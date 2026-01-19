Arktyczny chłód uderzy w stolicę. Słupki rtęci runą do -18 stopni. Ratusz wydaje pilne ostrzeżenie
Zima pokazuje swoje bezwzględne oblicze. Mieszkańcy Warszawy muszą przygotować się na falę ekstremalnego zimna, która nadciąga nad miasto. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej bije na alarm – nadchodzące noce będą prawdziwym testem wytrzymałości. Temperatury spadną do poziomów zagrażających zdrowiu i życiu, a miejskie służby zostały postawione w stan najwyższej gotowości.
Prognozy na najbliższe dni nie pozostawiają złudzeń. Stolica znajdzie się w mroźnym uścisku, a meteorolodzy przewidują drastyczne spadki temperatur. Nocą termometry w Warszawie wskażą od -13 do -16 stopni Celsjusza, jednak lokalnie mróz może być znacznie silniejszy i sięgnąć nawet -18 stopni. To wartości, przy których ryzyko szybkiego wychłodzenia organizmu wzrasta błyskawicznie.
Mróz nie odpuści nawet w dzień. Alarm do 22 stycznia
Sytuacja będzie trudna nie tylko po zmroku. Również w ciągu dnia warszawiacy nie mogą liczyć na ocieplenie. Maksymalne temperatury wahać się będą od -8 do -4 stopni Celsjusza. Dodatkowym czynnikiem potęgującym uczucie chłodu będzie wiatr, wiejący z prędkością do 15 km/h.
Oficjalne ostrzeżenie przed silnym mrozem obowiązuje aż do 22 stycznia. Urzędnicy apelują do mieszkańców o sprawdzanie rzeczywistej temperatury odczuwalnej przed każdym wyjściem z domu i dostosowanie ubioru do panujących warunków. Ciepła odzież w najbliższych dniach to nie kwestia komfortu, ale bezpieczeństwa.
Mobilizacja służb. Autobusy „Ogrzej się” ruszają na ratunek
W tych krytycznych warunkach miasto uruchamia procedury ratunkowe dla najbardziej potrzebujących. Po stołecznych ulicach nocą kursują specjalne autobusy „Ogrzej się”, które mają zapewnić schronienie osobom w kryzysie bezdomności i uchronić je przed zamarznięciem. Ratusz przypomina, że informacje o pomocy dla bezdomnych są dostępne na miejskich stronach internetowych i prosi o czujność.
Jednocześnie Zarząd Oczyszczania Miasta prowadzi nieustanny monitoring stanu nawierzchni jezdni oraz chodników, aby zapobiec paraliżowi komunikacyjnemu i zapewnić bezpieczeństwo pieszym w trudnych warunkach pogodowych.
Co to oznacza dla Ciebie? Zadbaj o przetrwanie
Ekstremalnie niskie temperatury wymagają zmiany codziennych nawyków:
- Chroń organizm: Ubieraj się „na cebulkę” i nie lekceważ wiatru. Wychłodzenie następuje szybciej, niż myślisz.
- Bądź czujny: Jeśli widzisz osobę leżącą na ławce lub przystanku, reaguj natychmiast. Twój telefon na numer alarmowy może uratować komuś życie.
- Uważaj na drogach: Mróz oznacza śliskie nawierzchnie. Zarówno kierowcy, jak i piesi muszą zachować szczególną ostrożność.
