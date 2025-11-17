Areszt dla nożownika z Milanówka. 19-latek usiłował zabić taksówkarza. Szczegóły śledztwa mrożą krew w żyłach
Sprawa, która wstrząsnęła mieszkańcami Milanówka i całego Mazowsza, nabiera dramatycznych szczegółów. Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim zdecydował o tymczasowym aresztowaniu 19-letniego Dominika P., który – zdaniem śledczych – z zimną krwią zaatakował nożem taksówkarza, zadając mu siedem ciosów, w tym trzy prosto w klatkę piersiową. Prokuratura nie ma wątpliwości: był to bezpośredni zamiar zabójstwa.
Noc, taksówka i brutalny atak
Do zdarzenia doszło w nocy z 12 na 13 listopada przy ul. Zachodniej w Milanówku. Dominik P. spędzał czas ze swoimi dwiema koleżankami. Po wizycie na stacji paliw nastolatkowi zabrakło pieniędzy na powrót do domu – mimo to zamówił taksówkę, korzystając z telefonu jednej z dziewczyn.
Gdy dojechali na miejsce, 19-latek oświadczył kierowcy, że nie zapłaci za kurs. Koleżanki wysiadły z auta, zostawiając taksówkarza sam na sam z pasażerem. Doszło do kłótni, a gdy kierowca próbował zatrzymać uciekiniera, sytuacja błyskawicznie wymknęła się spod kontroli.
Podejrzany miał powiedzieć kierowcy, że go zabije, po czym – podczas szarpaniny – wyciągnął nóż kuchenny i kilkukrotnie pchnął nim taksówkarza, trafiając w klatkę piersiową i plecy. Z ustaleń prokuratury wynika, że ciosy były zadawane z siłą i w miejsca zagrażające życiu.
19-latek uciekł, a chwilę później chwalił się koleżankom, że „pociął taksówkarza”, pokazując im nóż, który według relacji miał 15–20 cm długości. Był podekscytowany i rozbawiony. Dziewczyny początkowo nie uwierzyły w jego słowa.
Taksówkarz walczył o życie
Ciężko ranny kierowca zdołał wrócić do auta i wezwać pomoc przez radiostację. Był półprzytomny, skarżył się na duszności i utratę krwi. Dzięki szybkiemu działaniu dyspozytorki i innych taksówkarzy udało się go uratować.
Mężczyzna w stanie krytycznym trafił do szpitala, gdzie przeszedł operację. Lekarze stwierdzili obrażenia stanowiące chorobę realnie zagrażającą życiu. Gdy tylko był w stanie mówić, opisał sprawcę jako młodego chłopaka w czarnej kurtce, podróżującego z dwiema młodymi kobietami.
Dominik P. przyznał się, ale…
Podejrzany został zatrzymany niedługo później. W czasie przesłuchania przyznał się do zarzuconego czynu, choć jego wersja tylko częściowo pokrywa się z ustaleniami śledczych.
Sąd zdecydował o trzymiesięcznym areszcie, podkreślając, że istnieje realna obawa ucieczki i mataczenia. Dominik P. uciekł z miejsca zdarzenia, pozbył się noża i podejmował działania mające utrudnić wyjaśnienie sprawy.
Grozi mu od 10 lat więzienia do dożywocia.
Śledztwo trwa – prokuratura szuka noża, świadków i bada motywy
Prokuratura kontynuuje intensywne czynności. Kluczowe jest:
• ustalenie ostatecznego stanu zdrowia pokrzywdzonego,
• odnalezienie narzędzia zbrodni,
• analiza toksykologiczna podejrzanego,
• przesłuchania kolejnych świadków,
• opinia sądowo-psychiatryczna.
Sprawa jest traktowana priorytetowo, ponieważ brutalny atak mógł zakończyć się tragedią.
Co to oznacza dla mieszkańców?
Prokuratura apeluje o ostrożność i przypomina, że wszelkie agresywne zachowania należy zgłaszać służbom. Atak w Milanówku to kolejny przypadek w ostatnich miesiącach, gdy drobny konflikt przeradza się w próbę zabójstwa.
Śledczy podkreślają, że determinacja napastnika, liczba zadanych ciosów i jego zachowanie po zdarzeniu wskazują na wyjątkowo wysoką brutalność.
