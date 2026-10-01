Ludzie ruszyli do Biedronki. Druga sztuka mięsa gratis. Promocja potrwa tylko do soboty
Biedronka rozpoczęła październik od bardzo mocnej promocji na mięso. Od 1 października klienci mogą kupić dwie półkilogramowe paczki mięsa mielonego z łopatki wieprzowej, a za drugą w praktyce nie zapłacić. Przy zakupie dwóch opakowań każde kosztuje 5,49 zł zamiast 10,99 zł. Oferta obowiązuje tylko do 3 października.
To jedna z tych promocji, które mogą skłonić klientów do zrobienia większych zakupów. Mięso mielone jest produktem wykorzystywanym w wielu popularnych daniach, a nadmiar można zamrozić i wykorzystać później.
Biedronka daje drugie opakowanie gratis
Promocją objęte jest mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs w opakowaniach po 500 g.
Standardowa cena jednego opakowania wskazana w ofercie wynosi 10,99 zł. W ramach akcji 1+1 gratis przy zakupie dwóch opakowań cena rozkłada się następująco:
2 × 500 g = 1 kg mięsa za 10,98 zł.
Oznacza to, że za każde z dwóch opakowań klient zapłaci w przeliczeniu 5,49 zł, a kilogram mięsa kosztuje 10,98 zł.
Jest jeden ważny warunek
Aby skorzystać z promocji, potrzebna jest karta Moja Biedronka lub aplikacja sieci. Trzeba też kupić dwie sztuki produktu objętego akcją.
Promocja rozpoczęła się w czwartek 1 października i potrwa do soboty 3 października 2026 roku. Na materiale promocyjnym znajduje się również informacja, że oferta jest dostępna w sklepach bez lady tradycyjnej.
Przy takiej cenie klienci mogą robić zapasy
Kilogram mięsa mielonego za niespełna 11 zł może przyciągnąć szczególnie osoby robiące zakupy dla całej rodziny. Dwa półkilogramowe opakowania można wykorzystać m.in. na kotlety mielone, pulpety, sos boloński, gołąbki czy farsz.
Promocja trwa zaledwie trzy dni. Przy ofertach 1+1 gratis zainteresowanie potrafi być duże, dlatego dostępność produktu może zależeć od konkretnego sklepu i aktualnego zapasu na półkach.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.