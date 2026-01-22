Atak na Dworcu Centralnym. Kobieta podpaliła włosy pasażerce [Rysopis sprawczyni]

W sobotę, 17 stycznia, około godz. 16:40, na Dworcu Centralnym w Warszawie doszło do niebezpiecznego zdarzenia. Nieznana kobieta podpaliła włosy pasażerce stojącej przy tablicy odjazdów pociągów. Sprawa została zgłoszona policji, a poszkodowana publikuje rysopis sprawczyni i prosi o pomoc w jej odnalezieniu.

Przebieg zdarzenia: Atak przy tablicy odjazdów

Kobieta znajdowała się na pierwszym piętrze dworca, w pobliżu restauracji McDonald’s. Po zjechaniu windą na dół podeszła do elektronicznego rozkładu jazdy pociągów. W tym momencie poczuła uderzenie w plecy.

Z obawy przed kradzieżą odruchowo sprawdziła torebkę, a gdy się odwróciła, zauważyła kobietę szybko oddalającą się w stronę wyjścia od strony ulicy Emilii Plater. Chwilę później poszkodowana poczuła intensywny zapach spalenizny. Okazało się, że palą się jej własne włosy.

Rysopis podpalaczki

Dzięki relacji świadków – grupy nastolatków w wieku od 14 do 16 lat – oraz spostrzeżeniom samej poszkodowanej, udało się sporządzić rysopis sprawczyni:

Cecha Charakterystyka
Budowa ciała Szczupła sylwetka
Wzrost Około 150165 cm
Ubiór Ciemna, granatowa kurtka, model dopasowany, sięgający do kolan
Dodatkowe szczegóły Sprawczyni miała na głowie założony kaptur

Reakcja służb i obecny stan sprawy

Poszkodowana natychmiast zgłosiła zajście ochronie dworca. Z relacji pasażerki wynika, że pracownicy ochrony przyjęli informację, jednak nie podjęli natychmiastowego pościgu. Sprawa trafiła już na policję, która prowadzi postępowanie wyjaśniające. Funkcjonariusze zabezpieczają nagrania z monitoringu dworcowego, aby zidentyfikować kobietę pasującą do opisu.

Co to oznacza dla czytelnika?

Zdarzenie to jest sygnałem ostrzegawczym dla osób korzystających z transportu publicznego. Policja apeluje do wszystkich osób, które 17 stycznia około godziny 16:40 przebywały w okolicach wyjścia na ul. Emilii Plater lub widziały opisaną kobietę, o kontakt.

  • Bezpieczeństwo w miejscach publicznych: W razie ataku lub podejrzenia popełnienia przestępstwa, należy niezwłocznie dzwonić pod numer 112, nie polegając wyłącznie na ochronie obiektów prywatnych.

  • Rola świadków: Relacja nastolatków była kluczowa dla zrozumienia, że doszło do celowego podpalenia. Jeśli widzisz coś niepokojącego, Twoja informacja może pomóc schwytać sprawcę.

