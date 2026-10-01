Aldi odpala wielką promocję. Masło, mięso. Po te produkty klienci mogą ruszyć tłumnie

1 października 2026 16:36 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

ALDI rozpoczyna październik od mocnych obniżek. W aktualnej ofercie znalazły się produkty, które regularnie trafiają do koszyków Polaków – masło, mięso, owoce, kawa czy ręczniki papierowe. Niektóre ceny spadają o kilkadziesiąt procent, a dodatkowo sieć przygotowała akcje typu 1+1 gratis czy 2+2 gratis. Przy takich promocjach część klientów może zdecydować się na większe zakupy i uzupełnienie domowych zapasów.

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Aldi szyld AldiSzyld Fot. Warszawa w Pigułce
Aldi szyld AldiSzyld Fot. Warszawa w Pigułce

Jedną z najbardziej przyciągających uwagę ofert jest masło ekstra Łaciate 200 g. Przy zakupie dwóch opakowań cena jednej sztuki wynosi 3,49 zł. To produkt, którego ceny konsumenci szczególnie uważnie obserwują, dlatego taka obniżka może przyciągnąć do sklepów wielu klientów.

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Banany za 3,49 zł. Mięso również mocno przecenione

Na tym promocje się nie kończą. Banany kosztują 3,49 zł za kilogram, a deklarowana obniżka sięga 50 proc.

Jeszcze ciekawiej może wyglądać oferta dla osób planujących obiady na kilka kolejnych dni. Łopatkę wieprzową można kupić za 7,99 zł za kilogram. Przy większej rodzinie różnica w rachunku może być już wyraźnie odczuwalna.

W aktualnych materiałach promocyjnych pojawiają się również polędwiczki z piersi kurczaka 400 g za 7,99 zł przy zakupie dwóch opakowań.

Kawa Dallmayr mocno w dół

Duża obniżka dotyczy również kawy. Kilogramowe opakowanie Dallmayr kosztuje 47,99 zł zamiast 79,99 zł, co oznacza przecenę o 40 proc.

Wśród innych ofert uwagę zwracają m.in. ser Gouda Milsani 500 g za 9,99 zł oraz awokado za 3,99 zł zamiast 5,99 zł.

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Szczególnie mocno przecenione zostały również polskie śliwki – do 3,49 zł za kilogram, czyli według materiałów promocyjnych aż o 65 proc.

1+1 gratis i 2+2 gratis. Tutaj można zrobić większy zapas

ALDI wykorzystuje też mechanizmy wielosztukowe. W aktualnej ofercie można znaleźć promocje 1+1 gratis, 2+1, 2+2, a nawet 4+4 na wybrane artykuły.

Przykładem jest ręcznik papierowy Foxy Tornado w akcji 1+1 gratis. To właśnie promocje na produkty o długim terminie przydatności albo artykuły gospodarstwa domowego często zachęcają klientów do kupowania większej liczby opakowań.

Trzeba pilnować terminów i warunków

Część najmocniejszych promocji obowiązuje od 1 do 3 października, natomiast inne znajdują się w gazetce obejmującej okres od 28 września do 3 października 2026 roku.

Przed zakupem warto sprawdzić warunki konkretnej promocji. W przypadku części produktów uzyskanie podanej ceny wymaga zakupu określonej liczby sztuk. Dostępność towaru może się również różnić pomiędzy sklepami.

Początek października w ALDI zapowiada się więc wyjątkowo promocjnie. Masło po 3,49 zł, łopatka wieprzowa po 7,99 zł/kg, banany po 3,49 zł/kg i duże obniżki kawy to oferty, które mogą sprawić, że najpopularniejsze produkty będą szybko znikały z półek.

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