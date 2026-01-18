Armagedon w ZUS! 30 000 Polaków już złożyło wniosek o wyższą pensję

18 stycznia 2026

To prawdziwe oblężenie! Po wejściu w życie rewolucyjnych przepisów z 1 stycznia 2026 roku, Polacy rzucili się do składania wniosków. Zakład Ubezpieczeń Społecznych właśnie potwierdził: na konta obywateli trafiła lawina, ponad 300 tysięcy zaświadczeń, które całkowicie zmieniają zasady gry na rynku pracy. Jeśli jeszcze nie masz swojego, tracisz pieniądze i urlop!

Rewolucja, na którą czekali wszyscy: Staż pracy to już nie tylko „etat”

Koniec z niesprawiedliwością! Od teraz Twój staż pracy, od którego zależą kluczowe przywileje, to nie tylko lata przepracowane na umowie o pracę. Do stażu wliczają się teraz również:

Co to oznacza w praktyce? Dla wielu osób to natychmiastowy skok do 26 dni urlopu wypoczynkowego, wyższe dodatki stażowe, a nawet szybsza ścieżka do awansu!

Masz tylko 24 miesiące – potem szansa przepadnie!

ZUS ostrzega: prawo nie będzie czekać wiecznie. Aby doliczyć stare lata pracy do stażu u obecnego pracodawcy, musisz dostarczyć mu odpowiedni dokument. Masz na to dokładnie 24 miesiące od wejścia w życie ustawy, czyli czas mija z końcem 2027 roku. Jeśli zaśpisz, lata Twojej ciężkiej pracy na zleceniu mogą nigdy nie zostać uwzględnione w wymiarze urlopu.

Jak zdobyć zaświadczenie? Tylko jedna droga!

Zapomnij o staniu w kolejkach w placówkach. ZUS postawił na pełną cyfryzację:

  1. Wniosek składasz wyłącznie elektronicznie przez swój profil w portalu eZUS.

  2. ZUS wystawia dokument automatycznie na podstawie danych z Twojego konta.

  3. Ważne: Zaświadczenie obejmuje tylko okresy, w których opłacałeś składki emerytalne, rentowe lub wypadkowe oraz czas korzystania z tzw. Ulgi na start (ubezpieczenie zdrowotne).

Co jeśli ZUS powie „NIE”?

Jeśli Twoich składek nie ma w systemie, otrzymasz odmowę. Nie panikuj! W takiej sytuacji masz prawo złożyć wniosek o postępowanie wyjaśniające. Musisz jednak dołączyć własne dowody i dokumenty potwierdzające pracę w tamtym okresie.

Licznik bije: jeszcze w poniedziałek wniosków było 100 tysięcy, dziś jest ich już trzy razy więcej. Sprawdź swoje konto na eZUS, zanim system zostanie całkowicie sparaliżowany przez lawinę chętnych!

