszych promocji obowiązuje od 1 do 3 października, natomiast inne znajdują się w gazetce obejmującej okres od 28 września do 3 października 2026 roku.
Przed zakupem warto sprawdzić warunki konkretnej promocji. W przypadku części produktów uzyskanie podanej ceny wymaga zakupu określonej liczby sztuk. Dostępność towaru może się również różnić pomiędzy sklepami.
Początek października w ALDI zapowiada się więc wyjątkowo promocjnie. Masło po 3,49 zł, łopatka wieprzowa po 7,99 zł/kg, banany po 3,49 zł/kg i duże obniżki kawy to oferty, które mogą sprawić, że najpopularniejsze produkty będą szybko znikały z półek.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.