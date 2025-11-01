Arcybiskup Józef Michalik w szpitalu. Lekarze walczą o jego zdrowie, duchowni proszą o modlitwę
Z Przemyśla napłynęły niepokojące informacje o stanie zdrowia arcybiskupa Józefa Michalika, jednego z najbardziej znanych hierarchów polskiego Kościoła. 84-letni duchowny trafił do szpitala po nagłym pogorszeniu stanu zdrowia. Jak przekazała Archidiecezja Przemyska, konieczna była pilna interwencja lekarzy.
Nagły zwrot wydarzeń. „Każda godzina miała znaczenie”
Według informacji przekazanych przez rzecznika kurii ks. Bartosza Rajnowskiego, stan arcybiskupa pogorszył się niespodziewanie. Lekarze podjęli decyzję o natychmiastowej hospitalizacji i przeprowadzeniu zabiegu kardiologicznego, który – jak podkreślono – był skomplikowany, lecz niezbędny.
„Sytuacja wymagała szybkiego działania, dlatego zespół medyczny niezwłocznie przystąpił do interwencji. Na szczęście operacja przebiegła zgodnie z planem” – przekazał ks. Rajnowski.
Zabieg się udał, ale potrzebna jest modlitwa
Mimo że operacja zakończyła się sukcesem, lekarze pozostają ostrożni w swoich ocenach. Arcybiskup Michalik pozostaje pod stałą opieką specjalistów, a jego stan jest stabilny, choć nadal wymaga obserwacji.
Ze względu na wiek hierarchy i przebytą chorobę serca, lekarze podkreślają, że najbliższe dni będą kluczowe.
Apel duchownych: „Módlmy się za arcybiskupa”
Archidiecezja Przemyska wystosowała oficjalny komunikat, w którym apeluje do wiernych o wspólną modlitwę za zdrowie arcybiskupa Michalika. Duchowni proszą o duchowe wsparcie oraz modlitwę o siłę, spokój i pełne odzyskanie sił przez hierarchy.
„Prosimy wszystkich wiernych o modlitwę w intencji arcybiskupa Józefa. Niech Bóg obdarzy go zdrowiem i potrzebną mocą w tym trudnym czasie” – czytamy w oświadczeniu.
Arcybiskup Michalik – jedna z najważniejszych postaci Kościoła w Polsce
Arcybiskup Józef Michalik to były przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski i wieloletni metropolita przemyski. Znany z charyzmy i ogromnego doświadczenia, przez lata był jednym z najbardziej wpływowych głosów w polskim Kościele.
Dziś duchowni i wierni w całej Polsce jednoczą się w modlitwie za jego powrót do zdrowia.
