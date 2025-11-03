Atak hakerów sparaliżował BLIK! Miliony Polaków nie mogły zapłacić za zakupy.
Atak hakerski sparaliżował BLIK. Miliony Polaków miały problem z płatnościami. W poniedziałek rano użytkownicy popularnego systemu płatności BLIK z całej Polski zaczęli zgłaszać poważne problemy z realizacją transakcji.
Nie działały przelewy, zakupy online ani płatności w sklepach. Operator potwierdził, że system został zaatakowany przez hakerów, którzy przeprowadzili zmasowany atak typu DDoS. To właśnie on sparaliżował usługi na kilka godzin i uniemożliwił korzystanie z BLIKA.
Atak DDoS polega na zalaniu serwerów fałszywym ruchem internetowym, co prowadzi do przeciążenia systemu i jego czasowego unieruchomienia. W tym przypadku liczba żądań była tak duża, że serwery przestały odpowiadać. Dla użytkowników oznaczało to brak możliwości generowania kodów BLIK i zatwierdzania płatności. W wielu przypadkach aplikacje bankowe zawieszały się w trakcie transakcji, co wywołało chaos wśród klientów i sprzedawców.
Operator BLIKA poinformował po południu, że sytuacja została opanowana, a system wrócił do pełnej sprawności. Wszystkie środki z błędnych transakcji mają zostać automatycznie zwrócone w ciągu najbliższych dwóch dni. Eksperci ds. cyberbezpieczeństwa wskazują jednak, że ten atak pokazuje słabość nawet najlepiej zabezpieczonych systemów finansowych i potwierdza, że cyberprzestępcy coraz częściej uderzają w kluczowe usługi płatnicze.
Dla milionów Polaków BLIK jest podstawowym narzędziem płatności – używanym zarówno do zakupów w internecie, jak i w codziennych transakcjach w sklepach. Jego chwilowa awaria wystarczyła, by pokazać, jak bardzo uzależniliśmy się od technologii bezgotówkowych. Banki i instytucje finansowe zapowiedziały wzmocnienie zabezpieczeń, by podobna sytuacja nie powtórzyła się w przyszłości.
Co to oznacza dla Ciebie
Jeśli korzystasz z BLIKA, warto pamiętać o prostych zasadach bezpieczeństwa. Zawsze miej przy sobie alternatywną metodę płatności, szczególnie podczas podróży lub zakupów online. Upewnij się, że Twoja aplikacja bankowa jest aktualna i korzystasz z bezpiecznego połączenia internetowego. To zdarzenie pokazuje, że nawet najpopularniejsze systemy nie są odporne na cyberataki i warto mieć plan awaryjny, zanim technologia zawiedzie.
Źródła: PAP/warszawawpigulce.pl
Ekspert ds. ekonomii i tematów społecznych. Kocha Warszawę i nowe technologie.