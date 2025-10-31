Apokalipsa na Karaibach! Karaiby zrównane z ziemią. Huragan Melissa sieje śmierć i zniszczenie.
Katastrofa na Karaibach. Liczba ofiar huraganu Melissa przekroczyła 40. Karaiby pogrążone są w chaosie po przejściu huraganu Melissa, jednego z najpotężniejszych w ostatnich latach.
Tropikalny żywioł uderzył z niespotykaną siłą, zmiatając z powierzchni ziemi całe osiedla i zostawiając tysiące ludzi bez dachu nad głową. Liczba ofiar śmiertelnych przekroczyła czterdzieści i wciąż rośnie, bo wiele miejscowości pozostaje odciętych od świata.
Huragan Melissa uderzył najpierw w Jamajkę, przynosząc wiatr o prędkości ponad 250 kilometrów na godzinę i fale sięgające kilku metrów. Zniszczone zostały domy, szkoły i szpitale. Wiele osób utonęło w wyniku gwałtownych powodzi, które zalały nadbrzeżne miasta. Następnie huragan przemieścił się w stronę Haiti, gdzie spustoszył tereny wiejskie i zerwał mosty, utrudniając dotarcie ekip ratunkowych.
Ratownicy wciąż próbują dotrzeć do poszkodowanych. Setki rodzin są ewakuowane łodziami, a komunikacja między wyspami praktycznie nie istnieje. Brakuje prądu, wody pitnej i leków. Władze lokalne apelują o pomoc międzynarodową, a organizacje humanitarne uruchamiają zbiórki środków na odbudowę i wsparcie poszkodowanych.
Eksperci ostrzegają, że Melissa może stać się symbolem nowej ery katastrof klimatycznych. Coraz cieplejsze oceany wzmacniają tropikalne burze, które przekształcają się w huragany o niespotykanej dotąd sile. Uderzają w regiony, które wcześniej były uznawane za bezpieczne. To dramatyczne przypomnienie, że zmiany klimatu nie są teorią, lecz rzeczywistością, która już pochłania ludzkie życie.
Dla mieszkańców Karaibów huragan Melissa to nie tylko katastrofa naturalna, ale także test przetrwania. Dla świata to kolejny sygnał, że czas działać, zanim kolejne fale burz zniszczą to, co jeszcze można ocalić.
Źródła: PAP/warszawawpigulce.pl
Ekspert ds. ekonomii i tematów społecznych. Kocha Warszawę i nowe technologie.