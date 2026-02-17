Atak hakerski na Uniwersytecie Warszawskim. Minister cyfryzacji potwierdza incydent
Zidentyfikowano atak hakerski na część infrastruktury IT Uniwersytetu Warszawskiego – poinformował minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Złośliwe oprogramowanie wykryto na jednej ze stacji roboczych uczelni. Sprawa jest analizowana przez odpowiednie służby i zespoły reagowania na incydenty.
Informacja o incydencie oznacza, że na Uniwersytecie Warszawskim uruchomiono procedury bezpieczeństwa przewidziane dla cyberzagrożeń. Zgodnie z komunikatem, złośliwe oprogramowanie zostało zidentyfikowane na jednej stacji roboczej, co sugeruje ograniczony zakres zdarzenia na tym etapie.
Więcej informacji wkrótce.
