Atak na Iran. Chiny przerywają milczenie. Ostre stanowisko

28 lutego 2026 19:05 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Napięcie wokół konfliktu na Bliskim Wschodzie osiąga kolejny poziom. Chińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wydało oficjalne oświadczenie w sprawie amerykańsko-izraelskich uderzeń na Iran. Pekin wyraził „poważne zaniepokojenie” i wezwał do natychmiastowego wstrzymania działań militarnych.

Fot. Warszawa w Pigułce

Zobacz również:

Zobacz również:

Stanowisko Chin pojawiło się w momencie, gdy sytuacja w regionie pozostaje wyjątkowo niestabilna.

Pekin: należy przerwać operacje wojskowe

Rzecznik chińskiego MSZ podkreślił, że dalsza eskalacja może zagrozić bezpieczeństwu i stabilności całego regionu. Chiny zaapelowały o powrót do dialogu oraz unikanie działań, które mogą doprowadzić do nieodwracalnych konsekwencji.

W komunikacie zaznaczono, że należy „natychmiast wstrzymać operacje wojskowe” oraz dążyć do rozwiązania konfliktu na drodze negocjacji.

Obawy o stabilność regionu

Pekin ostrzegł, że rozwój sytuacji może mieć poważne skutki dla pokoju na Bliskim Wschodzie. Według chińskich władz dalsza konfrontacja grozi destabilizacją szerszego obszaru i zwiększeniem napięć międzynarodowych.

To kolejny głos dużego światowego gracza, który wzywa do deeskalacji w obliczu rosnącej liczby ataków i kontrataków w regionie.

Globalne konsekwencje

Zaangażowanie mocarstw i reakcje kolejnych państw pokazują, że konflikt przestaje być lokalny. W obliczu napięć wojskowych, zamkniętych przestrzeni powietrznych i mobilizacji sił obronnych w wielu krajach, rośnie obawa przed szerszym kryzysem międzynarodowym.

Chiny podkreślają, że utrzymanie pokoju i bezpieczeństwa w regionie powinno być priorytetem dla całej społeczności międzynarodowej.

Sytuacja pozostaje dynamiczna. Kolejne komunikaty dyplomatyczne mogą zadecydować o tym, czy konflikt zostanie wyhamowany, czy też wkroczy w nową, bardziej niebezpieczną fazę.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl