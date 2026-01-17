Arktyczny chłód uderzy w Polskę. IMGW wydaje pilne ostrzeżenia: temperatura spadnie do -18 stopni!
Zima pokazuje swoje najgroźniejsze oblicze. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej bije na alarm. Nadchodzi fala silnych mrozów, która skuje kraj lodem, a gęsta mgła sparaliżuje widoczność na drogach. Słupki rtęci zanurkują drastycznie w dół, lokalnie wskazując nawet 18 kresek poniżej zera. Kierowcy i piesi muszą zachować ekstremalną ostrożność, bo warunki będą krytyczne.
Synoptycy z IMGW nie mają dobrych wieści dla osób, które liczyły na łagodną aurę. Właśnie wydano oficjalne ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia, które obejmują zarówno silny mróz, jak i niebezpieczne zjawiska na drogach. Prawdopodobieństwo wystąpienia tych zjawisk oceniono bardzo wysoko – aż na 80 procent w przypadku mrozu i 75 procent w przypadku mgieł.
Nocne mrozy zetną krew w żyłach. Ostrzeżenie do wtorku
Nadciąga fala zimna, która zostanie z nami na dłużej. Alert dotyczący silnego mrozu obowiązuje od soboty, 17 stycznia od godziny 19:00, aż do wtorku, 20 stycznia do godziny 10:00.
Prognozy są bezlitosne. Temperatura minimalna w nocy spadnie do wartości od -16°C do -13°C. Jednak w niektórych regionach mróz będzie jeszcze bardziej dotkliwy – lokalnie termometry mogą pokazać nawet -18°C. Nawet w ciągu dnia nie ma co liczyć na odwilż. Temperatura maksymalna utrzyma się w przedziale od -8°C do -5°C. Odczucie chłodu może potęgować wiatr, wiejący z prędkością do 15 km/h.
Mleko na drogach i śmiertelna ślizgawica
Mróz to nie jedyne zagrożenie. IMGW ostrzega również przed gęstą mgłą, która drastycznie ograniczy widoczność – miejscami poniżej 200 metrów. To śmiertelna pułapka dla kierowców.
Zjawisko to będzie szczególnie niebezpieczne, ponieważ mgła będzie osadzać szadź i powodować śliskość nawierzchni dróg. Ostrzeżenie w tej sprawie obowiązuje od soboty (17.01) od godziny 17:00 do niedzielnego poranka (18.01) do godziny 09:00.
Co to oznacza dla Ciebie? Przygotuj się na trudne warunki
W obliczu tak gwałtownego ataku zimy, warto zadbać o bezpieczeństwo swoje i bliskich:
- Ogranicz podróże: Jeśli nie musisz wyjeżdżać w nocy z soboty na niedzielę, zostań w domu. Widoczność poniżej 200 metrów i oblodzona jezdnia to przepis na tragedię.
- Chroń się przed zimnem: Przy temperaturach rzędu -18°C ryzyko odmrożeń wzrasta błyskawicznie. Ubieraj się „na cebulkę” i chroń odsłonięte części ciała.
- Zadbaj o zwierzęta: Nie zostawiaj psów i kotów na dworze na noc. Tak silny mróz może być dla nich zabójczy.
- Monitoruj sytuację: IMGW zaznacza, że ostrzeżenia mogą być kontynuowane. Śledź komunikaty na bieżąco.
