Arktyczny chłód nad krajem. IMGW wydał pilne alerty
Zima zaostrza swoje oblicze. IMGW wydał ostrzeżenia I stopnia przed silnym mrozem dla siedmiu województw, gdzie w najbliższych nocach temperatura może spaść nawet do minus 18 stopni Celsjusza, stwarzając zagrożenie dla zdrowia i infrastruktury.
Alert IMGW dla siedmiu województw. Nadchodzi silny mróz
Zima pokazuje swoje najmocniejsze oblicze. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia I stopnia przed silnym mrozem dla siedmiu województw. W najbliższych nocach temperatury mogą spaść nawet do minus 18 stopni Celsjusza, co stwarza realne zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz infrastruktury.
Gdzie obowiązują ostrzeżenia IMGW
Alerty IMGW obejmują części siedmiu województw. Ostrzeżenia przed silnym mrozem wydano dla regionów w województwach:
- dolnośląskim
- kujawsko-pomorskim
- mazowieckim
- podlaskim
- łódzkim
- warmińsko-mazurskim
- wielkopolskim
Na tych obszarach prognozowane są bardzo niskie temperatury nocą oraz utrzymujące się ujemne wartości także w ciągu dnia, zwłaszcza w rejonach słabiej zurbanizowanych.
Nawet minus 18 stopni w nocy
Według prognoz IMGW minimalna temperatura w nocy wyniesie od minus 14 do minus 18 stopni Celsjusza. Dodatkowym czynnikiem potęgującym odczuwalny chłód będzie wiatr o średniej prędkości od 5 do 10 km/h. Choć nie są to porywy wichury, przy tak niskich temperaturach nawet umiarkowany wiatr znacząco obniża temperaturę odczuwalną.
Synoptycy zwracają uwagę, że szczególnie niebezpieczne będą nocne i poranne godziny, gdy spadki temperatury osiągną swoje minimum.
Kiedy alerty będą obowiązywać
Ostrzeżenia IMGW wejdą w życie w poniedziałek o godzinie 21 i pozostaną aktywne do środy do godziny 9. To oznacza dwie bardzo mroźne noce, które mogą przynieść negatywne skutki zarówno w miastach, jak i na terenach wiejskich.
Instytut zaznacza, że w przypadku zmiany prognoz czas obowiązywania alertów lub ich zasięg może zostać zaktualizowany.
Co oznacza ostrzeżenie I stopnia
Ostrzeżenie I stopnia IMGW informuje o warunkach sprzyjających wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych. W przypadku silnego mrozu mogą one prowadzić do strat materialnych oraz stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia.
Szczególnie narażone są osoby starsze, bezdomni, dzieci oraz osoby przebywające długo na zewnątrz. Mróz może również powodować awarie infrastruktury, pęknięcia rur, problemy z sieciami wodociągowymi i energetycznymi, a także utrudnienia w transporcie.
IMGW apeluje o ostrożność
Synoptycy i służby apelują o zachowanie szczególnej ostrożności w czasie obowiązywania ostrzeżeń. Zalecane jest ograniczenie długiego przebywania na mrozie, odpowiednie zabezpieczenie instalacji wodnych oraz zwrócenie uwagi na osoby potrzebujące pomocy.
Warto również śledzić bieżące komunikaty IMGW, ponieważ sytuacja pogodowa w najbliższych dniach może się dynamicznie zmieniać.
Zima jeszcze nie powiedziała ostatniego słowa
Prognozy długoterminowe wskazują, że obecna fala mrozów nie musi być ostatnią tej zimy. Napływ arktycznego powietrza sprawia, że temperatury w wielu regionach kraju utrzymują się znacznie poniżej normy wieloletniej.
Najbliższe dni będą testem zarówno dla mieszkańców, jak i dla infrastruktury. Choć alerty IMGW mają charakter ostrzegawczy, ich ignorowanie może prowadzić do poważnych konsekwencji.
