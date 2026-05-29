Armia wyprzedaje sprzęt i pojazdy za ułamek ceny! Prawdziwa gratka dla koneserów i łowców okazji

W wojskowych magazynach można znaleźć absolutnie wszystko, od ciężkich pojazdów operacyjnych, przez specjalistyczne narzędzia medyczne, aż po elementy garderoby. Agencja Mienia Wojskowego (AMW) ogłosiła nowy przetarg, dając cywilom niepowtarzalną szansę na zakup unikalnego ekwipunku w niezwykle atrakcyjnych cenach.

Czyszczenie koszarowych zapasów, od laboratoriów po… slipy Seryjne przetargi organizowane przez Agencję Mienia Wojskowego od lat cieszą się ogromnym zainteresowaniem kolekcjonerów, majsterkowiczów oraz przedsiębiorców szukających niezawodnego sprzętu z demobilu. W najnowszej ofercie, obok klasycznego wyposażenia technicznego, znalazły się przedmioty, których obecność w katalogu może wywołać uśmiech zdziwienia. Oprócz profesjonalnego sprzętu diagnostycznego, myjek ciśnieniowych i materacy do unieruchamiania pacjentów, armia pozbywa się nadwyżek odzieżowych. Na nowego właściciela czeka m.in. hurtowy zestaw 600 par męskich slipów, kompletne umundurowanie dla pracowników ochrony oraz eleganckie, czarne półbuty galowe. Koneserzy tradycyjnej nawigacji mogą z kolei powalczyć o oryginalny kompas artyleryjski, a miłośnicy tradycyjnej fotografii – o mobilne, przenośne laboratorium ciemniowe.

Pojazdy za bezcen: Autobus lub łódź motorowa w cenie smartfona Największe emocje podczas nadchodzącej licytacji budzi jednak segment motoryzacyjny. Wojsko wystawiło na sprzedaż flotę pojazdów specjalistycznych, ciężarowych oraz terenowych, które świetnie sprawdzą się w trudnych warunkach cywilnych. Ceny wywoławcze niektórych maszyn są rewelacyjnie niskie. Okazje cenowe przetargu: Prawdziwym hitem może okazać się 20-letni autobus pasażerski z 2006 roku, którego cena wywoławcza wynosi zaledwie 15 tysięcy złotych. Za identyczną kwotę bazową można nabyć wojskową łódź motorową w zestawie z dedykowaną przyczepą transportową. Z kolei dla osób poszukujących trwałego auta dostawczego przygotowano Forda Transita z 2001 roku, wycenionego na skromne 7,5 tysiąca złotych. Przegląd najciekawszych pozycji i cen wywoławczych w przetargu AMW (2026 r.) Kategoria sprzętowa / Pojazd Rocznik i status techniczny Cena wywoławcza (netto) Potencjalne zastosowanie cywilne Autobus pasażerski 2006 r. 15 000 zł Przewozy lokalne, kamper-van lub transport pracowniczy. Łódź motorowa z przyczepą Brak danych 15 000 zł Rekreacja nawodna, wędkarstwo komercyjne. Ford Transit 2001 r. 7 500 zł Tani wóz techniczny dla ekip budowlanych lub rzemieślników. Pojazdy sanitarne i ciężarówki Różne roczniki Zależna od sztuki Baza pod pojazdy wyprawowe 4×4, maszyny rolnicze i leśne. Zestaw bielizny (600 par slipów) Nowe / Magazynowane Wycena pakietowa Zaopatrzenie sklepów BHP, outletów lub rynków hurtowych.