Arktyczna bestia uderzy w weekend. Termometry pokażą nawet -21 stopni
Zima przypomina o sobie w najbardziej brutalny sposób. Po okresie względnego spokoju pogodowego, nad Polskę nadciąga fala ekstremalnych mrozów. Synoptycy nie mają wątpliwości: najbliższe dni będą testem wytrzymałości dla naszej infrastruktury, samochodów i organizmów. Słupki rtęci mają poszybować w dół, osiągając wartości, których nie widzieliśmy od dawna. Czy jesteś gotowy na paraliż komunikacyjny i siarczysty mróz?
Gwałtowna zmiana cyrkulacji powietrza sprawi, że już w najbliższych godzinach odczujemy drastyczne ochłodzenie. Masa mroźnego powietrza, która wlewa się nad nasz kraj, przyniesie temperatury, które mogą stanowić realne zagrożenie dla zdrowia i życia. To nie jest zwykłe, zimowe ochłodzenie, ale prawdziwy atak zimy, który potrwa co najmniej kilka dni. Warto przygotować ciepłe ubrania i zadbać o domowe instalacje, ponieważ mróz będzie tężał z godziny na godzinę.
Sobota: Pierwsze uderzenie zimna
Już początek weekendu przyniesie wyraźną zmianę aury. Sobota będzie dniem, w którym temperatura w całym kraju spadnie znacznie poniżej zera. Prognozy wskazują, że w ciągu dnia termometry pokażą -10 stopni Celsjusza. Taka wartość przy silniejszym wietrze może potęgować odczucie chłodu, sprawiając, że temperatura odczuwalna będzie jeszcze niższa.
Prawdziwy mróz chwyci jednak po zmroku. Noc z soboty na niedzielę będzie wyjątkowo trudna. Wartości na termometrach spadną do -18 stopni. To temperatura, przy której niegarażowane samochody mogą mieć pierwsze problemy z porannym rozruchem, a nieosłonięte części ciała są narażone na szybkie wychłodzenie.
Niedziela: Mróz nie odpuszcza, jest coraz gorzej
Jeśli ktoś liczył na to, że niedziela przyniesie ulgę, srogo się zawiedzie. Drugi dzień weekendu przyniesie pogłębienie się spadków temperatury. W ciągu dnia maksymalna temperatura wyniesie zaledwie -12 stopni. Spacer w takich warunkach będzie wymagał odpowiedniego ubioru termicznego.
Noc z niedzieli na poniedziałek zapowiada się ekstremalnie. Prognozowane -20 stopni Celsjusza to wartość, która w polskim klimacie zdarza się rzadko i zawsze niesie ze sobą szereg komplikacji. Przy tak niskich temperaturach zamarzają nie tylko szyby, ale także płyny eksploatacyjne w pojazdach, a sieci energetyczne są poddane ogromnemu obciążeniu z powodu masowego dogrzewania mieszkań piecykami elektrycznymi.
Poniedziałek: Apogeum arktycznego chłodu
Początek nowego tygodnia pracy przywita nas rekordowym mrozem. Poniedziałek zapowiada się jako najzimniejszy dzień tej fali. W ciągu dnia temperatura utrzyma się na poziomie -14 stopni, co sprawi, że droga do pracy czy szkoły będzie wyjątkowo nieprzyjemna.
Największe zagrożenie nadejdzie jednak w nocy z poniedziałku na wtorek. Synoptycy przewidują spadek temperatury do -21 stopni Celsjusza. Tak silny mróz to stan alarmowy dla służb miejskich i ratunkowych. W takich warunkach każda awaria ogrzewania czy pęknięcie rury wodociągowej staje się poważnym kryzysem.
Co to oznacza dla Ciebie? [PORADNIK]
Nadchodzące mrozy to nie tylko statystyka pogodowa, ale realne wyzwanie dla każdego z nas. Oto co musisz zrobić, by przetrwać ten czas bezpiecznie:
- Zadbaj o samochód: Przy temperaturach rzędu -20 stopni akumulatory tracą znaczną część swojej sprawności. Jeśli masz taką możliwość, zabierz baterię na noc do domu lub podłącz prostownik. Właściciele diesli powinni zatankować paliwo zimowe lub dodać depresator, by uniknąć wytrącenia się parafiny i zatkania filtra paliwa.
- Chroń domowe instalacje: Jeśli mieszkasz w domu jednorodzinnym, upewnij się, że rury z wodą przebiegające przez nieogrzewane pomieszczenia (np. garaż, piwnica) są odpowiednio zaizolowane. Przy -21 stopniach woda w rurach może zamarznąć w kilka godzin, prowadząc do ich rozsadzenia i kosztownej awarii.
- Pamiętaj o zwierzętach: To krytyczny czas dla psów mieszkających w budach i kotów wolno żyjących. Zapewnij im ciepłe schronienie, wyściel budę słomą i podawaj ciepłą, kaloryczną karmę. Woda w miskach będzie zamarzać błyskawicznie, więc wymieniaj ją często.
- Ubieraj się na cebulkę: Przy tak niskich temperaturach jedna gruba kurtka może nie wystarczyć. Najlepiej sprawdza się system warstwowy. Pamiętaj o czapce i rękawiczkach – odmrożenia nosa czy uszu mogą nastąpić szybciej, niż myślisz.
- Reaguj: Jeśli widzisz osobę bezdomną lub leżącą na ławce czy przystanku, nie bądź obojętny. Zadzwoń na numer alarmowy 112 lub do straży miejskiej. Przy -20 stopniach w nocy człowiek bez pomocy nie ma szans na przeżycie. Twój telefon może uratować komuś życie.
