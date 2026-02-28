Atak na Iran. Chiny przerywają milczenie. Ostre stanowisko
Napięcie wokół konfliktu na Bliskim Wschodzie osiąga kolejny poziom. Chińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wydało oficjalne oświadczenie w sprawie amerykańsko-izraelskich uderzeń na Iran. Pekin wyraził „poważne zaniepokojenie” i wezwał do natychmiastowego wstrzymania działań militarnych.
يتابع الجانب الصيني باهتمام بالغ للضربات الأمريكية والإسرائيلية على إيران، ويجب احترام السيادة الوطنية لإيران وأمنها وسلامة أراضيها.
يدعو الجانب الصيني إلى الوقف الفوري للعمليات العسكرية، وتفادي التصعيد المستمر للوضع المتوتر، واستئناف الحوار والتفاوض، بما يحافظ على السلام… pic.twitter.com/Nw5Y1FRT9x
— CHINA MFA Spokesperson 中国外交部发言人 (@MFA_China) February 28, 2026
Stanowisko Chin pojawiło się w momencie, gdy sytuacja w regionie pozostaje wyjątkowo niestabilna.
Pekin: należy przerwać operacje wojskowe
Rzecznik chińskiego MSZ podkreślił, że dalsza eskalacja może zagrozić bezpieczeństwu i stabilności całego regionu. Chiny zaapelowały o powrót do dialogu oraz unikanie działań, które mogą doprowadzić do nieodwracalnych konsekwencji.
W komunikacie zaznaczono, że należy „natychmiast wstrzymać operacje wojskowe” oraz dążyć do rozwiązania konfliktu na drodze negocjacji.
Obawy o stabilność regionu
Pekin ostrzegł, że rozwój sytuacji może mieć poważne skutki dla pokoju na Bliskim Wschodzie. Według chińskich władz dalsza konfrontacja grozi destabilizacją szerszego obszaru i zwiększeniem napięć międzynarodowych.
To kolejny głos dużego światowego gracza, który wzywa do deeskalacji w obliczu rosnącej liczby ataków i kontrataków w regionie.
Globalne konsekwencje
Zaangażowanie mocarstw i reakcje kolejnych państw pokazują, że konflikt przestaje być lokalny. W obliczu napięć wojskowych, zamkniętych przestrzeni powietrznych i mobilizacji sił obronnych w wielu krajach, rośnie obawa przed szerszym kryzysem międzynarodowym.
Chiny podkreślają, że utrzymanie pokoju i bezpieczeństwa w regionie powinno być priorytetem dla całej społeczności międzynarodowej.
Sytuacja pozostaje dynamiczna. Kolejne komunikaty dyplomatyczne mogą zadecydować o tym, czy konflikt zostanie wyhamowany, czy też wkroczy w nową, bardziej niebezpieczną fazę.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.