Armia wyprzedaje sprzęt i pojazdy za ułamek ceny! Prawdziwa gratka dla koneserów i łowców okazji
Czyszczenie koszarowych zapasów, od laboratoriów po… slipy
Seryjne przetargi organizowane przez Agencję Mienia Wojskowego od lat cieszą się ogromnym zainteresowaniem kolekcjonerów, majsterkowiczów oraz przedsiębiorców szukających niezawodnego sprzętu z demobilu. W najnowszej ofercie, obok klasycznego wyposażenia technicznego, znalazły się przedmioty, których obecność w katalogu może wywołać uśmiech zdziwienia.
Oprócz profesjonalnego sprzętu diagnostycznego, myjek ciśnieniowych i materacy do unieruchamiania pacjentów, armia pozbywa się nadwyżek odzieżowych. Na nowego właściciela czeka m.in. hurtowy zestaw 600 par męskich slipów, kompletne umundurowanie dla pracowników ochrony oraz eleganckie, czarne półbuty galowe. Koneserzy tradycyjnej nawigacji mogą z kolei powalczyć o oryginalny kompas artyleryjski, a miłośnicy tradycyjnej fotografii – o mobilne, przenośne laboratorium ciemniowe.
Pojazdy za bezcen: Autobus lub łódź motorowa w cenie smartfona
Największe emocje podczas nadchodzącej licytacji budzi jednak segment motoryzacyjny. Wojsko wystawiło na sprzedaż flotę pojazdów specjalistycznych, ciężarowych oraz terenowych, które świetnie sprawdzą się w trudnych warunkach cywilnych. Ceny wywoławcze niektórych maszyn są rewelacyjnie niskie.
Okazje cenowe przetargu: Prawdziwym hitem może okazać się 20-letni autobus pasażerski z 2006 roku, którego cena wywoławcza wynosi zaledwie 15 tysięcy złotych. Za identyczną kwotę bazową można nabyć wojskową łódź motorową w zestawie z dedykowaną przyczepą transportową. Z kolei dla osób poszukujących trwałego auta dostawczego przygotowano Forda Transita z 2001 roku, wycenionego na skromne 7,5 tysiąca złotych.
Przegląd najciekawszych pozycji i cen wywoławczych w przetargu AMW (2026 r.)
|Kategoria sprzętowa / Pojazd
|Rocznik i status techniczny
|Cena wywoławcza (netto)
|Potencjalne zastosowanie cywilne
|Autobus pasażerski
|2006 r.
|15 000 zł
|Przewozy lokalne, kamper-van lub transport pracowniczy.
|Łódź motorowa z przyczepą
|Brak danych
|15 000 zł
|Rekreacja nawodna, wędkarstwo komercyjne.
|Ford Transit
|2001 r.
|7 500 zł
|Tani wóz techniczny dla ekip budowlanych lub rzemieślników.
|Pojazdy sanitarne i ciężarówki
|Różne roczniki
|Zależna od sztuki
|Baza pod pojazdy wyprawowe 4×4, maszyny rolnicze i leśne.
|Zestaw bielizny (600 par slipów)
|Nowe / Magazynowane
|Wycena pakietowa
|Zaopatrzenie sklepów BHP, outletów lub rynków hurtowych.
Zobacz na własne oczy i złóż ofertę, poradnik dla kupujących
Agencja Mienia Wojskowego umożliwia potencjalnym kupcom dokładne zweryfikowanie stanu technicznego oferowanych przedmiotów przed wyłożeniem gotówki. Wszystkie materiały, odzież oraz pojazdy wystawione do przetargu będzie można obejrzeć osobiście w dniach 3-5 czerwca 2026 roku w godzinach od 9:00 do 14:00.
Punkty ekspozycyjne zlokalizowane są w jednostkach wojskowych na terenie województwa łódzkiego oraz kujawsko-pomorskiego, w tym w miastach takich jak:
- Bydgoszcz,
- Toruń,
- Inowrocław,
- Grudziądz.
Osoby zainteresowane zakupem muszą pamiętać o restrykcyjnych procedurach formalnych. Pisemne oferty cenowe należy złożyć w biurze podawczym Oddziału Regionalnego AMW w Bydgoszczy przy ulicy Gdańskiej 163a. Ostateczny i nieprzekraczalny termin dostarczenia dokumentów upływa 9 czerwca 2026 roku o godzinie 9:00. Oficjalne, publiczne otwarcie kopert i wyłonienie zwycięzców, którzy zaoferowali najwyższe kwoty, nastąpi tego samego dnia o godzinie 12:00.
