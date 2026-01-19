Armagedon na Grochowie. Samochód koziołkował pod sklepem. Śmigłowiec LPR lądował pod kościołem
Sceny mrożące krew w żyłach rozegrały się chwilę temu w samym sercu warszawskiej Pragi-Południe. Jedno z najważniejszych skrzyżowań w dzielnicy zamieniło się w pobojowisko. Świadkowie mówią o potężnym huku i samochodzie, który z impetem wystrzelił w powietrze, koziołkując wprost pod witrynę sklepu Żabka. Sytuacja jest krytyczna – na asfalcie wylądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Ze wstępnych informacji jakie uzyskała Warszawa w Pigułce doszło do zderzenia 2 pojazdów.
Spokojne popołudnie na skrzyżowaniu ulicy Grochowskiej z Zamieniecką zostało przerwane. Według pierwszych, chaotycznych jeszcze relacji świadków, doszło tam do zderzenia, którego finał wyglądał jak kadr z filmu katastroficznego. Siła uderzenia była tak niewyobrażalna, że jeden z pojazdów stracił przyczepność i zaczął koziołkować, zatrzymując się dopiero w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia do popularnego sklepu spożywczego.
Reakcja służb była natychmiastowa. Na miejscu zjawiły się wozy strażackie. Zadysponowano Zespół Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Żółty śmigłowiec usiadł niedaleko kościoła.
Paraliż komunikacyjny. Omijajcie ten rejon
Wypadek w tak kluczowym punkcie Warszawy oznacza jedno – komunikacyjny zawał. Kierowcy muszą liczyć się z gigantycznymi utrudnieniami:
- Skrzyżowanie zablokowane: Służby odcięły dojazd do rejonu wypadku, by umożliwić pracę medykom i lądowanie śmigłowca.
- Korki giganty: Zatory tworzą się błyskawicznie na ulicy Grochowskiej w obu kierunkach oraz na dojazdach od strony Ostrobramskiej i Targowej.
- Komunikacja miejska stoi: Tramwaje i autobusy kursujące przez węzeł Wiatraczna/Zamieniecka zostały skierowane na objazdy lub utknęły w zatorze.
Służby apelują o bezwzględne omijanie tego rejonu Pragi-Południe i utworzenie korytarza życia dla kolejnych jednostek ratunkowych, które wciąż mogą zmierzać na miejsce zdarzenia. Więcej informacji podamy wkrótce.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.