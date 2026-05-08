Atak dronów kamikadze w strefie wykluczenia. Płonie ponad tysiąc hektarów lasu wokół elektrowni. Co z poziomem promieniowania?

8 maja 2026 15:51 | Autor: Marek Borkowski | Aktualności | Brak komentarzy

W czarnobylskiej strefie wykluczenia doszło do rozległego pożaru lasów. Ogień objął obszar przekraczający 1100 hektarów, a jako przyczynę zdarzenia wskazano działania militarne.

Fot. Łukasz/ Warszawa w Pigułce

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Polską Agencję Prasową, pożar wybuchł w strefie otaczającej elektrownię atomową. Skala zjawiska jest monitorowana przez ukraińskie służby leśne i agencje odpowiedzialne za zarządzanie tym terenem.

Atak dronów przyczyną pożaru

Administracja czarnobylskiej strefy wykluczenia powiązała wybuch ognia z bezpośrednim atakiem powietrznym:

  • Użycie bezzałogowców: Według ustaleń pożar wybuchł po ataku rosyjskich dronów kamikadze Gerań-2.
  • Szczątki na miejscu zdarzenia: Państwowa Agencja Ukrainy ds. Zarządzania Strefą Wykluczenia (DAZW) poinformowała, że na obszarze objętym ogniem odnaleziono szczątki dwóch aparatów bezzałogowych.

Sytuacja radiologiczna

W związku z pożarem lasów w rejonie skażonym, istotną kwestią pozostaje bezpieczeństwo radiologiczne. Na ten moment sytuacja przedstawia się następująco:

  • Brak komunikatów o skażeniu: Ukraińskie instytucje państwowe nie przekazały dotąd żadnych informacji o ewentualnych zmianach poziomu promieniowania w strefie lub poza jej granicami.
  • Monitoring: Służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo jądrowe prowadzą ciągłe obserwacje, jednak nie odnotowano oficjalnych danych wskazujących na wzrost zagrożenia dla ludności.

Akcja gaśnicza i monitorowanie skutków ataku w trudnych warunkach strefy wykluczenia są kontynuowane przez właściwe organy Ukrainy.

 

 

Źródło: Opracowanie na podstawie depeszy Polskiej Agencji Prasowej (PAP) dotyczącej pożaru w Czarnobylu (08.05.2026).

